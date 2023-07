Weniger Geld, mehr Unterricht und ein netter Versuch

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wenn es um Finanzpolitik geht, dann wird es meistens kompliziert. Viele Zahlen, viele Statistiken inklusive Investitionsquote, Personalkosten und Schuldenlast - das reine Lesevergnügen und damit auch das Interesse hält sich meist in Grenzen. Das ändert sich immer in dem Moment, in dem es ganz konkret wird. Leider ist das vor allem dann der Fall, wenn das Geld absehbar nicht reichen wird, um alle Wünsche zu erfüllen. Schleswig-Holstein steht genau an diesem Punkt. Es ist kein Zufall, dass Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) inzwischen bei fast jedem seiner Auftritte darauf hinweist, dass in den nächsten Haushalten des Landes rund 500 Millionen Euro fehlen. Das heißt: Anders als in den vergangenen Jahren wird es bei den Haushaltsberatungen nicht mehr darum gehen, welches neue Projekt finanziert wird, sondern worauf verzichtet werden kann. Dem Land stehen harte Verteilungskämpfe bevor.

Der SPD-Bildungspolitiker Martin Habersaat flüchtete sich in bittere Ironie, als er den gestrigen Auftritt von Bildungsministerin Karin Prien (CDU) kommentierte. „Neu - Schule jetzt mit lesen, schreiben und rechnen“, überschrieb er seine Pressemitteilung. Ganz verkehrt lag er nicht. Dass die Jungen und Mädchen in der Grundschule erst einmal richtig lesen, schreiben und rechnen lernen sollen, versteht sich doch wohl von selbst. Dass die Ministerin dies nun noch mehr fördern und verbessern will, könnte einen deshalb schon stutzig machen. Heißt das umgekehrt, dass da bislang zu wenig getan wurde? Unstrittig ist: Viele Schülerinnen und Schüler brauchen mehr Unterstützung als bisher. Dass sie die nun bekommen sollen, ist zu begrüßen. Dass dafür erst erschreckend schlechte Ergebnisse in bundesweiten Studien nötig waren, gibt zu denken.

Wenn Landesminister eines ganz gewiss nicht gebrauchen können, dann sind es tolle Reformvorschläge vom Kollegen aus dem Bundeskabinett in Berlin. Bundesfinanzminister Christian Linder (FDP), der mit seinem Bundeshaushalt eigentlich genug zu tun hätte, konnte es sich dennoch nicht verkneifen, einen aus Verbrauchersicht sympathischen Vorschlag zu unterbreiten. Die Grunderwerbsteuer könnte, so der populäre Kern der Reform, bis auf Null reduziert werden. Im schleswig-holsteinischen Finanzministerium dürften sie bei dieser Idee mit den Augen gerollte haben. Denn schließlich fließen die Einnahmen der Grunderwerbsteuer in den Landeshaushalt. Linder macht somit Hoffnungen auf Steuererleichterungen, deren Folge die Länderkollegen ausbaden müssen. Netter Versuch. Dass die Begeisterung sich in Grenzen hält, liegt auf der Hand. Begründung: siehe oben.





Bereits mittendrin: Rechtzeitig zum Mannschafts-Fotoshooting ist Neuzugang Shuto Machino bei Holstein Kiel angekommen. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Der japanische Neuzugang Shuto Machino ist bei Holstein Kiel angekommen. Ehe es mit den Störchen am Sonntag ins Trainingslager nach Österreich geht, wird die Eingewöhnung an der Förde schon angelaufen sein. Hilfreich sollen dabei ein Küchenutensil aus der Heimat und ein Landsmann sein. Mehr lesen Sie hier.

