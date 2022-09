Das Wochenende steht in den Startlöchern und Sie benötigen noch den einen oder anderen Tipp für einen Ausflug in der Region? Wie immer haben wir Ihnen eine Übersicht zusammengestellt – vom Tag des Sports oder einem Poetry-Slam bis hin zum Seefest und einem Musik-Festival.

Schleswig-Holstein. Der THW Kiel startet in die neue Bundesligasaison und auch beim Tag des Sports wird es in Kiel und Umgebung sportlich zugehen. In Heikendorf dürften die Fans der Wortakrobatik beim Poetry-Slam am Strand auf ihre Kosten kommen. In Kiel-Schilksee wird mit einem Flohmarkt und dem Stadtteilfest gefeiert. Und apropos Feierlaune: Das Seefest in Bad Segeberg steht ebenso wie das Badaboom-Festival in Neumünster an. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und gute Unterhaltung!

Kiel: Erster Spieltag in der Handball-Bundesliga beim THW