Orkan in Schleswig-Holstein: Windgeschwindigkeiten über 118 km/h möglich

Kiel. Am Mittwoch taucht Schleswig-Holstein kurz in einen heftigen Herbststurm mit Regen ein. Sebastian Wache von der Wetterwelt Kiel warnt vor starkem Wind, der ab Mittag teilweise sogar in Orkanstärke übers Land fegen wird. Ein Ausblick.

„Poly“ hat es in sich: Ab Mittwoch nähert sich das Tiefdruckgebiet über die Niederlande und die Nordseeküste Richtung Niedersachsen und Schleswig-Holstein. „Alle Wettermodelle bestätigen, dass das Tief mit einer großen Intensität anrauscht.

Weil die Nordsee deutlich wärmer ist als normalerweise, kann das Tief nämlich dort noch einmal richtig an Kraft gewinnen“, erklärt der Wetterexperte. Die Wassertemperaturen der Nordsee liegen derzeit bei 21 Grad und sind damit bis zu drei Grad wärmer als sonst zu dieser Jahreszeit.

Lokale Orkanböen in Schleswig-Holstein zu erwarten

Sebastian Wache rechnet mit Sturm in Stärken von 100 Stundenkilometer – und aufwärts. „Gerade in Häuserschluchten kann das noch einmal stärker werden, sodass lokal mit Orkanstärke zu rechnen ist“, sagt er.

Als Orkan wird Sturm ab einer Stärke von 118 Stundenkilometern bezeichnet. Die Temperaturen werden morgen bei maximal 20 Grad liegen, während der Sturm- und Regenfront sinken diese auf 16 Grad.

Orkan im Sommer birgt Zerstörungspotenzial

Diese Wetterlage sei für einen Sommer untypisch und biete sehr viel Zerstörungspotenzial: „Die stark belaubten Bäume bieten sehr viel Angriffsfläche, und die Bürger sollten auf ihren Terrassen oder auf dem Campingplatz alles sichern, was umherfliegen kann“, rät der Meteorologe.

Schon am vergangenen Sonntag, als vergleichsweise zu der nun nahenden Wetterlage ein kleiner Sturm herrschte, kamen viele Äste von den Bäumen.

Sturmtief bleibt nicht lange in Schleswig-Hosltein

Die gute Nachricht: Der Sturm in Schleswig-Holstein dauert nicht lange an. „Zwischen 15 und 18 Uhr ist mit dem Höhepunkt des Sturms zu rechnen“, so Wache. Ob der Schwerpunkt eher im südlichen Bereich des Landes durchzieht oder weiter nördlich, sei aber noch etwas unsicher.

„Das werden wir spätestens am Mittwochvormittag wissen“, erklärt der Meteorologe. Am Abend zieht das Tief Richtung Dänemark ab, und es kehrt wieder Ruhe ein.

Nach dem stürmischen Mittwoch wird es dann aber wieder wärmer. Zum Wochenende steigen die Temperaturen dann wieder, und der Hochsommer kommt zurück. Am Sonnabend ist mit bis zu 28 Grad zu rechnen, am Sonntag dann sogar mit bis zu 30 Grad.

