﻿Was Sie am 3. und 4. Dezember in Schleswig-Holstein unternehmen können

Auf Kunststoffbahnen können Gruppen auf dem Rollerfestival Kiel Eisstockschießen. Am 2. Advent ist das an einem Schnuppertag kostenlos möglich.

Von Weihnachtsmärkten über das Rollerfestival bis zu Pferdedressur-Vorstellungen kann man am zweiten Adventswochenende in Schleswig-Holstein wieder viel erleben. Tipps und Termine für den 3. und 4. Dezember in Kiel und Umgebung finden Sie hier.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket