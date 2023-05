Weltfischbrötchentag am 6. Mai 2023 in Schleswig-Holstein: Hier wird’s lecker

Schleswig-Holstein. Weltfischbrötchentag 2023, das bedeutet vor allem: Tipps und Termine zum Schlemmen von knusprigen Fischbrötchen entlang der Ostsee. Auch in Schleswig-Holstein feiern Orte den Weltfischbrötchentag am 6. Mai. In diesem Jahr findet er bereits zum 13. Mal statt. Angebote gibt es zum Beispiel von Heikendorf über die Hohwachter Bucht bis Heiligenhafen. Einige Orte feiern auch am Sonntag weiter.

Doch wo genau wird der Weltfischbrötchentag am 6. und 7. Mai 2022 zelebriert? Zum Beispiel in:

Heikendorf (nur am Sonnabend)

der Hohwachter Bucht (nur am Sonnabend)

Heiligenhafen (nur am Sonnabend)

Großenbrode (nur am Sonnabend)

Kellenhusen (nur am Sonnabend)

Grömitz (Sonnabend und Sonntag)

Dahme (nur am Sonnabend)

Strande (Sonnabend und Sonntag)

am Schönberger Strand (nur am Sonnabend)

Unsere Übersicht zeigt, welche Veranstaltungen Sie am Weltfischbrötchentag in Schleswig-Holstein erwarten – von Shanty-Chören bis zu Schiffsführungen.

Weltfischbrötchentag 2023: Heikendorf feiert am 6. Mai mit

Im Hafen Möltenort/Heikendorf erwartet Sie am Weltfischbrötchentag von 11 bis 16 Uhr ein buntes Programm für die ganze Familie: Von „Open Ship“, einer Rallye auf dem Hafengelände, hin zu maritimem Basteln. Wer es sportlich mag, kann sich auf dem gläsernen Sup (Stand-Up-Paddle) versuchen.

Hohwacht feiert ebenfalls den Weltfischbrötchentag 2023

Auch an der Hohwachter Bucht wird der Weltfischbrötchentag von 11 bis 18 Uhr gefeiert. Von 11 bis 17 Uhr verkaufen teilnehmende Gastronomen in der Hohwachter Bucht Fischbrötchen. Sven Wildöer präsentiert von 12 bis 14 Uhr Klavierzauber an der Flunder in Hohwacht. Von 11 bis 17 Uhr malt Künstler Aristide Hamann mit Kindern und allen, die Lust haben (ebenfalls an der Flunder). Ab 13 Uhr wird ein neues Feuerwehrfahrzeug mit DJ, Fischbrötchen und Bier am Berliner Platz eingeweiht.

Musikalischer Weltfischbrötchentag am Fischereihafen in Heiligenhafen

11.30 bis 13 Uhr: Walking Live-Musik mit Lui & Fiete

14 bis 15.30 Uhr: Live-Musik mit Fietes Boardband

Zeit noch unbekannt: Fischkunde am Museumshafen

Zeit noch unbekannt: Spiele und Basteln für die Lütten am Museumshafen

Spaß für Kinder in Großenbrode

Auf dem Seebrückenvorplatz in Großenbrode finden am Weltfischbrötchentag 2023 verschiedene Veranstaltungen statt:

11 bis 13 Uhr: Lübeck‘s Freibeutermukke

11 bis 16.30 Uhr: Seifenblasen-Mitmachstation, Kinder-Animation mit maritimen Basteleien, XXL-Holzgroßspiele, Riesenhüpfburg und Gauklerei-Show (gegen 13.30 Uhr)

14.30 bis 16 Uhr: Lui und Fiete

16 bis 16.30 Uhr: Kinder MiniDisco

Kellenhusen lädt zum Weltfischbrötchentag

Die Veranstaltungen finden statt an der Strandpromenade 30, Fischerwiese. Fischbrötchen können von 11 bis 16 Uhr direkt vom Kellenhusener Fischer probiert werden.

