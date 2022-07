﻿Was Sie am 9. und 10. Juli in Schleswig-Holstein unternehmen können

Motocross-, Moped- und Mofarennen, Kultursommer oder die 125. Geburtstagsfeier einer Bahnstrecke: In Schleswig-Holstein ist auch zur Ferienzeit am 9. und 10. Juli wieder einiges los. Wir haben für Sie Veranstaltungen und Ausflugstipps zusammengetragen.

Die Geisterrennen sind Vergangenheit: Am Wochenende dürfte auf der ADAC-Motorsportanlage in Tensfeld bei den MX Masters wieder einiges los sein.

Schleswig-Holstein. Ob feine musikalische Töne oder raue Motorsportklänge – in Schleswig-Holstein ist am Wochenende in Kultur und Freizeit wieder für Vielfalt gesorgt. Zudem wird es historisch: Die Schönberger Museumsbahn feiert den 125. Geburtstag der Strecke „Hein Schönberg“ mit einem bunten Rahmenprogramm. Wo es Sie auch hin verschlägt – wir wünschen viel Vergnügen!

Kultursommer in Norderstedt geht in die zweite Saison

Was im vergangenen Jahr aus der Not heraus geboren wurde, soll sich jetzt in Norderstedt etablieren: der Kultursommer am Kulturwerk. Von Freitag, 8. Juli, bis Sonntag, 10. Juli, wird es jede Menge Musik, Tanz, Comedy und Akrobatik geben. Veranstaltungsort ist der Freiluft-Innenhof des Kulturwerkes direkt am Stadtpark. Bei Bedarf – sprich bei schlechtem Wetter – kann das Kulturwerk genutzt werden, sodass Künstler und Besucher bei norddeutschem Regenwetter nicht nass werden. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei.

Deutschen Hiphop bietet Afrob am 9. Juli am Kulturwerk. © Quelle: Marco Sensche

Die Kultursommer-Organisatoren haben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Es reicht von Zauberei über Comedy, Poetry Slam bis zu Schlager, Hip Hop und Blues. Unter anderem treten Bad Temper Joe & Band, Miu, Afrob und Roast Apple auf. Abi Wallenstein, der Shantychor Moorbek Schipper, Frollein Motte, der Toto Lightman Kinderchor und das Kleeblatt Quartett zeigen ihr Können.

Stadt Neumünster verkauft alte Pflastersteine vom Großflecken

Das ist ein Angebot für Nostalgiker: Nach jahrelangem Streit und Ärger über den Belag mit Granit-Kopfsteinpflaster auf dem Großflecken lässt die Stadt in diesem Jahr den Radweg mit Betonsteinen glatt pflastern. Ein großer Abschnitt ist bereits fertig. Die ausgebauten, alten Steine stehen jetzt zum Verkauf.

Im TBZ an der Niebüller Straße in Neumünster können die Granitsteine am Freitag, 8. Juli, von 9 bis 15 Uhr sowie am Sonnabend, 9. Juli, von 8 bis 12 Uhr gekauft werden. Die Bezahlung erfolgt ausschließlich auf Rechnung, so die Mitteilung der Stadt. Außerdem müssen die Kunden ihren Personalausweis vorzeigen. Die Käufer müssen für Verladung und Abtransport der schweren Natursteine selber sorgen.

Bahnstrecke „Hein Schönberg“ wird 125 Jahre alt

Die Strecke "Hein Schönberg" der Schönberger Museumsbahn zwischen Kiel und Schönberger Strand wird 125 Jahre alt. Die Museumsbahner der VVM (Verein Verkehrsamateure und Museumsbahn) feiern den Geburtstag am Sonnabend, 9. Juli, mit einem besonderen Programm und vielen zusätzlichen Angeboten für Eisenbahnliebhaber. Höhepunkte der Geburtstagsfeier sollen die festlich geschmückten Jubiläumszüge sein, die an diesem Tag auf der gesamten Strecke zwischen Schönberger Strand und Kiel-Süd verkehren.

Die Jubiläumszüge starten in Schönberger Strand um 8.30 Uhr und um 17.30 Uhr und erreichen 70 Minuten später Kiel-Süd. Von dort können Fahrgäste um 10.15 und 19.15 Uhr nach Schönberger Strand fahren. Der Einstieg und Ausstieg in Kiel-Süd befindet sich vor der Werkhalle in der Dietrichstraße. Eine weitere Fahrt beginnt um 18.35 Uhr in Schönkirchen mit dem Ziel Schönberger Strand.

