﻿Weltfischbrötchentag 2023: An diesen Ostsee-Fisch-Buden ist kein Vorbeikommen

Fünf ausgewählte Adressen

Nicht nur am 6. Mai zum Weltfischbrötchentag 2023 sind sie Herz und Seele des Goldfisch-Hafenkiosks in Schilksee: Maria Lerdon mit Tochter Nadine Lerdon.

Am 6. Mai ist 2023 Weltfischbrötchentag. Doch wo kann man den Tag des Fischbrötchens in SH an der Ostsee gebührend feiern? Wir haben fünf ausgewählte Buden mit Fischbrötchen in Kiel, Schilksee, Laboe und Eckernförde besucht und uns Brötchen mit Fisch empfehlen lassen. Wo es lecker war, hier mehr!