11 Uhr: Shanty Chor Eutiner Wind

14 Uhr: Strandpiraten

Extra-langer Weltfischbrötchentag auf dem Seebrückenvorplatz in Grömitz

Programm am Sonnabend, 6. Mai

11 bis 13 Uhr: Shanty Chor + Ostseekrabben

13 bis 13.30 Uhr: Glücksrad

14 bis 17 Uhr: „Open Ship“, DGZRS Seebrückenkopf

13.30 bis 15.45 Uhr: Bandfelder

16 bis 16.30 Uhr: Glücksrad

16.30 bis 19 Uhr: Silvershadows

Fischbrötchen und Getränke an diesem Tag von 11 bis 19 Uhr

Programm am Sonntag, 7. Mai

11 bis 13.30 Uhr: Savoy Dixieland Jazzband

11 bis 17 Uhr: Open Ship DGZRS Seebrückenkopf

13.30 bis 14 Uhr: Glücksrad

14 bis 16 Uhr: Timmerhorst

15 bis 15.30 Uhr: Glücksrad

16.30 bis 18 Uhr: Stefan Klingauf

Fischbrötchen und Getränke an diesem Tag von 11 bis 18.30 Uhr

Dieses Programm wird am 6. Mai 2023 in Dahme geboten

Auf dem Nystedplatz an der Strandpromenade in Dahme wird es nach Angaben der Veranstalter von 11 bis 17 Uhr unter anderem einen Shantychor geben. Die genaue Uhrzeit für den Auftritt wurde nicht veröffentlicht.

Weltfischbrötchentag in Schleswig-Holstein: Alle Orte mit Aktionen in einer Karte

Weltfischbrötchentag am Schönberger Strand

Bastelaktionen, ein Fischbassin, und natürlich Fischbrötchen locken am 6. Mai an den Schönberger Strand. Zwischen Seebrücke und Fischerhütten wollen die Veranstalter zwischen 12 und 16 Uhr ein maritimes Programm auf die Beine stellen.

In Strande trifft man sich am Weltfischbrötchentag beim Fischbistro

Am Sonnabend, 6. Mai. und Sonntag, 7. Mai, wird in Strande der Weltfischbrötchentag zelebriert. Das Fischbistro „Fisch am Meer“ bietet frische Fischbrötchen, andere Fischspezialitäten und eine Tombola. Wer keinen Fisch mag, kann auch Kaffee und Kuchen bekommen. Der Erlös dieses Zusatzangebotes soll nach Angaben der Veranstalter einem schwerkranken Kind zugute kommen.

Wo gibt es das leckerste Fischbrötchen?

Fischbrötchen ist Fischbrötchen? Keineswegs! Ob zwischen den beiden Brötchenhälften frischer Matjes, Aal, Lachs oder Bismarckhering liegt, ist nicht einerlei. Und schon gar nicht die Soße! Ob Remoulade oder Knoblauchsoße – reine Geschmackssache.

Lesen Sie auch

Aber wo gibt es denn nun die leckersten Fischbrötchen? Bei einer Umfrage unter Leserinnen und Lesern von KN-online im Jahr 2011 landete Schilksee auf Platz 1, dicht gefolgt von Laboe und Schönberg. 2016 entschieden die Leser: Die besten Fischbrötchen gibt es in der Fischküche Laboe. 2019 ging der Titel für das beste Fischbrötchen wieder ans andere Ufer der Kieler Förde. Und 2022? Hier lesen Sie, wo unseren Leserinnen und Lesern im vergangenem Jahr das Fischbrötchen am besten geschmeckt hat.

Hier wird der Weltfischbrötchentag 2023 in Hamburg und Niedersachsen gefeiert

Auf dem Hamburger Spielbudenplatz wird am 6. Mai im Rahmen des Food Truck Festivals der maritimen Spezialität die Ehre erwiesen.

Erstmals wird auch im niedersächsischen Norden und Norddeich das Fischbrötchen ausgiebig gefeiert. Speziell für den Fischbrötchen-Tag haben sich die Ostfriesen dabei etwas ganz Besonderes einfallen lassen: An 17 Ständen können eigens entwickelte Fischbrötchen probiert und bewertet werden. „An jedem Standort wird an diesem Tag ein ganz besonderes Brötchen serviert“, so Ilona Eilts vom Tourismus-Service Norden-Norddeich.