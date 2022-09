﻿Wie der KN-Fotograf den königlichen Besuch in Kiel erlebte

Nein, sagt „JKK“, Ehrfurcht habe ihn nicht erfasst. Als Fotograf der Kieler Nachrichten nahm Jan Köhler-Kaeß den Kiel-Besuch der Queen 1978 rein professionell wahr. Doch auch 44 Jahre später sagt der Mann mit dem prägnanten Kürzel und ebensolchem Bart: „Natürlich war das ein besonderer Termin.“

Kiel. Als langjähriger Fotograf der Kieler Nachrichten ist Jan Köhler-Kaeß (78) bis heute eine Institution in Kiel und Umgebung. Der prägnante Bart, das ebensolche Kürzel (JKK) und ein untrüglicher Blick für das besondere Motiv – das sind nur drei Merkmale, die den Bildjournalisten auszeichnen. Hinzu kommt ein kaum zu erschütterndes Selbstbewusstsein. Keine Frage: JKK konnte man jeden Termin unbesorgt anvertrauen. Auch diesen ganz besonderen: Im Mai 1978 kommen die Queen und ihr Gemahl zu Besuch nach Kiel. Es ist einer der ganz wenigen Besuche von Elizabeth in Schleswig-Holstein.

44 Jahre ist das her. Der Ministerpräsident heißt Gerhard Stoltenberg, der Bundeskanzler Helmut Schmidt, der „Deutsche Herbst“ steckt den Menschen noch in den Knochen – man sehnt sich nach Leichtigkeit. An die Chartspitze singen sich „Vadder Abraham und die Schlümpfe“. „JKK“ ist damals 34 Jahre alt, ausgestattet schon mit viel Erfahrung, einer Pentax-Kamera, Schwarzweiß-Film von Kodak und beeindruckendem Set von Objektiven – bis hin zum 500-er Tele.