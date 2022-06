﻿Wegen Flughafen-Chaos: „Passagiere müssen flexibel sein“

Die Hauptreisezeit steht vor der Tür, denn Ende Juni beginnen die Sommerferien in Schleswig-Holstein. Das Chaos an den Flughäfen verunsichert aber viele Urlaubswillige. Was Experten raten, wenn der Flug ausfällt.

Selbst beim Gepäck gibt es derzeit Probleme am Flughafen Hamburg: Im Gepäckausgabe-Bereich stapeln sich Hunderte Koffer, Taschen und Kinderwagen des Airports und finden erst nach Tagen ihre Besitzer. Nach Angaben des Flughafens handelt es sich um sogenanntes Rush-Gepäck, das mit einem späteren Flug als der Passagier in Hamburg angekommen ist. Passagiere müssen serzeit bei Check-in und Sicherheitskontrolle lange warten.

Kiel. Kurz vor den Sommerferien in Schleswig-Holstein vergeht kaum ein Tag ohne schlechte Nachrichten von den Flughäfen: Tausende Flüge sind inzwischen durch die Airlines annulliert worden. Der lang ersehnte Familienurlaub im Süden fällt damit aber nicht unbedingt ins Wasser – zumindest nicht, wenn es sich um eine Pauschalreise handelt. Die Passagiere müssen jedoch damit rechnen, dass sich Abflug- oder Ankunftszeiten verschieben, heißt es aus der Branche.

„Mit Stornierungen von Pauschalreisen durch einen Veranstalter haben wir es noch nicht zu tun bekommen“, sagt etwa Bernd Klose, Reisebüro-Inhaber an der Holtenauer Straße in Kiel. Dazu komme es nur selten, weil Tui & Co vermeiden wollten, mit Schadenersatzansprüchen der Betroffenen konfrontiert zu werden. Deshalb sei der Druck auf die Fluggesellschaften hoch, Verbindungen besser zu verschieben als komplett zu streichen.

Mehrkosten von den Fluggesellschaften erstatten lassen

Bei anderen Reisen komme es jedoch zu „unangenehmen Begleiterscheinungen“, so Klose. Ein Kunde, der mehrere Bausteine aus Flug, Hotel und Mietwagen gebucht hatte, sei in der vergangenen Woche beispielsweise nur auf Umwegen von der italienischen Insel Sardinien zurück gekommen, nachdem die Lufthansa-Tochter Eurowings den Direktflug nach Hamburg kurzfristig ersatzlos gestrichen hatte.

Das erfuhr der Mann jedoch erst morgens am Flughafen, wo er feststellte, dass die Fluggesellschaft ihm in der Nacht noch eine E-Mail mit der Mitteilung über die Stornierung gesendet hatte. „Die Kundschaft von Eurowings wird zu Zeiten informiert, zu denen keiner mehr reagieren kann“, so Bernd Klose. Der Kunde machte sich auf eigene Faust auf den Rückweg. Seine Mehrkosten will er sich von der Airline erstatten lassen.

Das klappe meistens erst, wenn Kunden juristisch drohen, weiß Klose. Dazu gebe es inzwischen Anbieter, die sich auf solche Fluggastrechte-Verfahren spezialisiert haben und sie automatisiert über das Internet anbieten. Nach EU-Recht gebe es inzwischen realistische Chancen, nicht auf den Kosten sitzen zu bleiben. Diese juristischen Dienstleister erleben derzeit nach eigenen Angaben einen Boom.

Ganze Pauschalreisen fallen offenbar nicht aus

Über Fälle von Stornierungen und Änderungen der Flugpläne berichtet auch Petra Fenner vom Derpart-Reisebüro in Friedrichsort. „Ich vermute, dass es um die Auslastung der Flugzeuge geht. Die Nachfrage ist zwar hoch, aber noch nicht so wie vor der Pandemie. Halbvolle Maschinen will sich keine Gesellschaft leisten“, so Fenner. Hinzu komme der Personalmangel, der nicht nur bei den Airlines und beim Bodenpersonal zu spüren sei, sondern in der gesamten Branche. Auch in ihrem Büro fehle es an Fachkräften.

„Trotz allem habe ich noch nicht erlebt, dass ganze Reisen ausgefallen sind. Aber die Gäste müssen zurzeit flexibler sein.“ Das betreffe nicht nur Änderungen von Flugzeiten um ein paar Stunden, sondern vor allem die frühe Ankunft am Flughafen, um wegen der langen Wartezeiten den Abflug nicht zu verpassen. Sie rate derzeit eher zu Pauschalreisen, weil in dem Fall der Veranstalter seinen Kunden gegenüber in der Pflicht sei, so Petra Fenner.

