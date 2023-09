﻿Wasserschutzpolizei ermittelt in Kiel auf Kreuzfahrer „Mein Schiff 4“

Kiel. Was passierte da am 5. September auf der Kommandobrücke der „Mein Schiff 4“? Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 293 Meter lange Kreuzfahrtriese im Fehmarnbelt in ein mit gelben Leuchttonnen markiertes Sperrgebiet der Tunnenbaustelle und verfehlte dabei ein Baggerschiff nur um 150 Meter.

Am Sonntag traf das Schiff nach einer fünftägigen Ostseekreuzfahrt wieder in Kiel ein. Erwartet wurden der Kapitän und sein Brückenteam dabei von der Wasserschutzpolizei. Die Beamten sollen den Kapitän befragen.

Für die Beinahekollision gibt es etliche Zeugen und auch Aufzeichnungen der Verkehrszentrale Fehmarnbelt aus Travemünde, die alle Radarbilder und Daten der automatischen Informationssysteme aus dem Seegebiet sichert.

Beinahekollision der „Mein Schiff 4“: Wollte der Kapitän abkürzen?

Danach ist das Kreuzfahrtschiff auf dem Weg von Kiel nach Osten am 5. September 2023 gegen 21.30 Uhr in den Fehmarnbelt eingelaufen. Dort gibt es ein Verkehrstrennungsgebiet und mehrere temporäre Sperrgebiete. Diese Sperrgebiete sind Arbeitsbereiche für die Baggerschiffe, die am Bau des Fehmarnbelttunnels beteiligt sind.

Das um den Bagger „Manta“ auf der Südseite des Baufeldes vor der Küste Fehmarns eingerichtete Sperrgebiet soll die „Mein Schiff 4“ dabei missachtet haben. Statt des etwas weiter nördlich liegenden Korridors nahm das Schiff den direkten Weg.

Über die Gründe gibt es bislang nur Spekulationen. Möglicherweise war die an Bord genutzte Seekartensoftware nicht aktuell oder der Wachoffizier kam mit der Vielzahl der Lichtzeichen durcheinander.

Auch die Zentrale an Land warnte die Besatzung nicht

Warum aber auch die extra für solche Anlässe eingerichtete Landzentrale der Reederei nicht eingriff, ist auch unklar. Seit der „Costa Concordia“ haben die großen Kreuzfahrtreedereien als Back-up zur Überwachung ihrer Schiffe spezielle Fleet Operations Center. Sie überwachen die Arbeit der Brückenbesatzungen auf den Schiffen.

Da es bei der Durchfahrt durch das Baufeld keine Kollision mit dem Bagger „Manta“ gab, durfte der Kreuzfahrer seine Reise auch nach Polen fortsetzen. Die Aufzeichnungen der Verkehrszentrale aus Travemünde sind jetzt aber Teil eines Ermittlungsverfahrens gegen die Schiffsführung.

Fehmarnbelt: Größte Wasserbaustelle Europas

Der Fehmarnbelt ist seit zwei Jahren eine der größten Wasserbaustellen Europas. Dort sind ein Dutzend Schiffe und Bagger im Einsatz. Aktuell wird der Graben für die absenkbaren Tunnelelemente ausgehoben. Dabei kommen die Bagger wie die „Manta“ zum Einsatz.

Die in Malta registrierte „Mein Schiff 4“ fährt für den Hamburger Veranstalter TUI Cruises, einem Joint Venture des Reisekonzerns TUI und der US-Reederei Royal Caribbean Cruise Line.

Die Wasserschutzpolizei war am Sonntag auf dem Ostseekai in Kiel nicht allein im Einsatz. Auf die Passagiere warteten auch Zoll und Bundespolizei, die umfangreiche Kontrollen ausführten. Ergebnisse sind bislang noch keine bekannt.

Am Sonntagabend soll die „Mein Schiff 4“ zur nächsten Kreuzfahrt von Kiel auslaufen. Dann mit einem prominenten Gast an Bord. Peter Maffay und Band laden an Bord zur „Rock ‚n’ Sail-Kreuzfahrt.

Bei der Passage des Fehmarnbelts und der Tunnelbaustelle werden auf jeden Fall diesmal mehr Augen auf das Passagierschiff gerichtet sein, als zuvor. Für die Überwachung und Warnung des Schiffsverkehrs war 2021 in Travemünde extra die Verkehrszentrale Fehmarnbelt eingerichtet worden.

