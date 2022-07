Was, wenn der Flug ab Hamburg gestrichen wird?

Großer Andrang am Flughafen Hamburg: Nicht immer hebt die Maschine ab. Nicht immer kommt der Koffer zurück.

Reisezeit ist eigentlich die schönste Zeit im Jahr. Wären da nur nicht die Unwägbarkeiten am Flughafen Hamburg. In der „Post aus dem Newsroom“ erfahren Sie von zwei Schicksalen - und wie Sie an unserer Telefonaktion zum Urlaubschaos teilnehmen können.