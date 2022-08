﻿Was Sie am 27. und 28. August in Schleswig-Holstein unternehmen können

Es ist wieder Freitag! Höchste Zeit, einen oder gleich mehrere Ausflüge zu planen. Ob ein Besuch beim Stadtbuchtfest in Plön, beim großen Tauffest in Eckernförde oder im Zweitligastadion von Holstein Kiel – wir haben für Sie wieder eine bunte Übersicht an Tipps zusammengestellt.

Schleswig-Holstein. Das Wochenende steht vor der Tür und Ihr Terminkalender hat noch etwas Freiraum für einen Ausflug? Wir haben zum Freitag wieder einige Tipps für eine Unternehmung in Schleswig-Holstein parat. Diesmal auf dem Programm: Klimawoche und Zweitligafußball in Kiel, Tauffest in Eckernförde, Stadtbuchtfest in Plön und vieles mehr. Natürlich finden auch wieder verschiedene Flohmärkte statt, wie zum Beispiel an diesem Wochenende in Kronshagen. Wo es Sie auch hin verschlägt – viel Spaß und schöne freie Tage!

Kiel: Klimawoche mit Workshops, Vorträgen und mehr

Zum zweiten Mal veranstaltet die Landeshauptstadt die Kieler Klimawoche. Die Aktionswoche läuft vom 27. August bis zum 2. September. Das diesjährige Motto lautet "Gemeinsam allem gewachsen". Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Den Auftakt am Sonnabend, 27. August, sowie Sonntag, 28. August, bildet jeweils ab 11 Uhr der "Markt der Möglichkeiten" rund um die Reventloubrücke. Bis abends gibt es an beiden Tagen Workshops, Vorträge, Infostände, Diskussionsrunden sowie ein noch geheimes kulturelles Angebot.

Plön: Drei Tage Stadtbucht-Fest

Drachenboot-Rennen, jede Menge Musik, Speisen vom Flammkuchen über Tapas bis zum Backfisch und viele Aktionen: Nach der Corona-Pause gibt es von Freitag, 26. August, bis Sonntag, 28. August, wieder ein dreitägiges Stadtbucht-Fest in Plön auf dem Ufer-Gelände an der Eutiner Straße. Hier finden Sie das Programm.

Kiel: Holstein Kiel empfängt Sandhausen

Am sechsten Spieltag bekommen es die Kieler Störche in der Zweiten Fußball-Bundesliga mit dem SV Sandhausen zu tun. Wie hat die Elf von Marcel Rapp das 2:7-Debakel in Paderborn in der vergangenen Woche verdaut? Anpfiff ist am Sonntag, 28. August, um 13.30 Uhr im Holstein-Stadion. Wer es nicht ins Stadion schafft, kann das Spiel wie gewohnt im Liveticker auf KN-online.de verfolgen.

Strande: Katamaran und Live-Musik beim Promenadenfest

"Es ist ein Fest von Strande für Strande", sagt Gemeindevertreter Thomas Behrenbruch. Die Rede ist vom Strander Promenadenfest, das nach zwei Jahren Pause am Sonnabend, 27. August, wieder im Ostseebad stattfindet. Die Musik startet direkt nach der offiziellen Eröffnung um 15 Uhr durch Bürgermeister Holger Klink. Auf der Bühne wechseln sich dann bis Mitternacht viele lokale Künstler und verschiedene Musikrichtungen ab.

Eckernförde: Großes Tauffest am Südstrand

Mehr als 200 Menschen – darunter Gäste aus NRW oder Hessen – wollen sich am Sonnabend, 27. August, am Südstrand von Eckernförde taufen lassen. Für den Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde ist der Gottesdienst eine Mammutaufgabe. Rund 2500 Gäste werden erwartet. Etwa 42 Pastorinnen und Pastoren sowie zwei Diakoninnen und vier Prädikantinnen übernehmen die Taufen. Los geht es um 15 Uhr mit einem Gottesdienst auf der Bühne am Strand.

