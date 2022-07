Ein neues Magazin, eine große Aktion, viele Tipps und ein Ärgernis: Mehr dazu erfahren Sie in der „Post aus dem Newsroom“.

Was Sie am Wochenende alles erwartet

die Vorfreude auf das Wochenende steigt: Nicht nur, weil zwei freie Tage anstehen. Sondern vielmehr, weil wir an diesem Sonntag erstmals ein Magazin als E-Paper herausbringen. Mit großen Reportagen, Porträts und Interviews zu gesellschaftlich relevanten Themen sowie regionalen Veranstaltungstipps für die kommende Woche. In der „KN am Sonntag“ finden Sie aber auch ihre liebgewonnenen Rubriken wie Rätsel, eine TV- und Wetterseite.

Christian Bree (links) und Otto Ruser packen kräftig mit an. Die Barsbeker Strohfigur steht auf dem Dorfplatz und weist auf die Namensgebung der Gemeinde hin: dem Barsch. © Quelle: Astrid Schmidt

Einen Tag vorher - sprich am Sonnabendvormittag - wartet auch noch eine große Aktion auf KN-online.de auf Sie! Wir rufen einen Strohfiguren-Wettbewerb aus. Und in dem Fall können nicht nur Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen tollen Preis gewinnen ... Lassen Sie sich überraschen!

Sie wollen am Wochenende etwas unternehmen, wissen aber noch nicht was? Hier finden Sie Tipps - zusammengestellt von der Redaktion.

Fußballbegeisterte dürften den Sonntag herbeisehnen: Holstein Kiel tritt im DFB-Pokal bei Waldhof Mannheim an, das Frauen-DFB-Team spielt im Wembley-Stadion um den EM-Titel gegen England.

Nun aber zu den weniger erfreulichen Themen. Stellen Sie sich vor, dass ein Unbekannter ihrer Postbotin den Schlüssel fürs Mehrfamilienhaus gestohlen hat. Und auch den ihres Nachbarhauses usw.! In Kiel ist das einer Zustellerin in Gaarden passiert. 100 Schlüssel fehlen seitdem. Und das Schlimme: Die Post fühlt sich dafür nicht wirklich verantwortlich.

Die Stadt Kiel nimmt jetzt doch das Angebot von Rentner Hans-Ullrich Gröschner an und will das Gemälde vom Bootshafen erben. © Quelle: Ulf Dahl

Hans-Ulrich Gröschner (77) hat seit Jahrzehnten ein Gemälde vom historischen Kieler Bootshafen in seinem Wohnzimmer hängen. Er wollte es der Landeshauptstadt vererben. Die lehnte erst ab. Nun zeigt das städtische Museumsdepot Interesse an dem Ölbild. Und über unseren ersten Artikel kam noch ein interessantes Detail ans Tageslicht. Ohne zu viel verraten zu wollen: Es geht um ein Tauschgeschäft mit einem VW-Käfer. Mehr erfahren Sie hier.

