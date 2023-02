﻿Welche Regeln für Corona-Infizierte gibt es aktuell in Schleswig-Holstein?

Im Hinspiel erlebte der THW Kiel in der Champions League beim slowenischen Meister RK Celje ein böses 36:38-Erwachen. Im Rückspiel am Mittwoch (18.45 Uhr) wollen die Zebras Platz drei absichern. Celje reist mit seinem Jungstar an, der bereits in Aalborg unterschrieben hat.