Handele es sich um Kreuzfahrten mit An- oder Abreise per Flugzeug, sei es besser, alles im Paket bei der Reederei zu buchen statt einzeln. Falle der Flieger aus und die Reisenden würden dadurch ihr Schiff verpassen, können sie noch kostenlos zurücktreten. Aber auch das habe sie noch nicht erlebt, sagt Fenner.

Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein rät zur Flugärger-App

„Uns erreichen vereinzelt Anfragen von Verbraucherinnen und Verbrauchern zu den Rechten als Fluggast, da diese Menschen mitbekommen, dass wegen der geringen Personaldecke die Lage an den Flughäfen herausfordernd ist“, sagt Kerstin Heidt, Referentin für Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein.

„Am unkomfortabelsten haben es die Reisenden, die von der Annullierung erst kurzfristig erfahren“, so Heidt. In diesem Fall müssen die sich ihr zufolge vor Ort an das Bodenpersonal der Fluglinie wenden und so viele Informationen wie möglich dokumentieren: Zeitpunkt des geplanten Abfluges, Verhalten der Airline, Daten des angebotenen Ersatzfluges.

Damit es an der Sicherheitskontrolle schnell geht Vielflieger brauchen für die Sicherheitskontrolle am Hamburger Flughafen nur einen Bruchteil der Zeit, den Touristen benötigen. Denn sie kommen laut Olaf Schmidt vom Sicherheitsunternehmen Frasec mit wenig Handgepäck, legen Handy, Tablet oder Laptop getrennt auf das Band und gehen ohne Jacke oder Jackett durch den Scanner. Vor der Hauptreisezeit hofft die Bundespolizei, dass sich mehr Passagiere so gut auf die Kontrollen einstellen. Die sollten mindestens zwei bis zweieinhalb Stunden vor Abflug vor Ort sein, möglichst wenig Handgepäck mitnehmen und nach dem Check-in direkt zur Sicherheitskontrolle gehen, sagt Marcus Henschel, Sprecher der Bundespolizeiinspektion. Früher hätten die Passagiere meistens nur ein Handgepäckstück gehabt, heute seien es im Schnitt drei pro Person, so Olaf Schmidt. Häufig seien verbotene Gegenstände darin, etwa Flüssigkeiten in nicht erlaubten Mengen. Zulässig seien nur 100 Milliliter pro Flasche oder Tube. Lesen Sie auch Flughafen Hamburg: Wie Sie schnell durch den Sicherheitsbereich kommen Die Behälter müssen in einem transparenten, wiederverschließbaren Ein-Liter-Plastikbeutel aufbewahrt werden, der extra auf das Gepäckband gelegt werde. Nicht nur Getränke, sondern auch Cremes, Zahnpasta oder Lebensmittel wie Honig, Leberwurst oder Weichkäse gelten als Flüssigkeiten. Bis zu eine halbe Tonne verbotener Gegenstände werden täglich an der Kontrolle herausgefischt. Dazu gehören nicht nur Waffen, sondern auch alles, was ähnlich aussieht – etwa Wasserpistolen oder verdächtig wirkende Parfümflakons. Eine Ursache des immer umfangreicheren Handgepäcks sind Schmidt zufolge die Extra-Gebühren, die viele Airlines für aufgegebenes Reisegepäck verlangen.

„Hierzu kann man auch die Anzeigetafel des Flughafens fotografieren.“ Alles sei möglichst schriftlich festzuhalten – notfalls auf einem Notizzettel – und von Zeugen zu bestätigen. Außerdem sollten Quittungen, etwa für Hotel oder Taxi, gesammelt werden. Pauschalreisende müssen den Veranstalter schnellstmöglich auf die Annullierung hinweisen – am besten ebenfalls vor Zeugen. Das gehöre zu den Informationspflichten der Reisenden, wie auch die Mitteilung etwa an Hotel, Mietwagenfirma oder Reederei.

Mit der „Flugärger-App“ der Verbraucherzentralen können Betroffene selbst Ansprüche auf Schadenersatz und auf Ausgleichszahlung nach der EU-Fluggastrechteverordnung berechnen und bei der Airline geltend machen, so Kerstin Heidt.