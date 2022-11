﻿Silvester mit Feuerwerk: Gibt es den beliebten Werksverkauf bei Weco in Kiel?

Nach zwei Jahren ohne Feuerwerksverkauf soll es 2022 wieder zurück zur Normalität gehen. Die Hersteller bereiten in diesen Tagen die Auslieferung der Bestände vor. Bis Ende November sollen die Raketen, Böller und Batterien beim Einzelhandel sein. Doch gibt es vor Silvester auch einen Werksverkauf bei Weco in Kiel?

Kiel. Die Deutsche Umwelthilfe hatte noch einen Vorstoß gemacht und ein Feuerwerksverbot auch für 2022 gefordert. Doch im Bundesinnenministerium wie auch beim Landesinnenministerium in Kiel sieht man aktuell keine Veranlassung für ein Verbot des Feuerwerksverkaufs in diesem Jahr.

„Da ist nichts in der Abstimmung“, so ein Sprecher des Kieler Innenministeriums. Die Nachrichten sorgen für Beruhigung bei den Herstellern für Feuerwerk. „Nach zwei Jahren ohne Umsätze wäre für uns ein normaler Jahreswechsel eine gute Nachricht“, so Oliver Gerstmeier, Sprecher des Feuerwerkherstellers Weco aus Eitorf in Nordrhein-Westfalen.