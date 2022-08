Die Botschaft ist klar: Schleswig-Holsteins Landesregierung hat sich am Freitag auf einer Konferenz mit 130 Teilnehmern aus den Ostsee-Anrainer-Staaten für eine grenzüberschreitende Wasserstoff-Allianz stark gemacht. Was steckt dahinter?

Kiel. Schleswig-Holstein richtet seine Auslandsaktivitäten neu aus. Statt China will die Landesregierung in den kommenden Jahren verstärkt den Ostseeraum in den Blick nehmen. „Wenn die Demokratien rund um die Ostsee enger zusammenrücken, stärkt das unser friedliches Zusammenleben“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Freitag im Kieler Hotel Atlantic auf einer internationalen Konferenz mit 130 Teilnehmern. Der Ostseeraum solle Vorreiter der wirtschaftlichen und ökologischen Entwicklung werden – unter anderem für grünen Wasserstoff.

Was ist grüner Wasserstoff?

Grüner Wasserstoff ist ein Gas, das aus erneuerbaren Energien hergestellt wird. Er wird gewonnen, indem Wasser (H2O) mit Hilfe von Strom in seine Bestandteile aufgespalten wird: in Sauerstoff (O) und Wasserstoff (H2). Statt Erdgas will man für diesen chemischen Prozess künftig vor allem Windstrom oder Solarenergie nutzen. „Schleswig-Holstein ist dafür ein super Standort“, sagt Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne).

Wofür lässt sich Wasserstoff nutzen?

Schon heute wird aus Erdgas erzeugter Wasserstoff häufig in der chemischen Industrie genutzt – zum Beispiel zur Herstellung von Dünger. Politisches Ziel ist es, ihn rasch durch grünen Wasserstoff zu ersetzen. Mit Wasserstoff lassen sich aber auch Motoren antreiben, und er kann als Zwischenspeicher von regenerativ erzeugter Energie dienen. Damit kann er künftig Erdgaskraftwerke ersetzen.

Profitieren davon auch private Haushalte?

Mittelbar schon. „Der private Verbraucher braucht den Klimaschutz für ein gutes Leben auf diesem Planeten“, sagt der Umweltminister. „Er profitiert aber auch direkt, weil die fossilen Energieträger die Preise immer weiter nach oben treiben.“ Wasserstoff sei daher „ein wichtiger Baustein, um das gesamte System bezahlbar zu halten“.

Wo fehlt es an Infrastruktur?

„Schleswig-Holstein soll ein Powerhouse für grünen Wasserstoff werden“, sagt Goldschmidt. „Dafür sind wir so gut positioniert wie kaum ein anderes Bundesland.“ Um bis 2040 erstes klimaneutrales Bundesland zu werden, seien neben Ökostrom und Energieeinsparungen vor allem Energieträger in gasförmiger und flüssiger Form aus erneuerbaren Energien und daraus synthetisierten Kohlenwasserstoffen nötig. „Es geht jetzt darum, eine grüne Wasserstoffwirtschaft aufzubauen: Das heißt, Elektrolyseure an den Markt zu bringen – also Geräte, die grünen Wasserstoff erzeugen können.“

Warum setzt sich Schleswig-Holstein für grenzüberschreitende Strukturen im Ostseeraum ein?

Konkret geht es um Pipelines und eine grenzüberschreitende Vernetzung erneuerbarer Energie. „Wenn wir in der Nordsee Offshore-Windkraftanlagen installieren, sollten diese auch über ein gemeinsames Netz zusammengeschaltet werden“, sagt Goldschmidt. Dänemark sei bereits intensiv dabei, den Offshore-Wind in Wasserstoff zu verwandeln.