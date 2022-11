﻿Was hält den Weihnachtsbaum frisch – was schadet? Tipps vom Experten

Die Nordmanntanne ist der gefragteste Weihnachtsbaum in Schleswig-Holstein – und ein Großteil der Holsteintannen kommt von Gut Dobersdorf (Kreis Plön). Was hält den Christbaum frisch, was schadet? Und wie steht es um den Weihnachtsbaum im Topf? Gutsherr Christian von Burgsdorff gibt Tipps.

Dobersdorf/Kiel. Weihnachtsbäume, so weit das Auge reicht: Auf Gut Dobersdorf im Kreis Plön stapeln sich die Nordmanntannen. Sie kommen direkt von den Plantagen in der Umgebung, vor Kurzem geschlagen, in Netze verpackt und auf Paletten verstaut.

Das Herrenhaus am Dobersdorfer See, das Zuhause von Christian von Burgsdorff (57), ist umrahmt von Tannen, die geballt auf ihren Einsatz warten. Mitarbeiter kreuzen die Wege mit schwerem Gerät. Paletten werden verladen. An vielen Tagen steuern Dutzende Lkw Dobersdorf an. Kurz vor dem 1. Advent herrscht hier Hochbetrieb.

Das Weihnachtsfest – aktuell wirkt es hier bei Christian von Burgsdorff wie eine Frage der Logistik. Zwischen 700 000 und 800 000 Bäume liefert sein Unternehmen Holsteintanne nach eigenen Angaben an Großhandelsketten und Gartencenter europaweit.

Hier gibt der Experte Tipps und äußert sich über Preise, Anbau, Pflege und mehr.

Weihnachtsbaum schlagen auf Gut Dobersdorf: Preise im Vergleich

Einen kleinen Anteil seiner „Nordmänner“ verkauft der Gutsherr direkt an Kunden der Region. Am 1. Adventssonntag geht’s los, Selbstschlagen möglich – täglich von 9 bis 18 Uhr. So wie bei vielen Anbietern im Land.

Zu den Preisen sagt der Experte: „Die Produzenten müssen die Mehrkosten in irgendeiner Weise auf die Bäume umlegen.“ Deswegen könne es zu Preissteigerungen für Verbraucher im Einzelhandel kommen.

Aktuell kostet der Meter Nordmanntanne auf Gut Dobersdorf 25 Euro je Meter. Zum Vergleich: Auf Gut Augustenhof in Osdorf sind es 18 bis 22 Euro, bei der Baumschule Engler in Hohenlockstedt 18 Euro, beim Pflanzenhof Dressler in Kiel 25 Euro. Die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein wiederum spricht von 21 bis 27 Euro.

Weihnachtsbaum im Topf „wächst oft nicht gut an“

Zum Trend, einen Weihnachtsbaum im Topf zu kaufen, sagt Christian von Burgsdorff: „Wir haben keine Tannen im Container.“

Manche Betriebe bieten diese für Kunden mit Wurzelballen an, um die Tannen nach den Feiertagen im Garten einzupflanzen. Seine Einschätzung: „Der Baum wächst oft nicht gut an.“

Tipp: So bleibt der Weihnachtsbaum lange frisch

Ist der Weihnachtsbaum erst einmal zu Hause, kommt es auf die ideale Pflege an. „Stellen Sie Ihren Baum bis zum Fest kühl, schattig und frisch angeschnitten ins Wasser“, rät von Burgsdorff. Er empfiehlt, ein kleines Stück abzusägen. Denn wie bei Blumen trockneten die Poren der Tanne an. So könne kein Wasser aufgenommen werden.

„Gemäßigte Temperaturen im Haus, etwa als Energiesparmaßnahme, sind für die Haltbarkeit sehr förderlich“. So könne sich ein Weihnachtsbaum auch schon beim Kauf zu Beginn des Advents bis über die Festtage halten.

K.O.-Kriterien sind: "Fußbodenheizung und Kamin, der viel Sauerstoff aus der Luft zieht", seien schädlich. Auch ein Aufstellen im Türbereich mit einem ständigen Wechsel von Kalt- und Warmluft sei ungünstig.

Nassen Weihnachtsbaum besser nicht in die Sauna stellen

Von Burgsdorff berichtet von einem besonderen Fall: „Ein Kunde hat bei mir bei nassem Wetter eine Nordmanntanne gekauft – und am nächsten Tag hatte die keine Nadeln mehr.“ Das war passiert: „Der Kunde hatte die feuchte Tanne für zwei Stunden bei 90 Grad in die Sauna gestellt“, so der Experte, „das verträgt der Baum nicht.“

Viel zu tun auf Gut Dobersdorf: Hier Mitarbeiter beim Verladen bereits in Netze verpackter Christbäume. © Quelle: Uwe Paesler

Nach Weihnachten könne der Baum über die Kompostierung dem Naturkreislauf wieder zugeführt werden, rät das Unternehmen. Kommunen wie Kiel bieten jährlich Sammelplätze für ausgediente, abgeschmückte Tannen an, die bis zu einem bestimmten Termin kostenfrei abgeholt werden.

Gut Dobersdorf: Nordmanntanne braucht zehn Jahre bis zur Zimmerhöhe

Das Unternehmen baut auf 700 Hektar Fläche Tannen an. Jedes Jahr werde neu gepflanzt, sodass Bäume in allen Altersstufen auf den Plantagen wachsen. Bis eine Nordmanntanne die Wohnzimmergröße von rund 1,80 Metern erreicht hat, „dauert es etwa zehn Jahre“.

Im zweiten Jahr bietet von Burgsdorff Biobäume (Naturland-Siegel) an. Diese dürften nicht gespritzt und nur mit Naturdünger behandelt werden. Durch den Mehraufwand müssten Kunden im Schnitt für einen Biobaum 10 Euro mehr zahlen als für einen konventionellen, schätzt er. Aber auch konventionell produzierte Bäume seien nicht hoch belastet: „Die sind weniger behandelt als Agrarprodukte.“

Typen von Weihnachtsbaum-Käufern auf Gut Dobersdorf

Christian von Burgsdorff berichtet von denen, „die hektisch kurz vor Schluss kommen – denen ist dann vieles egal“. Dann gebe es aber auch schwierigere Fälle, „wo die Kinder mitreden, dann ein Baum ausgesucht wird, 20 weitere dazu und am Ende doch meist die Wahl auf den ersten fällt“.

Einmal, erinnert er sich, wollte eine Familie einen Baum selbst schlagen – „mit vier Spitzen, für jedes Familienmitglied eine“. Da sei der Weihnachtsbaum als Unikat gefragt. Er habe helfen können. Und dann war da noch der Kunde, dessen Baum möglichst breit sein sollte, „weil er daneben schlank aussehen wollte“, erzählt der Gutsherr schmunzelnd.

Familien-Tradition auf Gut Dobersdorf

Christian von Burgsdorff lebt mit seiner Frau Esther (45) und vier Kindern zwischen zehn und 16 Jahren in Dobersdorf. Er führt den Forst- und Gutsbetrieb in dritter Generation. Der Familien-Weihnachtsbaum werde mit traditionellem Weihnachtsschmuck dekoriert – und echten Kerzen. Der 57-Jährige: „Es ist noch kein Baum abgefackelt.“