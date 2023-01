﻿Weniger Schiffe, weniger Ladung: Krisen verhageln Nord-Ostsee-Kanal Bilanz

Der Nord-Ostsee-Kanal hat im Jahr 2022 einen Rückgang bei Ladung und Schiffen zu verzeichnen. Der Krieg in der Ukraine und die Sperrung des Kanals zum Jahresende hinterlassen tiefe Spuren in der Bilanz.

Der Tanker „STI Camden“ auf dem Weg nach Primorsk in Russland im Nord-Ostsee-Kanal: Leere Tanker nutzen gern den Nord-Ostsee-Kanal auf dem Weg nach Russland.

Kiel. Anfang Dezember hatten die Jahreszahlen des Nord-Ostsee-Kanals noch über dem Vorjahresniveau gelegen. Dann platzte in Brunsbüttel eine Pipeline, wodurch Öl ins Wasser sickerte: Der Kanal wurde über den Jahreswechsel zwei Wochen lang voll gesperrt. Dieser Einbruch hinterlässt nun deutliche Spuren in der Bilanz, die die Generaldirektion Wasserstraßen- und Schifffahrt (GDWS) am Freitag berichtet.

Nach den Zahlen der Behörde passierten 2022 nur 26 882 Schiffe den Kanal. Das waren 411 Schiffe weniger als im Vorjahr. Bei der Landung wurden in Summe 82,25 Millionen Tonnen erreicht, das sind etwa 2,9 Millionen Tonnen weniger als 2021.

Die Folgen des Ukraine-Krieges und höherer Treibstoffpreise hatte der Kanal laut Behörde in diesem Jahr noch erfolgreich kompensieren können. Doch die Vollsperrung als Folge des Pipelinelecks habe eine positive Endabrechnung zunichtegemacht.

Als Folge des Leck waren zwischen 16. und 21. Dezember 2022 bis zu 300 Tonnen Rohöl in Brunsbüttel in den Kanal geflossen. Zur Bekämpfung der Verunreinigung ordneten die Behörden eine Vollsperrung des Nord-Ostsee-Kanals für zwei Wochen an. „Es hätte ein tolles Jahr für den Kanal werden können, wenn da nicht die Sperrung gewesen wäre“, sagt Jens-Broder Knudsen, Vorsitzender der Initiative Kiel-Canal.

Bilanz des Nord-Ostsee-Kanals: Massiver Rückgang im Russland-Verkehr

Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine sind dennoch deutlich zu spüren. Die von der Europäischen Union verhängten Sanktionen gegen Passagen von und nach Russland haben laut Kanalbehörde zu einem „massiven Rückgang auf dieser Relation geführt“.

Konkret sank die Zahl der russischer Schiffe in der Fahrt nach Kaliningrad, Ust-Luga, Primorsk oder St. Petersburg als Folge der Sanktionen um die Hälfte. 2021 waren in diesem Sektor noch 2771 Schiffe unterwegs, im vergangenen Jahr nur noch 1420.

Um fast 60 Prozent sank die nach Russland beförderte Ladung. Laut Behörde wurden 2022 nur noch 5,7 Millionen Tonnen Ladung durch den Kanal befördert. 2021 waren es 14,2 Millionen.

Zahlen des Nord-Ostsee-Kanals: Mehr Ladung für Niederlande und Skandinavien

Schiffe unter russischer Flagge dürfen den Nord-Ostsee-Kanal allerdings weiter passieren, da er eine Transitwasserstraße ist. Sie fahren zumeist Ölprodukte oder Getreide, also Waren, die nicht unter die EU-Sanktionen fallen.

Die in der Russland-Fahrt weggebrochenen Ladungsmengen wurden durch Produkte für das Baltikum und Skandinavien kompensiert. „Trotz der äußeren Einflüsse blicken wir auf eine gute Verkehrsauslastung des Kanals“, sagt Prof. Hans-Heinrich Witte, Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt. Niederlande, Dänemark und Schweden gelten demnach als wichtigste Zielregionen für Schiffe bei den Kanalpassagen.

Ein wesentlicher Faktor für die Bilanz waren die weiter hohen Treibstoffpreise. Die im Gegensatz zum Seeweg rund um Skagen durch die Kanalpassage eingesparten Energiemengen sind so signifikant, das sogar die wieder eingeführten Kanalgebühren keinen Einfluss auf die Routen-Entscheidung für die Reeder hatten.

„Aufgrund der hohen Treibstoffpreise und der guten Frachtlage konnte der Nord-Ostsee-Kanal die Wettbewerbsvorteile gut behaupten“, berichtet Jörg Heinrich, Leiter des Bereichs Seeschifffahrt.

Bei den Schiffstypen gab es Rückgänge bei den Trockenfrachtern (12 101/-847) und Containerschiffen (3691/-472). Zuwächse verzeichneten Tanker (6708/+660) sowie Spezialfahrzeuge wie Schlepper und Bagger (2933/+113).

Bilanz für das Jahr 2022: Mehr Sportboote im Kanal

Auch im Freizeitbereich erreichte der Kanal wieder das Vor-Corona-Niveau. 11 788 Sportboote passierten die künstliche Seewasserstraße – das sind 740 mehr als 2021.

Bei der durchschnittlichen Schiffsgröße gab es im vergangenen Jahr einen Zuwachs. Das sogenannte Mittelschiff erreichte eine Vermessung 4950 BRZ (Brutto-Raum-Zahl). Vor der Pandemie betrug die durchschnittliche Schiffsgröße bei einer Kanalpassage 2019 nur 4432 BRZ.

Der Anstieg beim Transit großer Schiffe führte auch in der BRZ-Statistik im Jahr 2022 zu einem Anstieg auf 133,06 Millionen BRZ. 2021 zählte die Behörde die Gesamtzahl von 132,41 Millionen.