Webseite von Lotto Schleswig-Holstein zeitweise offline

Mann nach Wohnhausbrand im Kreis Steinburg gestorben

Nach dem Brand eines Wohnhauses in Peissen (Kreis Steinburg) ist ein 30 Jahre alter Mann gestorben. Er war nach dem Feuer am Freitag schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er am Sonnabend starb, wie die Polizei am Montag mitteilte.