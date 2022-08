Wie der Personalmangel in der Justiz die U-Haft aushebelt

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das Problem ist nicht neu. Weil in der Justiz an allen Ecken und Enden Personal fehlt und die Fälle immer komplizierter werden, ziehen sich auch in Schleswig-Holstein Verfahren scheinbar endlos lange hin. Welche brisanten Auswirkungen das haben kann, musste die Landesregierung nun in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der SPD offenbaren. Immer wieder werden in Schleswig-Holstein Tatverdächtige aus der Untersuchungshaft entlassen, weil die Frist bis zur Gerichtsverhandlung abgelaufen ist. Das ist keine Kleinigkeit: Denn Untersuchungshaft wird nur dann angeordnet, wenn es triftige Gründe dafür gibt. Und es geht nicht um Kavaliersdelikte in den besagten Fällen, sondern um Drogenhandel, Raub und Körperverletzung. Mein Kollege Christian Hiersemenzel hat die Geschichte recherchiert, die auch die Landespolitik alarmiert hat.

Es soll aber nicht nur um Probleme gehen, so kurz vor dem letzten Ferienwochenende. Deshalb an dieser Stelle drei Tipps für die Freizeit. Bevor am Montag wieder der Schulalltag beginnt, lockt schönstes Sommerwetter an die Strände und Seen, in die Freizeitbäder und natürlich an die Kieler Förde.

Tipp 1: Wer die Badestelle am Anleger Bellevue noch nicht ausprobiert hat, sollte es jetzt noch schnell nachholen. Mit dem Ende der Schulferien endet dort auch der Betrieb für dieses Jahr.

Tipp 2: Der Verein „Die Holtenauer“ feiert sein Jubiläum mit einem Straßenfest. Der Verein vertritt seit 50 Jahren die Interessen der Geschäftsleute an der Holtenauer Straße. Und das mit viel Erfolg. Weil alle an einem Strang ziehen, wird in der Holtenauer immer wieder was auf die Beine gestellt. Am Sonntag, 14. August, geht es dort rund.

Tipp 3: Karten sichern für den KN-Cup. Es wird ein Fest für alle Handballfans. Am 21. August treffen in der Kieler Wunderino-Arena ab 14 Uhr die Erstligisten THW Kiel und HSV Hamburg sowie Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau bei einem Turnier aufeinander. Bereits ab 10 Uhr können die Fans bei Livemusik auf dem Vorplatz feiern und sich dann auf den ersten Auftritt des neuen Zebra-Quartetts mit Eric Johansson, Karl Wallinius, Petter Øverby sowie Tomáš Mrkva im heimischen „Wohnzimmer“ freuen.

Patrick L. Schmitz war von den Karl-May-Spielen in den Wildpark Eekholt gekommen, um Patenschaften für zwei Sperbereulen zu übernehmen. © Quelle: Karl-May-Spiele

