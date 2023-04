﻿Streik der HNO-Ärzte: Eltern aus Felm kämpfen um OP für ihre Tochter

Kiel/Felm. „Was denn?“ – das ist die Standard-Frage von Pauline Boehm, wenn sie mal wieder einen Infekt hat, der ihr Hörvermögen mindert. Das liegt an einem Paukenerguss – Flüssigkeit im Mittelohr. Der Dreijährigen aus Felm bei Kiel könnte eine ambulante Operation helfen: Dabei wird die Rachenmandel entfernt und ein Paukenröhrchen gelegt. HNO-Arzt Dr. Christian Ginzkey aus Kronshagen bestätigt die Indikation für den Eingriff. Doch das wird vorerst nichts. „Derzeit steht Pauline auf meiner Warteliste zur OP“, heißt es in seinem Brief vom 12. April an Paulines Kinderarzt. Ginzkey rät: Sollte sich anderweitig ein Termin anbieten, „sollte dieser gerne wahrgenommen werden“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie Pauline müssen zurzeit viele Kinder mit Beschwerden im Hals-Nasen-Ohren-Bereich auf eine OP lange warten. Denn seit Jahresbeginn streiken die HNO-Ärzte, wie berichtet, bundesweit. Bestimmte ambulante Eingriffe bei Kindern sind gestrichen.

Eine Honorarkürzung hatte das Fass zum Überlaufen gebracht. Dabei geht es vordergründig um wenige Euros. Die Ärzte kritisieren jedoch, dass etwa Mandel-OPs schon vorher schlecht bezahlt gewesen seien. Nun seien sie oft nicht mehr wirtschaftlich.

Nach Angaben des Deutschen Berufsverbands der Hals-Nasen-Ohrenärzte beteiligen sich bis zu 85 Prozent der betroffenen Mediziner am Streik. „Im Moment läuft der Protest unbegrenzt weiter“, so Thomas Hahn vom Verband.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

UKSH: Anfrage nach HNO-OP-Terminen für Kinder gestiegen

Das hat Folgen: Die Nachfrage nach Terminen in Kliniken steigt drastisch. UKSH-Sprecher Oliver Grieve berichtet: „Die Situation ist herausfordernd. Täglich haben wir etwa ein Dutzend Anrufe dazu.“ Die Wartezeiten für HNO-OP-Termine bei Kindern reichten schon jetzt bis in den Winter hinein.

Auch Paulines Eltern haben nach Alternativen gesucht – nicht nur in Kiel, sondern auch in Lübeck und Hamburg, beteuert Christoph Boehm (38). Ohne Erfolg. Der Leidensdruck von Pauline sei seit Mitte 2022 wegen ständiger Infekte gewachsen: „Meine Tochter hört an manchen Tagen kaum noch ein Wort“, klagt Janina Boehm.

Vergrößerte Rachenmandeln („Polypen“) können nach Angaben von Ralf van Heek, Landeschef des Verbands der Kinder- und Jugendärzte, die Atemwege bei Kleinkindern leicht verengen. Das störe auch den Abfluss von Schleim aus dem Mittelohr. Mittelohrentzündungen und -ergüsse drohen. „Bei Kleinkindern in der Sprachlernphase ist das besonders ungünstig, wenn es zu Hörproblemen kommt“, so van Heek.

Pauline Boehm (3) muss inhalieren, wenn ein Infekt bei ihr Hörprobleme verursacht. Ihre Mutter Janina Boehm (35) versucht auf diesem Weg, die Folgen der langen Wartezeit auf einen OP-Termin möglichst gering zu halten. © Quelle: Uwe Paesler

Jeden Schnupfen versucht die Familie deshalb zu vermeiden. Läuft die Nase doch, muss Pauline inhalieren. Die Situation belastet die junge Familie. Partei ergreifen wollen die Eltern nicht. Doch sie fühlen sich „machtlos gegen diesen Streik, der auf dem Rücken der Kinder ausgetragen wird“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eltern aus Felm: „Fühlen uns machtlos gegen diesen Streik“

Thomas Hahn vom Verband der HNO-Ärzte gibt zu: „Den Vorwurf, dass wir die ohnehin schwierige Versorgungslage bei Kindern etwas verschärfen, müssen wir uns gefallen lassen.“ Er ergänzt: „Aber unser Ziel ist es, die Aufrechterhaltung der Versorgung zu sichern.“ Denn die sei in Gefahr.

In vielen Bundesländern seien die Zahlen bei Mandel- und Mittelohroperationen zum Teil drastisch eingebrochen – in Hamburg innerhalb von drei Jahren um 76 Prozent, berichtet Hahn mit Blick auf Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung (KV). Auch in Schleswig-Holstein sei der negative Trend deutlich spürbar, so Hahn. Aktuelle Zahlen lagen der KV in Bad Segeberg am Freitag nicht vor.





Lesen Sie auch

Über Beziehungen hat Familie Boehm nun für Anfang Mai einen Termin bei einem anderen HNO-Arzt in der Region ergattern können. Janina und Christoph Boehm hoffen, dass es bald doch noch klappt mit dem Paukenröhrchen für Pauline.