Kiel: Summertime beim SHMF

George Gershwins "Porgy and Bess" gehört zu den beliebtesten Werken des Komponisten – eine Art amerikanische Volksoper. Gershwin hat zu der spannenden Geschichte um Liebe, Hass, Eifersucht und Diskriminierung eine grandiose Musik mit Jazz- und Folkloreelementen geschrieben – wie etwa das Wiegenlied "Summertime". Zum Abschluss des Festivalsommers verwandelt sich die Wunderino-Arena in Kiel in ein Opernhaus: Neben dem NDR Elbphilharmonie-Orchester unter Alan Gilbert sind am Sonnabend, 27. August, ab 19.30 Uhr Solisten zu erleben, die in diesen Rollen zuletzt auch an New Yorks Metropolitan Opera gefeiert wurden. Karten gibt es hier.

Eckernförde: Sommerkino im Skaterpark

Die Stadt Eckernförde plant seit Längerem, ein Kino auf dem aktuellen Skaterplatz am Schulweg zu bauen. Doch bis dieses öffnet, wird noch einige Zeit ins Land gehen. Noch vor dem Baustart wird zumindest das Areal jetzt schon einmal als Kino genutzt. Am Wochenende organisieren Stadt und Eckernförde Touristik und Marketing GmbH unter dem Titel "Skater-Sommerkino" ein Open-Air-Kino auf dem Skaterplatz. Alle Filme sind für Besucher kostenfrei.

Kiel: Stadtamt versteigert Fahrräder

Am Sonnabend, 27. August, lädt das Kieler Stadtamt zur Fahrradversteigerung im Innenhof des Rathauses Hopfenstraße ein. Dort kommt neben etwa 100 Fahrrädern aller Art auch ein Retro-Elektroroller unter den Hammer. Die Versteigerung beginnt um 9.30 Uhr in der Hopfenstraße 30. Wer sich die Räder schon vor der Auktion anschauen will, hat bereits ab 8.30 Uhr Gelegenheit dazu. Kaufinteressenten rät das Stadtamt, ausreichend Bargeld mitzunehmen, da das die einzige Zahlungsmöglichkeit bei der Versteigerung ist.

Neumünster: Gilden feiern ihren 444. Geburtstag

Ab Frühjahr 2020 mussten viele Veranstaltungen der beiden Gilden in Neumünster ausfallen. Jetzt ist wieder alles erlaubt, und da genehmigen sich die Jacoby-Bürgergilde und die Bürgergilde zu Neumünster ein größeres Fest. Am Sonnabend, 27. August, wollen sie gemeinsam ihre 444. Geburtstage feiern, und alle sollen daran teilhaben. Um 10.45 Uhr ist Antreten auf dem Platz der Gilden am Kleinflecken, um 11 Uhr marschieren sie los, um Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger und Oberbürgermeister Tobias Bergmann auf der Rathaustreppe abzuholen.

Kiel: Forschungswerkstatt lädt zum Festival

Wie bringe ich einen Roboter zum Tanzen? Welche Materialien stecken eigentlich in einem Akku? Wie funktioniert ein 3D-Drucker und was verbirgt sich hinter dem Begriff Plotten? Antworten auf diese und viele weitere Fragen erhalten Kinder und Jugendliche ab der 5. Klasse am Freitag und Sonnabend, 26. (9 bis 13 Uhr) und 27. August (10 bis 16 Uhr), beim Festival "MINTKultur*en" in der Kieler Forschungswerkstatt im Botanischen Garten an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU). Das Mitmachprogramm und die wissenschaftlichen Experimente sind für Schulklassen und Familien gedacht.

Bad Segeberg: Karree in der Südstadt wird 50+2 Jahre alt

Das 50-Jährige musste leider ausfallen – wegen Corona. Doch die Eigentümer des Einkauf-Karrees in der Südstadt von Bad Segeberg sind flexibel. Dann wird halt das "50+2-jährige" Jubiläum gefeiert: am Sonnabend, 27. August, ab 13 Uhr mit einem bunten Programm. Musik und Spiele, Leckereien und Glücksräder sollen dann für Unterhaltung bei Stadtteilbewohnern und Kunden sorgen.

