﻿Wehrdienst: Kaum Nachwuchs für den Heimatschutz in Schleswig-Holstein

Kiel. Magere Zwischenbilanz für den freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz: Das Programm, das die Bundeswehr im April 2021 unter dem Titel „Dein Jahr für Deutschland“ unter großem Aufsehen startete, ist offenbar nicht so attraktiv wie erwartet. Das Landeskommando Schleswig-Holstein verfügt anderthalb Jahre nach Beginn gerade einmal über 13 ausgebildete Kräfte. Auch bundesweit werden die Bedarfsquoten nicht gedeckt.

Wer sich für den freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz entscheidet, durchläuft eine siebenmonatige militärische Ausbildung in Vollzeit und steht der Bundeswehr im Anschluss sechs Jahre lang als Reservist zur Verfügung. Vorgesehen ist, dass die Wehrdienstleistenden in dieser Zeit an Übungen und Einsätzen teilnehmen, die zusammengenommen eine Dauer von fünf Monaten nicht überschreiten.

Wehrdienst im Heimatschutz Schleswig-Holstein beim Bundeswehr-Landeskommando

Vor allem Hilfe bei Katastrophen steht im Fokus, Auslandseinsätze sind ausgeschlossen. Neben den 13 jungen Menschen aus Schleswig-Holstein, die sich bislang für das Engagement an der Gesellschaft entschieden haben, erwartet das Landeskommando bis April 13 weitere, die derzeit noch in der Ausbildung sind. Dann, zwei Jahre nach Beginn des Programms, stehen 26 Kameraden bereit – Frauen sind bislang nicht dabei.

Viel mehr wären möglich, konkret könnten 15 pro Quartal in den beiden Heimatschutzkompanien „Schleswig“ und „Holstein“ aufgenommen werden. „Wir würden uns wünschen, dass die Kontingente ausgeschöpft werden“, räumt Oberst Axel Schneider ein. „Aber wir sind froh über jeden, der zu uns kommt“, so der Kommandeur des Landeskommandos weiter.

Ähnlich ist die Sicht in der Landespolitik. Die Hilfe der Bundeswehr für das Land sei unverzichtbar, sagt etwa Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). Das habe sich bei Naturkatastrophen und in der Corona-Pandemie gezeigt. Nach der Aussetzung der Wehrpflicht stärke der Heimatschutz-Dienst die Ressourcen und sorge „darüber hinaus für eine noch bessere Verankerung der Bundeswehr in unserer Gesellschaft“. Sie hoffe, dass das Programm sich „weiter etabliert und noch viele Freiwillige hinzukommen“.

Projekt „Dein Jahr für Deutschland“ braucht mehr Zeit

Kritischer sehen es die Grünen im Landtag: „Die Zahlen sind ernüchternd. Die Bundeswehr muss sich überlegen, wie sie den Freiwilligendienst in ihren Reihen attraktiver macht. Denn sie steht in Konkurrenz zu vielen anderen Freiwilligendiensten“, so Dirk Kock-Rohwer. Auch am Institut für Sicherheitspolitik an der Uni Kiel fällt die Bilanz schlicht aus. „Die Zahl ist tatsächlich niedrig“, so Geschäftsführer Dr. Stefan Hansen.

Aber: „Solche Programme brauchen zumeist einige Jahre an Zeit, um überhaupt einen gewissen Bekanntheitsgrad in der Bevölkerung zu erreichen, daher lässt sich der Erfolg noch schwerlich bemessen“, sagt Hansen.

Nach Bundeswehr-Angaben sind bundesweit gerade zwei Drittel der Dienstposten besetzt. 2021 traten rund 840 Freiwillige im Heimatschutz ihren Dienst an, mehr als die Hälfte entschied sich aber während der Ausbildungszeit für eine andere Laufbahn, etwa als Soldat auf Zeit. Die Abbrecherquote betrug 30 Prozent.