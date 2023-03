﻿Von wegen Frühling! Am Wochenende drohen Graupelschauer in SH

Das Wetter in Schleswig-Holstein wird in den kommenden Tagen nicht für Frühlingsstimmung sorgen. Warum es am kommenden Wochenende sogar wieder zu Schnee- und Graupelschauern kommen könnte, erklärt der Meteorologe Sebastian Wache aus Kiel.

Kiel. Die etwas wärmeren Temperaturen am vergangenen Wochenende haben Hoffnung gemacht: Kommt der Frühling jetzt endlich auch in Schleswig-Holstein an? Meteorologisch gesehen hat er bereits am 1. März begonnen, der kalendarische Frühlingsanfang ist nun seit dem 20. März ebenfalls da.

Doch das Wetter hält sich in den kommenden Tagen nicht daran. „Das schöne Frühlingswetter wird im Norden noch auf sich warten lassen“, sagt Sebastian Wache, Meteorologe bei der Wetterwelt in Kiel. Während in Süddeutschland bereits frühlingshafte Temperaturen mit bis zu 20 Grad Alltag sind, hält Wache in Schleswig-Holstein am kommenden Wochenende sogar Graupelschauer und Schneeregen für wahrscheinlich.

Wetter in Schleswig-Holstein: Graupelschauer am Wochenende wahrscheinlich

Aktuell wird die regionale Wetterlage vom Tiefdruckgebiet Gerson beeinflusst, das derzeit westlich von Schleswig-Holstein über dem Atlantik und den britischen Inseln liegt. „Dadurch haben wir momentan eine recht moderate Lage“, sagt Wache. Das Tief sorge für abwechslungsreiches Wetter von Sonne bis Regen, die Temperaturen liegen in den kommenden Tagen bei bis zu 11 bis 12 Grad Celsius. Zudem soll es teilweise recht windig werden.

„Am Wochenende schafft es das Tief dann, durchzubrechen und den Weg nach Skandinavien zu finden“, prognostiziert Wache. Dort komme es wieder mit kälterer Luft in Verbindung und könne sich nochmal verstärken. Schleswig-Holstein liege dann auf der Rückseite des Tiefs. „So zapfen wir kalte Luft an, die in Verbindung mit der warmen Nordsee zu einer Instabilisierung der Luftmasse führen könnte“, erklärt Wache.

Die Folge: Schauer, die laut Wache wahrscheinlich in Form von Graupel und Schneeregen herunterkommen werden. Liegenbleiben werde der Schnee nicht, maximal könne die Landschaft in den frühen Morgenstunden „etwas angepudert“ sein.

Wetter in SH: Für Sommerreifen ist es noch zu früh

Wache warnt aber davor, jetzt schon Sommerreifen aufs Auto aufzuziehen, sondern damit bis Ostern zu warten. Die Intensität der Schauer am Wochenende sei noch nicht abzusehen, auch ein kräftiger, punktueller Graupelschauer sei also möglich. „In so einem Fall werden die Straßen sofort glatt“. Es gebe genug warnende Beispiele wie die Glätteunfälle auf der A7 und A23 vor einigen Wochen.

Nach dem Wochenende ist laut Wache Nachtfrost möglich: „So ganz raus aus der winterlichen Luftmasse sind wir also Ende März noch nicht.“ Für die ersten Apriltage sieht Wache derzeit ebenfalls „noch nicht den großen Durchbruch des Frühlings“. Das könne sich allerdings auch noch ändern, für eine genaue Prognose sei dieser Zeitpunkt noch zu weit entfernt.