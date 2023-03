﻿Landesverfassungsgericht überprüft Landtagswahl 2022

Ein Schleswig-Holsteiner will die Landtagswahl 2022 für ungültig erklären lassen, weil er die Fünf-Prozent-Hürde für verfassungswidrig hält. Das Landesverfassungsgericht dürfte in den nächsten Monaten über die Wahlprüfungsbeschwerde entscheiden.

Schleswig. Fast ein Jahr nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein steht deren Gültigkeit noch nicht endgültig fest. Wie ein Sprecher des Landesverfassungsgerichts bestätigte, wird das Ergebnis im Zuge einer Wahlprüfungsbeschwerde angefochten. Der Beschwerdeführer hält die Fünf-Prozent-Klausel für verfassungswidrig, weil sie zu einem „negativen Stimmgewicht“ führe, also eine Stimme einer anderen als der gewählten Partei zugutekommen könne.

Mini-Parteien holten 10,2 Prozent, aber kein Mandat

„Das Gericht wird so bald wie möglich entscheiden“, berichtete Sprecher Fabian Scheffczyk. Der Fall sei bereits in Arbeit. Zuvor hatte der Landtag die 28-Seiten-Beschwerde eines Wählers abgelehnt. Der Streitpunkt: Aus Sicht des Mannes ist die Sperrklausel nicht rechtens, weil die Stimmen für Klein-Parteien bei der Mandatsverteilung keine Rolle spielen und größere Parteien alle Sitze im Landtag erhalten. Konkret: Bei der Landtagswahl im Mai 2022 scheiterten 14 Parteien (darunter AfD, Linke, Piraten, Freie Wähler) an der Sperrklausel. Damit fielen insgesamt fast 142 000 Zweitstimmen (10,2 Prozent aller gültigen Zweitstimmen) unter den Tisch.

Der Beschwerdeführer rügt zudem einen „widersinnigen Effekt“. Demnach führt die Wahl einer Klein-Partei automatisch dazu, dass die Gesamt-Stimmenzahl wächst und damit die Messlatte für die Fünf-Prozent-Hürde etwas höher gelegt wird. Im Extremfall könnte also eine Stimme für Mini-Partei A dazu führen, dass Mini-Partei B nicht in den Landtag einzieht. Diese Konstellation hat es bei der Wahl 2022 aber nicht gegeben. Selbst beim Wegfall aller Stimmen für Mini-Parteien hätte die stärkste Klein-Partei (AfD mit 4,4 Prozent) zwar einige Zehntel-Prozentpunkte mehr geholt, aber keine fünf Prozent erreicht.

Günther muss kaum zittern

Trotz des Verfahrens in Schleswig müssen Ministerpräsident Daniel Günther und seine schwarz-grüne Koalition aus zwei Gründen kaum um ihre Mehrheit im Landtag bangen. Erstens: Das Bundes- und das Landesverfassungsgericht haben die Fünf-Prozent-Hürde in mehreren Entscheidungen für verfassungsgemäß erklärt, weil die Sperrklausel trotz einiger Nebenwirkungen dafür sorgt, dass die Parlamente nicht zersplittern und damit funktionsfähig bleiben. Zweitens: Der Beschwerdeführer war schon nach der Landtagswahl 2017 mit ähnlichen Argumenten vor das Verfassungsgericht gezogen und in Schleswig abgeblitzt.

Juristen gehen deshalb davon aus, dass für Günther & Co allenfalls ein kleines Restrisiko besteht. Es erklärt sich daraus, dass sich die Zusammensetzung des Gerichts seit 2017 deutlich geändert hat. Sicher ist, dass der Beschwerdeführer kein Risiko eingeht. Für Verfahren vor dem Verfassungsgericht fallen keine Gebühren an. Auch ein Anwalt ist nicht nötig. Jeder Bürger darf sich vor den Verfassungsgerichten selbst vertreten.