Andrea Petzel hat neue Nachbarn: Ein Waschbärenpaar mit vier Kindern lebt unter dem Dach im leerstehenden Nachbarhaus. Um die Population zu regulieren, werden von Jägern Lebendfallen eingesetzt.

Mölln/Lübeck. Was war das eben für eine komische Katze auf dem Dach nebenan? Und warum rutschte sie so elegant die Dachziegel hinunter und hangelte sich in eine Öffnung im Dachgeschoss. Diese Frage stellte sich Andrea Petzel aus Lehmrade vor einigen Wochen bei einer Runde mit ihrem Dackel. Bis sie feststellte: Das ist ein Waschbär. Die Tierfreundin beobachtete das leerstehende Haus unmittelbar neben ihrem in den folgenden Tagen. Sogar wenn sie durch die Terrassentür in den Garten blickte, sah sie den bepelzten und auffällig in Weiß, Schwarz und Grau gemusterten Genossen beim Putzen, Klettern oder Entspannen. „Er war nicht besonders scheu, sondern beäugte mich zwischendurch vom Dach aus“, berichtet sie. Eines Tages sah sie, dass es sich um zwei verhältnismäßig große und vier kleine Waschbären handelte. Eine ganze Familie also, folgerten sie und ihr Bruder, ein Falkner aus Lehmrade, der sich gut mit der Tierwelt auskennt. Als die vier Kinder gleichzeitig durch die Öffnung im Dachgeschoss spähten, drückte sie den Auslöser ihrer Kamera. Mittlerweile ist die invasive Tierart vor allem im Süden und Norden Schleswig-Holsteins verbreitet. Besonders viele Sichtungen gibt es im Lauenburgischen, aber auch in Lübeck. Zuweilen werden sie zu kleinen Quälgeistern – ähnlich wie Marder.