Eckernförde: Feuerwehr zum Anfassen

Bei Bränden und Unfällen ist sie ein zuverlässiger Helfer. Jetzt präsentiert sich die Freiwillige Feuerwehr Eckernförde der Öffentlichkeit. Am Sonnabend, 27. August, gibt es von 10 bis 18 Uhr einen "Tag der offenen Tür" anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Brandschützer an der Feuerwache in der Noorstraße. Zum Programm gehören eine Fahrzeug- und Geräteschau sowie Kinderspiele.

Brammer: Landesfinale und Jedermann-Turnier im Tischkicker

Die Tischkickersparte des Sportvereins (SSV) Brammer hat das Landesfinale 2022 in die Gemeinde geholt. Am Sonnabend, 27. August, starten die Play-offs um 10.30 Uhr in Pahls Gasthof. Neueinsteiger können in einem offenen Turnier ab 15 Uhr testen, ob Kicken aus dem Handgelenk ihr neuer Sport wird.

Eekholt: Mit den Rothirschen in die Steinzeit

Am Sonntag, 28. August, werden die Wildparkbesucher ab 11 Uhr in eine vergangene, doch immer noch lebendige Zeit versetzt: in die Steinzeit. Die Steinzeit ist die früheste Epoche der Menschheitsgeschichte. Sie ist durch erhalten gebliebenes Steingerät gekennzeichnet und begann nach heutigem Forschungsstand mit den ältesten als gesichert geltenden Werkzeugen vor 2,6 Millionen Jahren. Harm Paulsen und Stefan Brocke zeigen im Wildpark Eekholt, wie unsere Vorfahren Geweih, Fell und Knochen von Rotwild verarbeitet haben und wie vor Jahrtausenden die Hackwerkzeuge, Faustkeile und Pfeilspitzen aus Stein entstanden.

Kiel-Hassee: Das letzte Waldfest im Vieburger Gehölz?

Am Sonntag, 28. August, ist noch einmal ein großes Programm zwischen den Bäumen vorgesehen. Dann wird der Verein Lebendiges Hassee wird aufgelöst. Das letzte Waldfest des Vereins Lebendiges Hassee folgt dem Motto "Musik und Showtanz" und wird von 12 bis 17 Uhr gefeiert. Bekannte Bands, Solo-Musiker, ein Tanzensemble und eine Tattoo-Künstlerin prägen das Programm vor der schon leicht spätsommerlichen Waldkulisse im Vieburger Gehölz. Auf Kinder wartet unter anderem ein Karussell.

Plön: Klarinettentrio im Kulturforum

Musik aus der Zauberflöte oder moderner Jawie das Stück "Take": Das erwartet die Besucher bei einem Konzert des Klarinettentrio Schmuck am Sonnabend, 27. August. Das Geschwisterpaar Sayaka und Yumi Schmuck und Oliver Klenk treten ab 19 Uhr im Kulturforum Schwimmhalle auf. Sie spielen in der Besetzung Klarinette, Bassetthorn und Bass-Klarinette. Die drei Musiker zählen auf ihren Instrumenten zu den Hochkarätern der Klarinetten-Szene. Karten gibt es zum Preis von 22 Euro in der Buchhandlung Schneider.

Gettorf: Eight Voices singen fürs Hospiz

Das achtstimmige Vocalensemble Eight Voices lädt am Sonnabend, 27. August, um 18 Uhr in die Konzertkirche St. Jürgen in Gettorf ein. Das Konzert kostet keinen Eintritt. Die Künstlerinnen und Künstler bitten um eine Spende, die dem Hospiz im Wohld in Gettorf zugute kommt. Der A-capella-Chor präsentiert vier- bis achtstimmige Arrangements der Genres Gospel, Pop, Swingjazz und Folk. Teilweise begleitet das Keyboard.

Alveshoe: Musik im Freibad Alveslohe

Im Freibad sind Freunde von englischer, italienischer und deutscher Musik am Sonnabend, 28. August, willkommen. Es spielt ab 18.30 Uhr die Gruppe The Rose Connection. Picknicksachen dürfen mitgebracht werden. Einige Tische und Stühle stehen zur Verfügung. Getränke gibt es am Freibad-Kiosk. Der Eintritt ist frei.