﻿Wie ein neues Hausboot aus Kiel den Tourismus ankurbeln soll

Im Hafen der Friedrichsorter Rathje-Werft nimmt ein Projekt Gestalt an, das dem Wassertourismus in Schleswig-Holstein neuen Schub verleihen soll. Es ist ein Hausboot mit eigenem Antrieb und den Abmessungen eines Sportbootes. Und es gibt schon Ideen für den Einsatz im Land.

Kiel. Während der Corona-Pandemie haben vielen Unternehmen kreative Ideen entwickelt. Die 2020 gegründete Kieler Firma Hygge-Werkstatt hat dabei ein neues Hausboot mit Antrieb bauen lassen. Es soll auch in Regionen zum Einsatz kommen, wo viele Fahrradtouristen unterwegs sind.

Der Stapellauf erfolgte zur Kieler Woche. Ein Kran hob das zwölf Meter lange Hausboot in Friedrichsort bei der Rathje Werft ins Wasser. „Hier haben wir auch unseren ersten Liegeplatz“, sagt Steffen Detlefsen. Zusammen mit seinem Partner Thomas Ludwig entwickelte er die Idee zu dem Projekt. Beide haben die Hygge-Werkstatt aus der Firma D&L am Alten Markt in Kiel gegründet.

Das Kieler „HyggeBoot“ ist ein Tiny Haus, das schwimmen kann

Das neue Produkt trägt den Namen „HyggeBoot“ und ist überwiegend aus Holz. „Es ist die Idee von einem Tiny Houses auf dem Wasser“, so Detlefsen. Ein Jahr lang haben sie das Boot entwickelt.

Zu den wichtigsten Merkmalen gehörten zwei Aspekte. „Es muss auch über die Straße transportiert werden können und im Wasser soll es auch selbst fahren können“, so Detlefsen. Damit ist eine flexible Anlieferung machbar.

Eine Firma in Fockbeck hat den Rumpf mit den Schwimmkörpern gebaut. Bei dem Bau des als „HyggeBoot“ bezeichneten Hauses floss auch viel Knowhow ein, das Detlefsen und Ludwig mit ihrer Firma D&L beim Bau an Bord von Luxusjachten und Kreuzfahrtschiffen gewonnen haben.

Das neue Hausboot aus Kiel soll als schwimmende Herberge dienen. © Quelle: Frank Behling

Die stabilen Holzwände sind isoliert und die Terrasse mit Lärchenholz ausgelegt. An Bord sind in dem Raum vier Schlafplätze, eine Küche und eine Nasszelle und ein 200-Liter-Wassertank. Mit den Abmessungen von elf Metern Länge und 2,55 Metern Breite passt es auch in die Boxen der Sporthäfen.

Das „HyggeBoot“ ist dabei weniger als Erstwohnsitz gedacht. „Es soll als schwimmende Herberge dort dienen, wo es an Land an Schlafplätzen fehlt“, so Detlefsen. „Diese Hygge-Boote können zum Beispiel in der Nähe des Nord-Ostsee-Kanals liegen und dabei für Fahrradtouristen als Schlafplätze für die Nacht angeboten werden“, so Detlefsen.

Hausboot soll auch in Sporthäfen liegen

„Das Hausboot kann sogar mit einem Außenbordmotor selbst fahren“, so Detlefsen. Der Geschäftsführer der Werft hat noch viele Pläne. In Schleswig-Holstein gibt es viele Gewässer, die sich für das Hygge-Boot eignen. Durch die Abmessungen können als Liegeplätze auch herkömmliche Sporthäfen mit Liegeplätze für Segeljachten oder Motorboote dienen. Diese gibt es von der Eider bis zum Elbe-Lübeck-Kanal in großer Zahl.

Die ersten Interessenten gibt es bereits. Deshalb war es wichtig, das Hausboot schnell zu bauen und einen Liegeplatz zu finden. "Bei der Rathje Werft haben wir den Liegeplatz, dort kann das Boot besichtigt werden", so Detlefsen. Die Rathje-Werft hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach kreative Ideen und gilt als Fachwerft für Arbeiten Holzschiffen.

Damit liegen in Friedrichsort jetzt zwei Hausboote aus Kieler Fertigung. Bei der Werft Gebr. Friedrich lief 2005 das Hausboot „Living on Water 1“ vom Stapel. Das Boot war als Prototyp für eine neue Klasse von Hausbooten gedacht. Das Hausboot ist mit 20 Metern Länge und neun Metern Breite jedoch wesentlich größer als das „HyggeBoot“.