﻿Gute Aussichten für den Weinjahrgang 2022 in Schleswig-Holstein

Weinanbau in Schleswig-Holstein? Aber sicher doch. So reifte auf dem Weinberg am Westensee in diesem Jahr ein guter Jahrgang heran. Die Lese ist gerade abgeschlossen. Wie aus einer Schnapsidee der erste biozertifizierte Wein Schleswig-Holsteins wurde, erzählt die Gutsfamilie.

Gutsbesitzerin Josephine von Hedemann-Heespen rechnet mit einem guten Jahrgang 2022: Ende September wurden die weißen Trauben geerntet. Zwei Wochen später die roten. Die Lese auf dem eigenen, knapp zwei Hektar großen Weinberg in Westensee wird rund 4000 Liter ergeben.

Westensee. Typisch Schleswig-Holsteiner: Geht nicht, gibt’s nicht. So machte sich Sven von Hedemann-Heespen vom Gut Deutsch-Nienhof bereits vor 20 Jahren daran, hier oben im Norden Wein zu kultivieren. Andere Landwirte hielten ihn damals noch für verrückt. Das war er vermutlich auch ein ganz klein wenig. Denn in den Anfangsjahren lief noch so vieles schief, dass sein Plan eher einer Schnapsidee glich. Aber inzwischen gibt ihm der Erfolg recht. Gerade ist die aktuelle Weinlese abgeschlossen. „Es sieht nach einem guten Jahrgang aus“, sagt der Weinbauer. Ein Besuch auf dem Weinberg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Entspannt sitzt Sven von Hedemann-Heespen (66) vor dem alten Kutschpferdestall in der Sonne und stopft sich erst einmal seine Pfeife. In der Ruhe liegt die Kraft. Das Gut Deutsch-Nienhof im Naturpark Westensee ist das nördlichste Bio-Weingut Deutschlands.

In Westensee wächst der einzige Wein mit Bio-Zertifikat heran

„Wir sind die einzigen im Norden, die das Bio-Zertifikat erhalten haben“, sagt der Gutsherr nicht ohne Stolz. „Kroon 54° 15“ heißt der Wein. Das Wort ist die altdeutsche Bezeichnung für den Kranich, der oft über den Weinberg zieht. 54° 15’ beschreibt den geografischen Breitengrad Deutsch-Nienhofs.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der historische Gutshof hat seine Wurzeln im 14. Jahrhundert. Die Familie von Sven von Hedemann-Heespen lebt hier bereits in der achten Generation. Über 25 Gebäude gehören dazu, 350 Hektar Wald, 200 Hektar Acker und 60 Hektar Weideland. Aber Wein hat noch niemand von seinen Vorfahren angebaut. „So verrückt war keiner“, sagt er und grinst.

Moderne Züchtungen und der Klimawandel haben ihm in die Karten gespielt. „In Freiburg am Weininstitut wurden pilzresistente Weinsorten gezüchtet, die auch in feuchteren Regionen gedeihen“, sagt er. Und: „Viele Weinbauer im Süden beneiden uns inzwischen. Bei denen ist es für die Trauben oft zu heiß.“

Gut Deutsch-Nienhof: „Altes Land mit junger Zukunft“

Mit dabei ist an diesem Tag auch seine Tochter Josephine (35), die mit ihrem Mann Tobias Gerwig (39) – einem Geologen – den Hof inzwischen managt. „Ich mache die Arbeit draußen, sie innen“, sagt Sven von Hedemann-Heespen und freut sich, dass die nächsten Jahrzehnte gesichert scheinen. Ganz nach dem Motto: „Altes Land mit junger Zukunft.“ Das junge Paar, das drei Kinder hat, hat denn auch mächtig was vor.

Neben Reitstallbetrieb und Ferienwohnungen bietet es Weinberg-Führungen und Wein-Verkostungen an. Übers Internet kann man zudem inzwischen ganz einfach die edlen Tropfen, made in Schleswig-Holstein, bestellen. Auch ein Café soll demnächst eröffnen – im alten Kutschpferdestall, vor dem wir gerade sitzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Glühweinnachmittage an den Adventswochenden auf Gut Deutsch-Nienhof

„An den Adventswochenenden planen wir schon mal Glühweinnachmittage“, sagt Josephine von Hedemann-Heespen, die BWL und Umweltmanagement studiert hat. Richtig losgehen mit dem Café und exquisiten Kuchen von einem eigenen Konditor soll es dann im Frühjahr.

Doch nun geht es erst einmal zum Weinberg. Vier Kilometer fahren wir im Land Rover durch die alten Buchen- und Mischwaldbestände des Gutes. Die werden seit Jahrhunderten naturnah und nachhaltig bewirtschaftet. Sven von Hedemann-Hespen erzählt ein wenig von seinen schwierigen Weinbau-Anfängen. Von Ampferblattkäfern, die sich genüsslich über die frisch gepflanzten ersten Reben hermachten, von Staren, die über Nacht die ganzen Rotweintrauben vernaschten, und von Spätfrösten mit bis zu minus acht Grad, die neue Triebe erfrieren ließen.

„Dieses Jahr war aber ein gutes Jahr“, sagt er. Er rechnet damit, dass die Lese auf seinem knapp zwei Hektar großen Weinberg rund 4000 Liter ergeben wird. Ende September wurden die weißen Trauben geerntet. Zwei Wochen später die roten. Per Kühltransport ging die schleswig-holsteinische Fracht dann Richtung Rheinhessen. Zum Keltern bei einem befreundeten Winzer.

