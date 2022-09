Im Interview zum Weltkopfschmerztag am 5. September: Drei Stunden am Bildschirm täglich sind für Jugendliche mit einem signifikant höheren Kopfschmerzrisiko verbunden als bei einer Dauer von weniger als zwei Stunden, sagt Prof. Dr. med. Hartmut Göbel, Facharzt für Neurologie, Spezielle Schmerztherapie, Psychotherapie und Diplom-Psychologe, Chefarzt der Schmerzklinik Kiel und Leiter des Regionalen Schmerzzentrums Kiel der Deutschen Gesellschaft für Schmerztherapie e.V.

Kiel. Sie können bohrend sein oder pulsieren, hämmern oder stechen, drücken oder ziehen: Kopfschmerzen gelten als Volkskrankheit, jeder zweite Erwachsene kennt regelmäßige oder sporadische Anfälle. Zunehmend sind junge Menschen davon betroffen. Zum Weltkopfschmerztag am 5. September spricht der Kieler „Kopfschmerz-Papst“ Prof. Hartmut Göbel (64) über Hintergründe, Prävention und Vorurteile – und erklärt, warum ein Fehlen von Kopfschmerzen auch Anlass zur Sorge sein kann.

Herr Göbel, nehmen Sie verstärkt Anfragen junger Menschen in Ihrer Kieler Schmerzklinik wahr?

Ja, das ist bei uns Alltag. Die Corona-Pandemie und der Medienkonsum haben dazu beigetragen. Die Dauer der Nutzung steht in direktem Zusammenhang mit Kopfschmerzen: Insbesondere Jugendliche, die mehr als drei Stunden am Tag am Bildschirm verbringen, haben ein signifikant höheres Kopfschmerzrisiko als Jugendliche, die weniger als zwei Stunden am Gerät verbringen. Diese ständige Reizüberflutung mit Tiktok, Whatsapp oder Youtube führt dazu, dass das Nervensystem besonders junger, sehr sensitiv wahrnehmender Menschen ständig in Alarmbereitschaft ist. Das ermüdet die Nervenzellen im Gehirn schneller. Und am Ende dieses nervalen Energiedefizits kann eine Migräneattacke folgen.

Warum ist Kopfschmerz nicht gleich Migräne?

Heute werden 367 Hauptformen von Kopfschmerzen unterschieden. Im Alltag kennt man meist Spannungskopfschmerz und Migräne, die beiden häufigsten Formen – primäre Kopfschmerzen, weil diese die Erkrankung selbst sind. Diese sind für über 92 Prozent aller Fälle verantwortlich. Kopfschmerzen dagegen, die sich aufgrund einer anderen Erkrankung, etwa einer Entzündung, Trauma, Alkohol oder Bluthochdruck entwickeln, gelten als sekundär. Sehr viele seltene Kopfschmerzformen sind also für eine kleine Gruppe von Betroffenen verantwortlich. Das macht die Diagnostik oft zu einer Herausforderung.

In welchem Fall raten Sie zu einer ärztlichen Abklärung?

Es gibt zahlreiche wichtige Gründe für eine ärztliche Abklärung:

Kopfschmerzen treten erstmals auf und man hat keine klare Diagnose. Sie bessern sich nicht, obwohl man rezeptfreie Schmerzmittel versucht hat. Sie beeinträchtigen den Schlaf, das Aktivitätsniveau oder die Arbeit. Sie werden häufiger, schwerer, und die Behandlung funktioniert nicht mehr. Die Schmerzen treten plötzlich wie noch nie auf und werden schnell vernichtend stark. Sie werden von einem steifen Nacken und/oder Fieber begleitet. Sie gehen mit Gedächtnisreduktion, Konzentrationsstörungen, Müdigkeit, Krampfanfall, Ohnmacht, Verwirrung oder Persönlichkeitsveränderungen einher. Sie beginnen nach einer Verletzung, insbesondere am Kopf. Sie werden von Schwäche, Taubheit, Sehstörungen und Gelenkschmerzen begleitet.

Rund acht Millionen Schmerztabletten werden am Tag in Deutschland durchschnittlich geschluckt. Ab wann wird es gefährlich, Kopfweh mit rezeptfreien Mitteln wie Paracetamol oder Ibuprofen zu behandeln?

