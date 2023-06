Wenn der Zug nicht kommt und Millionen für ein Wärme-Projekt

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

für klimafreundlicheres Heizen sollen in den kommenden Jahren jährlich Tausende Haushalte in Deutschland Zugang zur Fernwärme bekommen. „Das Ziel ist erstmal, 100 000 Haushalte pro Jahr zusätzlich anzuschließen“, sagte Bauministerin Klara Geywitz am Montag nach dem Fernwärmegipfel. Kiel kann da einen großen Beitrag zu leisten. Die Stadtwerke Kiel wollen an der Kieler Förde eine große Meerwasser-Wärmepumpe mit einer Leistung von 50 Megawatt errichten. Rein rechnerisch lassen sich damit bis zu 10 000 Haushalte heizen. Eine zweite soll Jahre später folgen. Die Planungen dafür sind schon sehr konkret, weiß mein Kollege Ulrich Metschies. Wie er das Millionen-Projekt einschätzt, erfahren Sie in seinem Kommentar.

Für manche Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner ist nach dem ruppigen Start auf der Bahnstrecke Kiel-Lübeck Erixx ein rotes Tuch. Die Taktung war stark ausgedünnt, und wenn ein Zug fuhr, dann hieß das nicht, dass Passagiere auch mitgenommen wurden. Christoph Peters schildert, was er im Winter erlebt hat - und wie kräftezehrend der Kampf um die Erstattung des Taxigeldes ist.

Besonders empfehlen möchte ich Ihnen heute unseren Podcast „Holstein eins zu eins“. Ausnahmsweise mal nicht mit der Stammbesetzung, dafür aber mit einem Thema, das sich nicht nur um Fußball dreht. Es geht um den Stadion-Umbau. Hören Sie in die Folge von Andreas Geidel und Kristian Blasel rein!

Aktivisten der "Letzten Generation" haben bei einer Aktion auf dem Sylter Golfplatz Budersand einen Teil des Rasens aufgegraben und dort Pflanzen eingesetzt. © Quelle: "Letzte Generation"

Die „Letzte Generation“ hat auf Sylt erneut eine Aktion gestartet. Ziel der Aktivisten war ein Golfplatz. Nach Angaben der Initiative soll der Protest erneut auf einen Zusammenhang zwischen Reichtum und Klimawandel hinweisen. Die Polizei nahm fünf Personen fest. Zum Artikel.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Tanja Köhler, stellvertretende Chefredakteurin

