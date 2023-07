Weggefährten von Heide Simonis: „Sie war eine wirkliche Herausforderung“

Kiel. Gesangseinlagen, eine Wohnung, die auch als Atelier diente, ein Mensch mit viel Herzlichkeit und eine Herausforderung für so manchen Mann: Nach dem Tod von Schleswig-Holsteins ehemaliger Ministerpräsidentin Heide Simonis erinnern sich Freunde und Weggefährten an die SPD-Politikerin. Sie denken dabei nicht nur an Simonis’ bekannte Faibles für Hüte, Quilts und Flohmärkte, sondern auch an private Erlebnisse mit einer Frau, die über Schleswig-Holstein hinaus Geschichte schrieb.

Künstlerin Hanne Nagel: Heide Simonis „war ein herzensguter Mensch“

„Ich habe Heide sehr geliebt“, sagt Hanne Nagel. „Sie war ein herzensguter Mensch, sehr überlegt, aber auch impulsiv und klug.“ Jahrzehntelang waren die Künstlerin aus Flintbek und die Politikerin Heide Simonis miteinander befreundet. Bis fast zum Schluss habe sie Heide zu Hause in ihrer Altbauwohnung am Kieler Schrevenpark besucht, am Krankenbett ihre Hand gehalten und ihr liebevolle Worte ins Ohr geflüstert.

Die gebürtige Dänin und ihr Mann Peter Nagel verbrachten jahrelang viele Kurz-Urlaube gemeinsam mit Ehepaar Simonis in ihrem Ferienhaus in ihrer alten Heimat bei Juelsminde. „Peter spielte dann Gitarre und hat zusammen mit Heide gesungen.“ Heide Simonis habe Gesangsunterricht genommen. „Sie hat es geliebt, ihre Gäste zu Hause mit Arien und Gesangseinlagen zu überraschen.“ Außerdem hätte Heide sehr, sehr gut gekocht.

Die gemeinsame Leidenschaft der beiden Freundinnen waren aber vor allem Flohmärkte. „Da konnte durchaus mal Konkurrenzkampf aufkommen“, erzählt Hanne Nagel und fügt lachend hinzu: Bei alten Damast-Tischtüchern, dänischem Porzellan, Hüten, kostbaren Kaffeekannen oder handgeschliffenen Kristallgläser höre halt die Freundschaft auf.

Heide Simonis mit ihrer Freundin Hanne Nagel vor einem Ferienhaus in Dänemark. © Quelle: Hanne Nagel

Kiels ehemalige Bürgermeisterin Angelika Volquartz: „Einvernehmen ohne Worte“

„Schon zu Landtagszeiten von 1992 bis 1998 hatten wir als Politikerinnen ein Einvernehmen ohne Worte“, erinnert sich die Kieler CDU-Politikerin Angelika Volquartz (CDU). Als sie dann 2003 Kiels Oberbürgermeisterin wurde, habe Heide Simonis sie zu sich in die Staatskanzlei eingeladen, „um gemeinsames Handeln zum Wohle der Stadt zu beraten“. Als die beiden Frauen vor wartenden Journalisten als Einheit auftraten, sei der ein oder andere doch wohl sehr überrascht gewesen. „Wir hatten uns versprochen, im Fall von Konflikten zum Hörer zu greifen.“

Später nach der Amtszeit habe es gegenseitige Einladungen zu besonderen Ehrungen oder ins Restaurant gegeben – immer gemeinsam mit den Ehemännern, die sich ebenfalls gut verstanden hätten. Am liebsten sei Heide ins türkische Restaurant Mega Saray am Westring oder zum Italiener in der Brunswik gegangen.

Prof. Peter Jochimsen: „Für uns gilt: Heide. Eine Liebe für immer.“

„Der Leittext ihrer Quiltausstellung damals in Eckernförde lautete: Quilts-Eine Liebe für immer“, sagt Prof. Peter Jochimsen. „Für uns gilt: Heide. Eine Liebe für immer.“ Der ehemalige Rektor der Fachhochschule Kiel und Präsident des internationalen Bildungsunternehmens Baltic Sea International Campus in Eckernförde, bei dem Heide Simonis Aufsichtsratsvorsitzende war, gerät ins Schwärmen. „Heide war für mich die erste Politikerin, die ich kennenlernen durfte, die wirklich sachlich, kritikfähig und jederzeit ansprechbar war.“ Sie sei eine wirkliche Herausforderung „für so viele Herren gewesen, die sich ihrer Rolle mitunter unbegründet sicher zu sein schienen“.

Gemeinsam bereiste er mit Heide Simonis auch China. „Nirgends erwartete sie Privilegien, besondere Beachtung oder gar hervorgehoben zu werden“, erzählt er. „Sie trat gerne hinter uns zurück, half, beriet, beruhigte.“ Sein Höhepunkt auf der Reise: „Als sie meiner chinesischen Adoptivtochter, die ihre Eltern im großen Erdbeben verloren hatten, draußen im Zelt das Gute-Nacht-Lied ,Guten Abend, Gute Nacht...‘ vorsang.“

Prof. Reiner Maria Borchard: „Ihre Wohnung war ihr Atelier“

„Es ist ja nicht nur ihre hoch anerkannte politische Leistung, ihre Sammler-Leidenschaft und ihre Fähigkeit zum Beispiel Kunst-Quilts zu schaffen, es ist auch ihre liebenswürdige Persönlichkeit, die sie uns geschenkt hat“, sagt Prof. Reiner Maria Borchard. Der ehemalige Rektor der Muthesius-Kunsthochschule brachte 2016 eine „Mappe“ über die Quilts (kunstvoll zusammengenähte Stoffstücke) von Heide Simonis heraus.

„Heide Simonis arbeitete mitten in der Wohnung auf dem großen Teppich im Wohnzimmer. Ihre Wohnung war ihr Atelier.“ Von der Ausstattung der Wohnung mit der „überbordenden Sammlung von Flohmarkt-Sachen“ sei er damals überwältigt gewesen. „Jeder Platz in der Wohnung diente der Sammelleidenschaft von Heide Simonis. An den Wänden waren Regale mit unzählig vielen Vasen, Krügen und Kannen.“ Trotz des „olympischen Chaos“, wie Borchard es nennt, hätten die Gegenstände ästhetische Inseln gebildet.

Künstlerin Tina Schwichtenberg: „Heides Lebensmotto habe ich verinnerlicht“

„Wenn Du immer nur tust, was Du kannst, bleibst Du immer da, wo Du bist. Heides Lebensmotto habe ich verinnerlicht“, sagt die Künstlerin Tina Schwichtenberg. Sie sei beeindruckt gewesen, von ihrer „mutigen unkonventionellen Haltung, ihrer schnellen Auffassung und Reaktion gepaart mit Humor und Menschlichkeit“. Kennengelernt habe sie das Ehepaar Simonis durch ihren Mann Rolf Johanning, den ehemaligen Kieler Stadtpräsidenten und langjährigen Kulturdezernenten.

„Wir haben uns häufig in Berlin und Kiel auf vielen offiziellen Anlässen und auch auf Flohmärkten getroffen“, erzählt sie. „Udo kam meistens bepackt von ihren Streifzügen zurück. Sie liebte Hüte und hatte davon eine erstaunliche Sammlung.“ Auch in der Kunst hat Tina Schwichtenberg in einer Wanderarbeit Heide Simonis verewigt. Die Arbeit hängt seit dem 80. Geburtstag von Heide Simonis am 4. Juli im Kieler Rathaus.

