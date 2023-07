Wetterdienst rechnet mit Orkanböen über Schleswig-Holstein

Kiel. Es wird ungemütlich in Schleswig-Holstein. Ein kleinräumiges Sturmtief zieht am Mittwoch von den Niederlanden über die innere deutsche Bucht nach Dänemark. Im Zuge dessen kommt es an der Nordseeküste und im angrenzenden Binnenland zu orkanartigen Böen und Orkanböen (Bft 11 und 12) zwischen 110 und 130 km/h aus West. Ab dem späten Vormittag ist zunächst Ostfriesland, am Nachmittag und Abend sind dann Nordfriesland und das nördliche Schleswig-Holstein betroffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Deutsche Wetterdienst für Mittwoch, 5. Juli 2023, hat deshalb bereits eine Vorabinformation auf eine Wetterlage mit hohem Unwetterpotential herausgegeben. Mit Orkanböen muss von 11 bis 20 Uhr gerechnet werden. Genauere Angaben zu Ort, Gebiet und Zeitpunkt des Ereignisses können erst mit der Ausgabe der amtlichen Unwetterwarnungen erfolgen.





Hier gilt die Warnung:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Klicken Sie hier, um die aktuellen Warnungen auf der Seite des DWD zu sehen.

Hier finden Sie alle Wetterwarnungen für Schleswig-Holstein.

Fragen und Antworten rund um Orkan

Wie entsteht ein Orkan? Orkane können im Herbst und Winter über dem Nordatlantik entstehen und mit dem Westwind in Richtung Europa ziehen. Wegen des noch warmen Wassers im Atlantischen Ozean steht der polaren Kaltluft nur wenig weiter südlich milde Meeresluft entgegen. Durch den Temperaturgegensatz entstehen in der oberen Atmosphäre extrem starke Winde, die die Entstehung von Orkanen begünstigen. Von einem Orkan sprechen die Meteorologen immer dann, wenn der Wind mindestens zehn Minuten lang mit einer Geschwindigkeit von 118 Kilometern pro Stunde oder mehr weht.

Wie werden Windstärken berechnet? Windgeschwindigkeiten werden mit der Beaufort-Skala gemessen. Sie wurde von dem englischen Admiral Francis Beaufort (1774—1857) entwickelt. Die Skala reicht vom leisen Luftzug der Stärke 1 bis zum Sturm der Stärke 9 mit 88 Kilometern pro Stunde, bei dem erste Dachziegel herabfallen. Ein schwerer Sturm (10) mit bis zu 102 Kilometern in der Stunde kann dicke Äste abbrechen. Der orkanartige Sturm (11) reicht bei bis zu 117 Kilometern, um ganze Bäume zu entwurzeln. Bei stärkerem Wind (12) ist ein Orkan erreicht, der schwere Verwüstungen anrichten kann. An Küsten wirbelt er große Wassermassen auf, die in Brechern einen Druck von mehreren Tonnen pro Quadratmeter verursachen können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diese Seite zeigt Live-Gewitterdaten aus der Region an:

Hinweis in eigener Sache

Liebe Leser,

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

immer wieder erleben wir Sturm-/Orkan-Warnungen, bei denen es letztendlich zu relativ geringen Schäden kommt. Wir möchten Sie trotzdem bitten diese Warnungen, die nicht wir Redakteure, sondern echte Wetterexperten abgeben, ernst zu nehmen. Ein Beispiel: Auch, wenn es über Ihrem Haus einen blauen Himmel gibt, kann auf dem Weg zur Arbeit ein Blitz eingeschlagen und ein Ast abgestürzt sein.

Immer wieder kommen Menschen bei Stürmen und Gewittern zu Schaden – daher leiten wir die Warnungen der Experten im Zweifelsfall lieber dreimal zu oft weiter als einmal zu wenig. Bitte passen Sie auf sich und auch auf Ihre Mitmenschen auf!





RND/KN

KN