Für einen guten Rotwein reichte der Oechslewert in diesem Jahr nicht

Der Sommer, so erzählt Josephine von Hedemann-Heespen, hat viel Sonnenschein gebracht. Dennoch habe es nicht für einen guten Rotwein gereicht. „Der Oechslewert, der den Zuckergehalt angibt, ist bei der roten Traube nicht hoch genug gewesen.“ So haben sich die Weinbauer entschieden, aus den Trauben lieber einen hochwertigen Rosé zu machen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als wir auf dem Weinberg ankommen, setzt die Sonne die Weinstöcke in perfektes Licht. Etliche Schafe kommen zur Begrüßung angetrabt. Sven von Hedemann-Heespen hat ein Faible für alte Nutztierrassen. So grasen auf seinen Weideflächen nicht nur seltene weiße Parkrinder, sondern auch Shropshire-Schafe auf dem Weinberg. „Sie sorgen hier für die Beweidung und Düngung“, sagt er und krault einem Schafbock das dicke Fell.

Aus einem Bauwagen holt er sich einen Klappstuhl und setzt sich erst einmal wieder hin. Zufrieden stopft er seine Pfeife und blickt über die vielen Weinreben-Reihen ins Tal. „Manchmal vergisst man, wie schön wir hier wohnen.“ Während seine Tochter den jüngsten Familienzuwachs - den sechs Wochen alten Sohn Fritz – stillt, kehrt eine unglaubliche Ruhe ein. Die Natur ist atemberaubend.

Noch führt Wein im Norde ein Nischendasein Aktuellen Zahlen für die Weinlese 2022 liegen noch nicht vor. Viel Sonne und gelegentlicher Regen hätten aber einen guten Jahrgang heranreifen lassen, so das Kieler Landwirtschaftsministerium. 2021 wurden auf insgesamt 41 Hektar 54 600 Liter Weißwein und 11 800 Liter Rotwein geerntet. Weingüter gibt es beispielsweise auf Sylt und Föhr sowie in der Holsteinischen Schweiz. Pflanzrechte besitzen laut Ministerium 24 Firmen und Privatpersonen. Dass sich Schleswig-Holstein zum Weinland mausert, ist Ex-Ministerpräsident Peter Harry Carstensen (CDU) zu verdanken. 2009 gelang es ihm, für zehn Hektar ungenutzte Weinrechte aus Rheinland-Pfalz in den Norden zu holen. Jährlich kommen seitdem neue Flächen dazu. Trotzdem führt der „echte Norden“ ein Nischendasein – er weist gerade mal 0,04 Prozent Anbaufläche des deutschen Weins auf.

Noch vor wenigen Wochen aber herrschte hier auf dem Weinberg emsiges Treiben. Zehn bis 15 Mitarbeiter ernteten die Trauben per Hand. Einen Tag brauchten sie für die weißen. Einen Tag für die roten. „Wir nutzen auch Kiepen“, sagt Josephine von Hedemann-Heespen. „Aber diesmal war der Boden so trocken, dass wir mit einem kleinen Trecker durch die Reihen fahren konnten. Die in Eimern gesammelten Trauben konnten dort direkt hineingekippt werden.“

Wein erfordert viel Handarbeit – auch in Schleswig-Holstein

Weinanbau ist Handarbeit. Vor allem, wenn alles rein biologisch sein soll. So sind Giftmittel gegen Unkraut natürlich tabu. Auch die Triebe und Blätter der Reben werden von Hand ausgedünnt. An einigen Weinstöcken hängen noch ein paar verlassene Trauben, die zur Erntezeit noch zu mickrig waren. Sven von Hedemann-Heespen holt das Messgerät (Refraktometer) für den Oechslewert heraus - und träufelt ein paar Tropen des Traubensafts auf das Gerät. 90 Grad. Perfekt. Die Sonne der vergangenen Tage hat noch einmal mächtig was gebracht. Aber zu spät für die Weinlese.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Im neuen Jahr wird nun auf dem Gut Deutsch-Nienhof immer mal wieder eine Weinprobe im Postkasten der Familie landen. Dann hat der Winzer aus Rheinhessen die aktuelle Geschmacksentwicklung des Deutsch-Nienhofer Weins geschickt. Ist Sven von Hedemann-Heespen samt Familie zufrieden, wird der Gärungsprozess beendet, und der Wein wird abgefüllt. „Aber auch dann kann er sich in der Flasche noch entwickeln“, sagt der Gutsbesitzer. „Jedes Jahr ist es aufs Neue äußerst spannend. Jeder Jahrgang hat auf seine Weise einen ganz eigenen Charakter.“

Der Weinjahrgang 2022 made in Schleswig-Holstein wird im April oder Mai erwartet

Im April oder Mai wird der neue Jahrgang 2022 auf dem Gut Deutsch-Nienhof ankommen. Mit Etiketten, die verschiedene Kranich-Kunstwerke und Gedichte zieren. Der Gutsherr selbst greift dazu in seiner Freizeit zu Farbe und Pinsel. Sobald der neue Jahrgang dann verfügbar ist, werden die Rebsorten Solaris (Weißwein), Rondo und Cabernet Cortis (Rotwein) des nördlichsten biozertifizierten Weinbergs Deutschlands wieder dafür sorgen, dass Weinkenner sich wundern. Dank der edlen Tropfen werden sie feststellen: Geht nicht, gibt’s nicht in Schleswig-Holstein.