Andi Feldmann startet Moped- und Mofarennen in Jagel

In Jagel soll es am Sonnabend, 9. Juli, ab 13 Uhr kesseln: Andi Feldmann, der jüngere Bruder von Werner-Zeichner "Brösel", und seine Werkstattkumpel veranstalten ein großes Mofa- und Mopedrennen an der Wasserski-Anlage. Mit dem "Funktionspunk Cup" haben sie kurzfristig eine Alternative zu einem ausgefallenen Event im Kliemannsland geschaffen. Ausgetragen werden die "durchgeknallten" Rennen ab 16 Uhr in zwei verschiedenen Klassen: Je 15 Teilnehmer auf ihren Mopeds und Mofas mit 50 Kubikzentimeter Hubraum treten gegeneinander an.

Andi Feldmann testet schon mal die Maschine für das Rennen am 9. Juli. © Quelle: Andis Funktionspunk

Auch in der Szene bekannte Youtuber wie "Mofakult Schweiz" oder "Dumm Tüch" gehen an den Start. Zwischen den Rennen soll es Konzerte von regionalen Bands geben. Auf dem Gelände ist Platz für 2000 Zuschauer. Tickets gibt es online unter snickers-store.de für 16 Euro plus Versand.

Stimmung von Versailles in Bosau

Kammermusik erklingt am Sonnabend, 9. Juli, ab 19 Uhr in der St.-Petri-Kirche in Bosau. Die japanische Oboistin Kana Kobayashi spielt zusammen mit Kirchenmusiker Sergej Tcherepanov unter anderem am Cembalo das 1. Concert Royal von François Couperin. Karten zu 14 Euro (mit Kurkarte 12 Euro) gibt es nur an der Abendkasse ab 18 Uhr.

Motocross-Rennen in Tensfeld

Die internationale deutsche Meisterschaft gastiert in Tensfeld. Am Sonnabend, 9. Juli, und Sonntag, 10. Juli, findet auf der ADAC-Motorsportanlage am Damsdorfer Kreuz ein Lauf zum MX Masters statt.

200 Fahrer aus 25 Nationen nehmen in drei Klassen an den Rennen teil. Neben der MX Masters-Klasse stehen die Youngster-Klasse (bis 250 ccm) und die Junior-Cup-Klasse (bis 125 ccm) am Start. Am Sonnabend werden nach dem Training die ersten Wertungsläufe gefahren. Das Training beginnt um 8.30 Uhr, die Rennen starten ab 13.30 Uhr. Am Sonntag wird bereits ab 10.30 Uhr am Gashahn gedreht.

Revier-Besuche beim Steinkauz in der Holsteinischen Schweiz

Den in unseren Gefilden eher selten anzutreffenden Steinkauz hat der Naturpark Holsteinische Schweiz im Raum Garbek festgestellt und bietet zusammen mit dem Umweltverein "Passop Wensin" geführte Wanderungen ins Revier an – am Sonnabend, 9. Juli von 20.30 bis circa 22.30 Uhr. Für die etwa 3,5 Kilometer lange Wanderung wird festes Schuhwerk und ein Fernglas empfohlen. Treffpunkt ist bei der Polizei und Feuerwehr in der Segeberger Straße 1 in Garbek. Bei schlechtem Wetter sind Änderungen möglich. Anmeldungen unter Tel. 04559/4249938 oder 0172/4828217.

Im Naturpark Holsteinische Schweiz kann der Steinkauz beobachtet werden. © Quelle: Christian Willer

Freilichtmuseum Molfsee als Treffpunkt für Trecker-Fans

Das Treffen hat inzwischen Tradition bei den Landmaschinen- und Traktorenbesitzern, am Sonntag, 10. Juli, ist es wieder soweit: In der Zeit von 10 bis 16 Uhr knattern die Motoren der historischen Maschinen beim Lanz-Bulldog-Treffen im Freilichtmuseum Molfsee. Erwartet werden bis zu 100 Oldtimer, darunter nicht nur Lanz Bulldog sondern auch Deutz- oder Hanomag-Trecker.

Kinderrallye: Die Kieler Altstadt mit Björn Petersen erkunden

Wo steht das älteste Haus Kiels? Woher hat die Faulstraße ihren Namen? Was ist an den Tieren im Aquarium besonders? All das erfahren kleine Museumsbesucherinnen und -besucher auf einer großen Entdeckungstour. Gemeinsam mit dem Diplom-Geografen Björn Petersen können Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren in kleinen Gruppen zu einer spannenden Rallye durch die Kieler Altstadt aufbrechen. Die zweistündige Reise in die Stadtgeschichte startet am Sonntag, 10. Juli, um 10 Uhr auf dem Rathausplatz, am Haupteingang des Rathauses.

Die Teilnahme an der Rallye ist kostenfrei. Um telefonische Anmeldung unter 0431/9013425 wird gebeten. Alle teilnehmenden Kinder sollten von einer erwachsenen Person begleitet werden.