Nimmt man an mindestens zehn Tagen oder mehr Akutmedikamente ein, stellt sich die Empfindlichkeit im Nervensystem um. Die Folge ist ein Kopfschmerz bei Medikamentenübergebrauch. Daher die wichtige 10-20-Regel: Kopfschmerz-Akutmedikamente an weniger als an zehn Tagen im Monat einnehmen. Mindestens 20 Tage im Monat sollte man darauf verzichten.

Wenn die Lebensumstände mehr Stress bedeuten: Was können wir tun, um Kopfschmerzen vorzubeugen?

Es ist möglich, durch eine Lebensführung mit regelmäßigen Mahlzeiten und einem gleichmäßigen Schlaf- und Wachrhythmus den Energieumsatz in den Nervenzellen zu stabilisieren. Nervale Energiedefizits und in der Folge Fehlreaktionen der Nervensteuerung werden vermieden. Einen positiven Beitrag leistet auch kohlenhydratreiche Ernährung – Kartoffeln, Reis, Vollkornprodukte – die sorgen für eine beständige Energiezufuhr der Nervenzellen.

Auch die Ruhe eines Spaziergangs kann gegen Kopfschmerzen helfen – ein leicht umzusetzender Tipp von Hartmut Göbel. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Haben Sie einen leicht umzusetzenden Tipp gegen Kopfschmerzen im Alltag?

Nun ja, schon unsere Großeltern wussten, dass ein Spaziergang an der frischen Luft und einmal Nichts tun helfen können. Denn unser Nervensystem braucht die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen. Diesen Effekt integrieren auch andere Therapieansätze wie Akupunktur oder Entspannungsverfahren: Auch da nimmt man sich die Zeit nichts zu tun. Und das kann helfen.

Können Kopfschmerzen eigentlich auch etwas Gutes haben?

Tatsächlich sollte man sich Sorgen machen, wenn man gar keine Kopfschmerzen bekommt: Es ist ein gutes Zeichen, wenn der Körper auf Überlastung oder Alkoholgenuss mit Kopfschmerzen reagiert. In diesem Sinn haben diese Schmerzen eine biologische Funktion, weisen auf ein Überlastungsrisiko hin. Wer diese Signale nicht wahrnimmt, riskiert langfristig Bluthochdruck, Burnout, Herzinfarkt.

Hinter Kopfschmerzen und Migräne steckt ein psychisches Problem, so was haben nur Frauen – nur einige der verbreiteten Vorurteile. Mit welchen fünf Legenden wollen Sie aufräumen?

Migräne ist keine ernste Erkrankung: Migräne kann leicht verlaufen, jedoch sehr schwerwiegend auftreten, chronisch werden. Das Risiko für Schlaganfall, Herzinfarkt und Bluthochdruck ist erhöht, ebenso das Risiko für psychische Erkrankungen.

Migräne ist nur ein Kopfschmerz. Nicht alle Migräneformen gehen mit Kopfschmerzen einher. Spezifisch für Migräne sind neurologische Symptome: Sehstörungen, Sprachstörungen, Missempfindungen, Schwäche, Hörstörungen, Schwindel u.a.

Koffein, Käse, Schokolade u.a. verursachen Migräne: Migräne entsteht durch angeborene Risikogene. Sie tritt dann auf, wenn die nervalen Energiespeicher erschöpft sind, gerade nach einer anstrengenden Arbeitswoche. Das Gehirn erhöht daher als Schutzmechanismus den Hunger nach Süßem und Hochkalorischem. Der Hunger danach ist keine Ursache, sondern eine Folge der schon laufenden Attacke.

Ohne eine bildgebende Untersuchung wie CT oder MRT kann man keine Migräne diagnostizieren: Die genaue Diagnose basiert auf der Analyse des Schmerzbildes und der neurologischen Untersuchung. Erst wenn hier Unklarheiten bestehen, können weitere Untersuchungen erforderlich werden.

Kopfschmerzmittel heilen Migräne: Migräne basiert auf einer lebenslangen, angeborenen Risikobereitschaft. Heilung ist nicht das richtige Wort, Symptomkontrolle und Vorbeugung von Migräne ist der sachgerechte Begriff, ähnlich wie z.B. bei Asthma, Diabetes oder Bluthochdruck.