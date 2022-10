Wenn plötzlich etwas fehlt

Den einen kommt der Traubeamte abhanden, den anderen fehlen Chemikalien, wiederum anderen fehlt das Publikum: In der „Post aus dem Newsroom“ erfahren Sie die Geschichten hinter den angerissenen Punkten.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Inflation hat eine hässliche Seite: alles wird teurer. Und so drehen verständlicherweise all diejenigen jeden Cent zweimal um, die nicht über ein allzu hohes Einkommen verfügen. Zu spüren bekommen das natürlich auch Kinos, Theater und Konzertveranstalter in der Region. Meine Kollegin Greta Weber ist deshalb der Frage nachgegangen, ob Kultur unnötiger Luxus ist. Dabei wirft sie einen Blick auf die Preise und erklärt die Hintergründe. Lesenswert und interessant, finde ich.

Vor ganz anderen Problemen stehen Hochzeitswillige im Kreis Segeberg: Bislang konnten Paare in vier Dörfern im Amt Trave-Land in historischen Bauten und sogar am Wochenende heiraten. Doch nun wirft ein Dorfbürgermeister als Traubeamter hin. Welche Rolle dabei das Standesamt von Bad Segeberg spielt, erfahren Sie hier:

Was viele Spaziergänger rund um den Leuchtturm auf der Bülker Huk interessieren dürfte: Wann die Aussichtsplattform wieder geöffnet ist und ob vom Klärwerk Bülk künftig ein Düftchen in der Luft liegt. Denn Klärwerke in ganz Schleswig-Holstein stehen vor dem Problem, gewisse Chemikalien für den Klärprozess nicht mehr zu bekommen. Lesen Sie hier:

Weitere Themen des Tages finden Sie hier:

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

Der beschädigte Eingangsbereich. © Quelle: Jonas Walzberg/dpa

Erst im Hamburger Stadtteil St. Pauli ein altes Auto stehlen und dann damit in ein Schaufenster fahren und Luxusgüter stehlen. Das haben bislang unbekannte Täter in der Innenstadt gemacht. Ihr Ziel: Eine Edelboutique auf der Luxusmeile. Bei der Beute waren sie wählerisch. Zum Artikel.

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Tanja Köhler, stellvertretende Chefredakteurin

