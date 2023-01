﻿Whatsapp-Betrug: Täter erbeuten 2022 in Schleswig-Holstein rund 1,7 Millionen Euro

Verbrecher haben im vergangenen Jahr in Schleswig-Holstein durch die Enkeltrick-Masche über Whatsapp rund 1,7 Millionen Euro erbeutet. Das Landeskriminalamt registrierte durchschnittlich etwa acht Taten pro Tag. Rückschlüsse auf die Täter lassen sich kaum ziehen.

Kiel. Schleswig-Holstein gerät immer mehr ins Visier von Betrügern: Durch die Enkeltrick-Masche über den Kommunikationsdienst Whatsapp oder per SMS haben Kriminelle im vergangenen Jahr rund 1,7 Millionen Euro erbeutet. Nach Angaben des Landeskriminalamts (LKA) sind allein im Jahr 2022 insgesamt knapp 3000 Fälle angezeigt worden. In 575 davon waren die Betrüger mit ihrer Masche erfolgreich. Hinzu kommt eine unbekannte Dunkelziffer an Fällen.