﻿Weiterbau der A 20 in SH löst Koalitionskrach der Ampel-Koalition in Berlin aus

Seit Jahren herrscht Stillstand. Jetzt wollen die Grünen im Bundestag den Weiterbau der Autobahn 20 in Schleswig-Holstein und Niedersachsen stoppen. Dabei soll die Trasse eine wichtige Verkehrsverbindung sein, die von Polen bis in die Niederlande führt. In der Ampel-Koalition im Bund gibt es Krach.

Kiel. Die Debatte um den Weiterbau der A 20 ist neu entfacht: Die Grünen im Bundestag halten das Projekt nicht nur für klimaschädlich. Es gebe dafür auch keinen Bedarf. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will dagegen an diesem Freitag in Berlin für die Fortsetzung werben: Nach der Bundesratssitzung trifft er sich an der Seite seiner norddeutschen Länderkollegen zum Gespräch mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). Dieser hatte kürzlich angekündigt, den grundsätzlichen Bedarf an neuen Fernstraßen zu überprüfen und einen Dialogprozess mit Verkehrs-, Umwelt-, Wirtschafts- und Verbraucherschutzverbänden zu beginnen. Schleswig-Holsteins Landesregierung sieht das kritisch.

„Wir haben lang genug Dialoge geführt“, sagte Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) den Kieler Nachrichten. Die A 20 müsse vom Dialogverfahren ausgenommen werden, weil die hiesigen Planungen viel zu weit vorangeschritten seien, als dass man sie noch stoppen sollte. Madsen verwies auf den gerade im Sommer abgeschlossenen Koalitionsvertrag zwischen CDU und Grünen in Schleswig-Holstein. „Wenn Planungen für Streckenabschnitte rechtskräftig sind, werden sie umgesetzt“, heißt es darin. „Wenn für einen Streckenabschnitt Baurecht vorliegt, treten wir für dessen Realisierung ein.“

Weiterbau lässt weitere Jahre auf sich warten

Das Problem: Bislang ist das seit Jahren nirgends der Fall. Zwar erwartet die Landesregierung noch für diesen Monat zwischen Glückstadt und dem Anschluss zur A 26 bei Drochtersen auf niedersächsischer Seite einen Planfeststellungsbeschluss. Tatsächlich gebaut werden darf aber dort erst, wenn die beiden angrenzenden Abschnitte ebenfalls baureif sind. Und das lässt auf sich warten.

In der Berliner Ampel-Koalition bahnt sich zur A 20 ein handfester Konflikt an. „Dass jetzt die für Schleswig-Holstein so eminent wichtige A 20 aus einer grünen Laune heraus ganz gekippt werden soll, werden wir nicht akzeptieren“, sagte Wolfgang Kubicki (FDP) am Montag. Der Bundestagsvizepräsident sprach von realitätsfremden und wohlstandsgefährdenden „grünen Blütenträumen“. Für das künftige Koalitionsklima in Berlin wäre es hilfreich, „wenn die grünen Kollegen den Koalitionsvertrag auch bei denjenigen Punkten einhalten würden, bei denen sie selbst Bauchschmerzen haben“.

Widerspruch äußerte die Grünen-Bundestagsabgeordnete Ingrid Nestle, ehemals Staatssekretärin von Robert Habeck (Grüne) im Kieler Umweltministerium. „Die fossilen Träumereien haben uns einen Preisschock beschert“, sagte sie. „Schiene vor Straße und Erhalt vor Neubau bei Straßen: Der Koalitionsvertrag ist da eindeutig. Die Lektüre kann ich Herrn Kubicki nur empfehlen.“

CDU-Fraktionschef Tobias Koch schüttelt angesichts des Berliner Hickhacks den Kopf. „SPD und FDP in der Ampel müssen die Anti-Autobahn-Fantasien der Grünen im Bund endlich stoppen“, forderte er. SPD-Fraktionschef Thomas Losse-Müller wurde grundsätzlich: „Schleswig-Holstein bangt gerade mit Northvolt um die wichtigste Wirtschaftsansiedlung in der jüngeren Landesgeschichte. Da ist es eine Katastrophe, wenn sich die Landesregierung bei einem der wichtigsten Infrastrukturprojekte im Land nicht einig ist.“ An diesem Mittwoch beschäftigt sich Schleswig-Holsteins Landtag mit dem Thema.