Weiße Weihnacht ist abgesagt

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

hatten Sie heute Morgen wegen Glatteis Probleme, in die Arbeit zu kommen? Bei uns in Kiel stellte sich das Wetter weitgehend als schmuddelig-nass, aber eisfrei heraus. Es taut wie Hulle, wie eine Kollegin sagte. Daher fiel auch der Schulunterricht für die Kinder nicht aus. Für das Bildungsministerium ist die Sicherheit auf dem Schulweg das maßgebliche Kriterium. Und die sei am frühen Morgen gewährleistet gewesen, sagte eine Sprecherin.

Wer übrigens wegen der schlechten Straßenverhältnisse von daheim arbeiten wollte, der wurde ebenfalls enttäuscht: Ein Anspruch auf Homeoffice entsteht nicht automatisch bei Vorliegen von Glatteis oder einem Verkehrschaos.

Die lange Frostphase treibt den Gasverbrauch in die Höhe. Dennoch kann sich die Halbzeitbilanz des Wettbewerbs „Kiel sucht den Gasspar-Champion“ sehen lassen: 1385 Teilnehmer, rund 3,6 Millionen eingesparte Kilowattstunden. Mein Kollege Ulrich Metschies hat Beispiele zusammengetragen, die zeigen: Mit kleinen Tricks lässt sich Großes erreichen.

Wie geht es mit den Plänen zum Neubau des Holstein-Stadions in Kiel weiter? Noch immer ist unklar, wann der Abriss der ersten Tribüne beginnen soll. Eine neue Stadiongesellschaft unter Führung der Stadt soll trotz der hohen Baukosten den Weg zum Baustart ebnen. Mein Kollege Kristian Blasel weiß: Knackpunkt bleibt die Finanzierung.

350 Meter Kabel, 12.000 Lichter, Rentiere, Weihnachtsmänner, Engel, mehrere Transformatoren und viel weihnachtliches Flair: Das geschmückte Haus von Familie Trachsel in Blumenthal zieht zahlreiche Schaulustige an. Aber auch an vielen anderen Orten in Schleswig-Holstein erstrahlen jetzt die Weihnachtshäuser. Ist auch Ihr Haus samt Vorgarten weihnachtlich geschmückt? Dann freuen wir uns über Ihr Foto!

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Inga Catharina Thomas, Leiterin Newsroom

