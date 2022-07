﻿Was Sie am 30. und 31. Juli in Schleswig-Holstein unternehmen können

Das Wochenende liegt vor Ihnen, Sie haben noch nichts geplant? Wir haben für Sie wieder einige Veranstaltungen in Schleswig-Holstein aufgelistet. Ob Piratenspektakel, Sportbahnhof oder SHMF-Konzerte – am 30. und 31. Juli erwartet Sie ein buntes Programm.

Schleswig-Holstein. Mit unserem Blick ins Wochenende erfahren Sie Woche für Woche, was in Kiel und in der Region an den freien Tagen los ist. Ob musikalisch, sportlich, maritim, festlich oder künstlerisch – bestimmt finden auch Sie Inspiration für einen Ausflug am 30. und 31. Juli. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen!

Piratenspektakel im Ostseebad Eckernförde