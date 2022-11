﻿Was Sie am 19. und 20. November in Schleswig-Holstein unternehmen können

Ob Stöbern auf Adventsmeilen, The Enfys Pop Rock in Bordesholm oder ein Theaterstück auf dem Heuboden in Wahlstorf – am 19. und 20. November kann man in Schleswig-Holstein viel erleben. Was Sie dieses Wochenende mit Familie und Freunden unternehmen können, lesen Sie hier.

Schleswig-Holstein. An diesem Wochenende wird in Schleswig-Holstein wieder viel geboten: In einigen Teilen des Landes wird es bereits weihnachtlich. Wer noch nicht in Stimmung ist, kann Konzerten lauschen oder Rollschuhfahren. Wir haben alle Tipps für Ihr Wochenende!

Weihnachtsmärchen Kiel: Pippi Langstrumpf feiert Premiere

Astrid Lindgren erschuf "Pippi Langstrumpf" in einem kalten Winter 1941, als ihre Tochter Karin mit Fieber im Bett lag und eine Geschichte hören wollte. Zunächst vom Verlag wegen seines angeblich zu anarchischen Inhalts abgelehnt, wurde das Buch zum millionenfach verkauften und vielfach übersetzten Klassiker. Auf der Bühne im Opernhaus wird die Geschichte zum turbulenten Weihnachtsmärchen für die ganze Familie – mit Villa Kunterbunt und einer eigens komponierten Musik. Restkarten (6,20 bis 16,60 Euro) für die Vorstellungen am Sonnabend (17.30 Uhr) oder Sonntag (14.30 Uhr) gibt es online oder an den Theaterkassen.

Unicef-Gala in Eckernförde

Nach drei Jahren Pause hebt sich am Sonntag, 20. November, wieder der Vorhang für die Unicef-Gala in der Eckernförder Stadthalle. Kitas, Schulen und Vereine aus der Region stehen ab 15 Uhr auf der Bühne, um ein buntes Programm aus Musik, Akrobatik und Tanz zu bieten. Karten gibt es in den Buchhandlungen Liesegang und Libelli sowie an der Tageskasse.

Lesung: Neuer Krimi aus Bordesholm

Mit fiesen Methoden versuchen Kriminelle, ans Geld der Rentnerin Ursula Nielsen zu gelangen – einen Mord muss das Ermittlerduo Erika Friedberg und Wilhelm Bielfeld auch klären. "Die Enkel-Falle" lautet der Titel des 14. Bordesholm-Krimis, der im Handel zu haben ist und am Totensonntag, 20. November, ab 17 Uhr im Hotel Seeblick in Bordesholm mit einer Lesung präsentiert wird. Anmeldungen werden vom Hotel unter Tel. 04322/699090 entgegengenommen.

Lichterzauber in Kiel-Mettenhof

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause erstrahlt das Mettenhofer Bürgerhaus (Vaasastraße 43a) am Sonnabend, 19. November, wieder im Licht unzähliger Lampen, Kerzen, Laternen und Feuerschalen. Der Lichterzauber ist zurück und lockt von 14 bis 19 Uhr mit gemütlicher Atmosphäre, einem bunten Programm und allerlei Mitmachangeboten.

Thespis-Endspurt in Kiel

Zwischen Spiel und Wahrheit hat der Schweizer Schauspieler Bene Greiner sein Solostück "Emotionen normaler Leute" angesiedelt. Darin verbindet er die Geschichten des ersten "Wonder Woman"-Comics mit der ihres Erfinders, des selbsterklärten Feministen William Mouldon Marston – und den Höhen und Tiefen, die den Probenprozess am Theater zuweilen zum heftigen Wellenspiel für alle Beteiligten machen. Mit der Vorstellung im Studio im Schauspielhaus geht am Sonnabend, 19. November, 20 Uhr, die 13. Ausgabe des Monodrama Festivals Thespis zu Ende. Karten für 17 Euro gibt es hier.

The Enfys: Pop Rock in Bordesholm

Die Band The Enfys gastiert am Sonnabend, 19. November, ab 20.30 Uhr auf der Savoy-Bühne in Bordesholm (Schulstraße 7). Die deutsche Pop-Rock-Formation will eine Liveparty bieten, bei der das Publikum mitgehen soll, heißt es in der Ankündigung. Karten gibt es für 15 Euro für Mitglieder und im Vorverkauf. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 17 Uhr.

