Eine Sepsis hätte Arne Trumann fast das Leben gekostet. Zum Welt-Sepsis-Tag am 13. September erzählt der Schleswig-Holsteiner seine Geschichte: Wie er innerhalb weniger Stunden aus dem Familienalltag gerissen wurde – und im künstlichen Koma landete. Das sind die Warnzeichen für eine Sepsis.

Kiel. Es begann mit einer Erkältung – und endete im Koma: Arne Trumann erkrankte mit 44 Jahren an einer Sepsis, auch Blutvergiftung genannt. „So krank habe ich mich noch nie in meinem Leben gefühlt“, berichtet der Vater dreier erwachsener Kinder aus Fahrdorf bei Schleswig, „ich hätte sterben können.“ Er überlebte. Doch im künstlichen Koma starben Fingerkuppen ab, mussten amputiert werden. Zum Welt-Sepsis-Tag am 13. September erzählt der heute 55-Jährige seine Geschichte – und will andere über die tückische Erkrankung aufklären.