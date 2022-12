﻿Wie drei Transall der Bundeswehr als Australier in Kiel neu starten

Eigentlich sollte die Ära der Transall in Deutschland beendet sein. In Kiel gab es am Freitag aber eine Wiedersehen mit diesen robusten Transportfliegern. Drei ausgemusterte Transall der Luftwaffe schwebten in Holtenau ein. Bis zum Sommer werden sie hier auf den Flug nach Australien vorbereitet.

Kiel. Der Flughafen Kiel hat einen neuen Kunden. Die Firma Wieland Aviation ist seit Freitag mit drei großen Transportflugzeugen in Holtenau am Platz. Die großen Flugzeuge sind ausgemusterte Maschinen der Luftwaffe. Kiel ist aber nur eine Zwischenstation für die nächsten Monate.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Sehr schön hier. Das war ein wunderbarer Flug. Der Platz gefällt mir“, sagte Aleksander Moussettes, der für das australische Luftfahrtunternehmen Wieland Aviation das Projekt begleitet.

Fast ein Jahr nach dem Ende der Transall-Ära in der Bundeswehr gab es gestern ein Wiedersehen mit drei dieser Maschinen am Himmel über Schleswig-Holstein. „Sie kommen aber nur auf direktem Weg nach Kiel“, sagt Marcus Breuer vom Tower des Kieler Flughafens.

Transall kommen über Schilksee nach Holtenau

Gegen 9.45 Uhr hob die erste Maschine vom Luftwaffen-Stützpunkt Hohn ab und kam im Sichtflug auf etwa 1000 Metern Höhe nach Kiel. Sie zog über Schilksee auf die Förde und drehte dann bei Friedrichsort in Richtung Holtenau ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit einer Bilderbuchlandung stand die rund 50 Tonnen schwere Maschine bereits nach etwa der Hälfte der 1320 Meter langen Runway. Die Crew rollte dann vorbei an den Kleingärten zum ehemals militärischen Teil des Airports.

Auf der Freifläche dort gibt es noch aus Bundeswehrzeiten Stellplätze für große Transportmaschinen. Das müssen Plätze mit Lashpunkten sein, an denen man die Maschinen sichern kann, so Breuer. Er ist selbst lange Transall geflogen und arbeitet jetzt im Tower des Kieler Flughafens.

Die Ankunft der drei Maschinen freut den Mitarbeiter des Seehafens. Die nächsten Wochen und Monate bringen die großen Flugzeuge eine Menge Arbeit. Ausrüstung und Ausbildung erfolgen am Platz.

In den Maschinen müssen jetzt noch Instrumente nachgerüstet werden. Gemäß der Vorgabe zur Demilitarisierung wurden viele Systeme ausgebaut. Deshalb durften die Moussetts und die Piloten am Freitag auch nur nach den Regeln für den Sichtflug nach Kiel fliegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kurzzeitig hatte eine Schneefront bei Flensburg noch Fragezeichen aufgeworfen. Der Schnee zog dann aber doch ostwärts ab – und der Weg für die auch „Brummel“ genannten Maschinen war frei.

Die erste der drei Maschinen machte um 9 Uhr allerdings in Hohn noch Probleme: Sie wollte nicht anspringen. Die Auxillary Power Unit – kurz APU - streikte. Deshalb wurde kurzerhand die zweite Maschine vorgezogen.

Lesen Sie auch

Die Techniker vom Lufttransportgeschwader 62 der Luftwaffe halfen den Australiern bei der Überprüfung und Reparatur der ersten Maschine. Ersatzteile gebe es genug, war zu hören. Bis mittags war das Ersatzteil eingebaut und die APU arbeitete.

Um 15 Uhr standen alle drei Transall in Kiel und glänzten in der Wintersonne. Und hier bleiben sie erst einmal. „Wir werden noch ein paar Monate für Vorbereitungen brauchen“, so Moussetts. Zunächst werden die drei großen Flugzeuge in Holtenau nur geparkt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Frühjahr beginnen dann die Vorbereitungen für die Überführung. Dabei werden Holtenauer und Altenholzer den brummenden Sound der Rolly-Royce-Turbinen wieder hören. Das Geräusch gab es bis zur Auflösung des LTG63 regelmäßig. Holtenau war einer der Plätze, an denen die Besatzungen Landeanflüge übten.

Aleksander Moussette betreut die Maschinen für Wieland Aviation in Kiel. © Quelle: Frank Behling

Nun stehen die Maschinen aber auf dem ehemals militärischen Teil des Flughafens. Das Parken im Freien macht den robusten Maschinen nicht viel aus.

Sie standen auch in Hohn meist im Freien, da die Hangarplätze nur für Wartung und Reparaturen gebraucht wurden. Bei der Luftwaffe in Hohn waren alle drei Maschinen noch einmal gründlich gecheckt worden. Sie können den Angaben zufolge noch Jahre sicher fliegen.

Australische Abzeichen sind bereits am Rumpf

Nach der Übernahme der Maschinen durch Wieland Aviation wurden die Hoheitsabzeichen und die militärischen Kennungen mit schwarzer Farbe übermalt. An den Leitwerken stehen die neuen Victor-Hotel-Kennungen. VH ist in der Luftfahrt das Länderkennzeichen für Australien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Australien sollen die drei Maschinen dann für Transportflüge von Wieland Aviation zum Einsatz kommen. Die Firma will damit Material für Löscheinsätze bei Buschbränden fliegen. Eine Transall kann bis zu 16 Tonnen Zuladung an Bord nehmen.

Lesen Sie auch

Im Laderaum können dann Container, Pumpen und ganze Löschfahrzeuge in Einsatzgebiete geflogen werden. 2019 bis 2021 haben die Buschfeuer an Intensität und Größe zugenommen.