Figuren-Zauberei greift Tabuthema auf

Warum schicken wir Sonden auf den Mars, treten aber beim Kinderschutz in Deutschland immer noch auf der Stelle? Diese Frage stellt sich Kinderschutzexpertin Irmi Wette, Inhaberin der Figuren-Zauberei in Großharrie. Am Sonntag, 20. November, ist ein öffentlicher Aktionstag zur Prävention bei sexualisierter Gewalt geplant.

Die Inhaberin der Figuren-Zauberei, ehemalige Konstanzer Puppenbühne, lädt ab 15 Uhr in die Preetzer Landstraße 34 in Großharrie ein. Irmi Wette zeigt dann ihr interaktives Figurentheaterstück "Pfoten weg!". Kooperationspartner der Aktion für Kinder, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer sind der Weiße Ring, das Kulturbüro Neumünster und die Stiftung der Sparkasse Südholstein.

Theater auf dem Heuboden auf Hof Brache in Wahlstorf

Das Theater Augenblicke aus Kiel gastiert am Sonnabend, 19. November, ab 19 Uhr auf Hof Brache in Wielen (Gemeinde Wahlstorf). Auf dem Heuboden wird die Aufführung "Zucker – ein kleines Theater mit Chansons von Georg Kreisler" präsentiert. Der Eintritt kostet für Erwachsene 25 Euro, für Schüler und Studenten 15 Euro. Karten sind erhältlich in der Buchhandlung Schneider in Plön, der Touristinfo Preetz und an der Abendkasse. Weitere Infos gibt es unter Tel. 04342/81090.

Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein

Dieses Wochenende locken einige kleine Orte bereits mit schönen Weihnachtsmärkten und läuten somit die Vorweihnachtszeit ein. Glühwein, Kekse, Waffeln, Bratwurst – das alles kann man bereits ab 19. November etwa in den Gemeinden Oersdorf oder Kleinflintbek erleben. Alle Details zu den Weihnachtsmärkten in Schleswig-Holstein 2022 haben wir Ihnen hier zusammengestellt.

Rollschuhlaufen in Kiel

Aus den Boxen dröhnt der 80er-Hit "Super Freak" von Rick James, die ersten Sportlerinnen drehen auf Rollschuhen ihre Runden, und auf der Förde zieht eine Color-Line-Fähre vorbei – das ist das Rollerfestival 2022 in Kiel. Wer Lust hat auf Rollschuhbahn, Skateboard-Rampe oder Eisstockschießen (auf Kunststoff), sollte am Sonnabend (10 bis 22 Uhr) oder Sonntag (10 bis 20 Uhr) zum Ostseekai kommen.

Wanderung durch den Naturpark Hüttener Berge

Der Naturschutzbund (Nabu) Eckernförde lädt für Sonntag, 20. November, zu einer zehn bis 15 Kilometer langen Wanderung durch den Naturpark Hüttener Berge ein. Treffpunkt zur Bildung von Fahrgemeinschaften ist um 9 Uhr der Parkplatz Grüner Weg in Eckernförde. Die Wanderung beginnt um 9.20 Uhr am Parkplatz Aschberg/Panorama-Hotel. Gäste sind willkommen.

Ausstellung über „Sexualmoral im Wandel“ in Neumünster

Das Miteinander der Geschlechter hat sich in den vergangenen sieben Jahrzehnten tiefgreifend und nachhaltig verändert. Alte Leitbilder gingen über Bord – in der Bundesrepublik ebenso wie in der DDR. In Bezug auf Sexualität und Partnerschaft scheint heute alles möglich. Das Museum Tuch + Technik (Kleinflecken 1) zeigt diese Entwicklung ab diesem Wochenende in einer Ausstellung unter dem Titel "Schamlos? Sexualmoral im Wandel". Öffnungszeiten: Sonnabend und Sonntag 10 bis 17 Uhr, Eintritt: 6 Euro, ermäßigt 4 Euro.

THW Kiel gegen SC Magdeburg

Am Sonnabend (18 Uhr) steht das Spitzenspiel der Zebras beim deutschen Meister SC Magdeburg auf dem Programm. Auf KN-online.de können Sie alle Tore im Liveticker verfolgen.