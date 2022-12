﻿Weihnachtsgänse in Kiel: Wo Sie noch eine bekommen und wie viel sie kostet

Die Gänse für das Weihnachtsessen sind in diesem Jahr rar gesät. Auch preislich müssen Kunden deutlich tiefer in die Tasche greifen. Wir haben uns in den Supermärkten und Fleischereien in Kiel und Region umgehört.

Noch drei Weihnachtsgänse hat Fleischermeisterin Anna Steffen, Juniorchefin auf Hof Steffen (Muxall) – hier im Geschäft an der Holtenauer Straße in Kiel – am frühen Mittwochmorgen im freien Verkauf.

Kiel. Um sich den Gänsebraten für das feierliche Weihnachtsessen zu sichern, mussten Kielerinnen und Kieler dieses Jahr deutlich tiefer in die Tasche greifen als in den vorherigen Jahren – die 100-Euro-Grenze wurde schnell geknackt. Und nicht nur der Preis erhöhte sich, auch das Angebot ist aufgrund der Vogelgrippe begrenzter als zuvor. Die ersten Schlachtereien nehmen bereits keine Bestellungen mehr an.

Wir haben in den Fleischereien und Supermärkten Kiels nachgefragt, ob sich die Angebotsknappheit bemerkbar gemacht hat, wie teuer die Gänse in diesem Jahr geworden sind und wo Sie vielleicht noch spontan eine der letzten Gänse ergattern können.

Weniger Gänse zur Verfügung als in den vorherigen Jahren

„Wir haben noch genau drei Gänse da“, erzählt Anna Steffen von der Fleischerei „Hof Steffen“ in der Holtenauer Straße in Kiel. Die Freilandgänse aus Plön liegen hier bei 21,50 Euro pro Kilo. „Im letzten Jahr hatten wir für das Weihnachtsgeschäft 150 Gänse, in diesem Jahr waren es 50 weniger“, so Steffen. Die Fleischerei Hasch in der Holtenauer Straße nimmt bereits keine Bestellungen für Weihnachtsgänse mehr auf. Auch die Gänse im Citti Markt in Kiel für 18,90 Euro das Kilo sind bereits ausverkauft.

Im Schlemmermarkt Freund in der Holtenauer Straße erzählt Mario Sill, Mitarbeiter der Fleisch- und Wursttheke, dass im Markt zur Weihnachtssaison genauso viele Gänse für die Kundschaft zur Verfügung gestanden hätten wie im vergangenen Jahr: „Die Gänse sind gut weggegangen in diesem Jahr, wir haben aber noch ein paar über.“ Preislich liegen die Gänse hier bei 22,90 Euro pro Kilo.

Die Fleischerei Seemann in der Kieler Straße in Kronshagen hat zwar noch ein paar Gänse da, „allerdings sollte man so schnell wie möglich eine Gans bestellen, wenn man noch eine haben möchte“, sagt Fleischermeister Maik Seemann. Die Gänse aus Schleswig-Holstein gehen hier in diesem Jahr für einen Preis von 24,90 Euro pro Kilo über die Ladentheke. „Auch wir hatten in diesem Jahr nicht so viele Gänse wie im vergangenen Jahr für unsere Kunden zur Verfügung“, sagt Seemann.

Nachfrage nach Gänsen in Kiel scheinbar geringer als sonst

Insgesamt verkaufte die Fleischerei Seemann im vergangenen Jahr 40 Stück, in diesem Jahr bekamen sie 25. „Die Nachfrage ist in diesem Jahr aber auch nicht so hoch wie sonst“, so Seemann. Zwar ist das Angebot an Gänsen geringer, allerdings scheint trotzdem jeder, der eine Gans für das Weihnachtsfest auf dem Tisch haben wollte, diese auch zu bekommen – dem geringeren Angebot scheint in diesem Fall auch eine geringere Nachfrage gegenüberzustehen.

„Das liegt nach meiner persönlichen Einschätzung auch daran, dass sich aufgrund der gestiegenen Preise viele Menschen keine Weihnachtsgans mehr leisten wollen“, sagt Sven Fiedler, Marktleiter des gleichnamigen Edeka-Supermarktes in Suchsdorf, der ebenfalls eine geringere Nachfrage an Weihnachtsgänsen verzeichnete. Die frischen Gänse aus Bimöhlen liegen hier bei 21,90 Euro pro Kilo, die tiefgekühlte Variante aus Dithmarschen bei 15,99 Euro und aus Polen bei 9,99 Euro pro Kilo.