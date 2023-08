﻿Von wegen Spanien: Warum Wassermelonen in Padenstedt angebaut werden

Padenstedt. Der Besuch bei den Wassermelonen endet im Matsch. Der Ackerboden trieft nur so vor Wasser. Andy Reimers (44) aus Padenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) versucht, seinen Kastenwagen am Feldrand rückwärts zu setzen. Aber nichts geht mehr. Der Wagen steckt fest. „Tja“, sagt der Landwirt. „Die diesjährige Ernte wird bescheiden.“

Zu Fuß geht es in Gummistiefeln durchs kniehohe Unkraut. Schwarzer Nachtschatten, Acker-Bingelkraut, Quecke und Ackermelde gedeihen hier prächtig. Erst auf den zweiten Blick sind die Wassermelonen zu erkennen. Im Vergleich zum üppigen Wildkraut eine eher kleine Pflanze. Tapfer hat sie sich in den vergangenen Wochen durch schwarze Schutzfolie gekämpft.

In Padenstedt wachsen auf zwei Hektar Wassermelonen

„Letztes Jahr habe ich zum ersten Mal auf 0,4 Hektar Wassermelonen angebaut“, sagt Reimers. 2022 hat er 20 000 Kilo geerntet und über Edeka sowie auf Wochenmärkten vertrieben. Anfang Mai bepflanzte er eine Fläche von zwei Hektar mit kleinen vorgezogenen Stecklingen aus Frankreich. „Doch obwohl ich mehr als viermal so viel Fläche habe, werde ich wohl nur so viel ernten wie im letzten Jahr. Das Wetter war im Juni einfach zu heiß und jetzt zu nass.“

Mit geübtem Blick entdeckt Reimers die nächste Wassermelone am Boden. Er zieht ein Küchenmesser aus der Jackentasche und schneidet die Frucht auf. „Hier, kosten Sie mal“, sagt er und reicht ein zartrosafarbenes Stück Fruchtfleisch herüber. Obwohl die Wassermelonen aus Schleswig-Holstein noch rund drei Wochen bis zur vollen Reife braucht, schmeckt sie schon köstlich. Süß und erfrischend. Die wenigen hellen Kerne sind so zart wie das Fruchtfleisch.

Wassermelonen aus Schleswig-Holstein sind klein und wachsen schnell

„Ich schätze mal, dass ich noch fünf Jahre brauche, bis alles perfekt läuft“, sagt der Padenstedter. Die beste Sorte habe er aber schon gefunden. Das sei die halbe Miete. „Sie ist klein, wächst schnell, hat kaum Kerne, dafür aber ein festes Fruchtfleisch.“ Rund zwei Kilogramm sollen die ausgewachsenen Wassermelonen aus Schleswig-Holstein am Ende wiegen. So passten sie auch in den Kühlschrank.

„Man muss Fehler machen“, sagt er. „Nur so kann man lernen.“ Sein Fehler in diesem Jahr: Der Landwirt hat auf schwarzes Mulchvlies aus Maisstärke gesetzt, das Unkraut abhalten soll. „Doch unter der Folie entstanden bei der Hitze im Juni Temperaturen um die 70 Grad.“ Eine Atmosphäre wie im Dampfgarer. Die Blätter verbrannten.

Landwirt Andy Reimers setzt neben Melonen auch auf einen Drive-in für Kartoffeln

Muss man ein bisschen verrückt sein, um Wassermelonen in Schleswig-Holstein anzupflanzen? Vermutlich schon. Wer Andy Reimers aber ein bisschen besser kennt, merkt schnell, dass der Landwirt für neue Ideen offen ist. So bietet er zweimal im Jahr auch einen Kartoffel-Drive-in an. „Die Autos standen Weihnachten die ganze Straße runter.“ Säckeweise wanderten die Kartoffeln in die Kofferräume der Kunden.

Auf die Idee für Wassermelonen aus Schleswig-Holstein kam er bei einem Treffen mit dem Edeka-Verkaufsleiter. „Der erzählte, wie verrückt die Leute hinter Wassermelonen her sind, wenn es heiß ist.“ So fing Reimers an, mit der Frucht zu experimentieren. „Mein Vater meinte damals nur: Dat geit nie.“ Aber es klappte. Die Wassermelone soll nun zu einem weiteren Standbein auf seinem Marienhof neben Spargel (30 Hektar), Kartoffeln (30 Hektar), Eiern (6000 Hühner), Rhabarber und Karotten werden.

Normalerweise wachsen Wassermelonen im Mittelmeerraum

Wassermelonen wachsen eigentlich in heißen und trockenen Gebieten. In den Tropen, dem Mittelmeerraum. Dass inzwischen eher exotische Obstsorten auch in Schleswig-Holstein angebaut werden, liegt nicht nur am Klimawandel. Obwohl Wetteraufzeichnungen bestätigen, dass die Temperaturen in Norddeutschland seit der Jahrtausendwende um mehr als ein Grad gestiegen sind. Ganz entscheidend sind aber auch neue Züchtungen sowie neue technische Möglichkeiten.

So baut Landwirt Hauke Klindt aus Passade (Kreis Plön) unter einem Wetterdach Aprikosen an, Familie von Hedemann-Heespen vom Gut Deutsch-Nienhof (Kreis Rendsburg-Eckernförde) setzt auf Wein und in Hardebek (Kreis Segeberg) entsteht gerade die nördlichste Teeplantage.

Auch in Dithmarschen wachsen Wassermelonen auf den Äckern

In Schleswig-Holstein sind Wassermelonen bisher noch Exoten. Lediglich in Dithmarschen im Kronprinzenkoog sind Inga und Ole Kreutzfeldt dem Padenstedter Andy Reimers ein Jahr voraus. Dort wird die Melone im dritten Jahr angebaut. „Es ist wirklich möglich“, sagt Inga Kreutzfeldt.

Auch Andy Reimers ist sich sicher, dass Wassermelonen in Schleswig-Holstein eine Zukunft haben. Nur das Wetter und seine Extreme mit Starkregen, Spätfrösten und Hitzewellen bereite ihm Sorgen. „In den nächsten Tagen soll es wieder warm werden“, sagt er. „Hitze und Feuchtigkeit sind dann der perfekte Nährboden für Pilze.“ Doch bis dahin kann noch viel passieren.

Reimers greift zum Handy. Hilfe holen. Denn sein Wagen steckt noch im Matsch. Wenig später rauschen seine Mitarbeiter Henning, Mateusz und Artur mit dem Trecker an. Mit vereinten Kräften wird der Kastenwagen aus dem quatschnassen Untergrund geschoben. Irgendwann, so sagt Andy Reimers zum Abschied, will er vielleicht Ananas anbauen. Doch dafür muss er sich noch gedulden. Die Ananas mag es am liebsten nass, sie wächst am besten bei gut 1000 Millimeter Regen pro Jahr. In Schleswig-Holstein fallen im Schnitt rund 800 Millimeter. Tendenz: steigend.

