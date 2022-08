Frau Taube, Industrialisierung und Missstände in der Tierhaltung nehmen zu. Gerade wurde wieder ein Tierquälerei-Skandal bekannt, diesmal in einem Schlachtbetrieb in Flintbek. Ihr Verein Provieh mit Sitz in Kiel setzt sich seit 1973 bundesweit für artgemäße Nutztierhaltung ein. Wie wollen Sie das erreichen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Svenja Taube: Unser Ziel ist es, dass Tiere möglichst artgemäß gehalten werden. Wir sagen nicht, dass alle Menschen vegan werden sollten, sondern machen auf Missstände aufmerksam. Dabei zeigen wir aber keine schockierenden Bilder, sondern informieren wissenschaftlich und fachlich, um die Menschen zu ermächtigen, auf Grundlage von Wissen eigene Entscheidungen zu treffen.

Tierschützerin: Verbrauchern ist oft nicht bekannt, wie die Tiere gehalten werden

Das Fleisch, das bei den meisten auf dem Teller landet, stammt aus Massentierhaltung. Bauern halten im Schnitt mehr Tiere denn je. Ist die Nachfrage so groß, weil die Menschen zu wenig darüber wissen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fleisch in Deutschland ist insgesamt sehr günstig, und nur in großen Betrieben lässt sich dieses mit geringen Kosten produzieren. Allerdings sind die ausgezahlten Preise für tierische Produkte mit einer artgemäßen Tierhaltung unvereinbar. Die Tiere müssen aufgezogen, gehalten und gefüttert werden. Hinzu kommen die Kosten für Schlachtung, Transport und Vermarktung. Entweder müsste gute Tierhaltung subventioniert werden, oder die Verbraucher müssten mehr bezahlen. Aber dazu sind viele nicht in der Lage. Zudem ist ihnen ist oft gar nicht bekannt, wie die Tiere gehalten werden, was nötig wäre, um eine verantwortungsbewusste Entscheidung beim Einkauf zu treffen. Ich bin immer wieder überrascht, wie wenig die Menschen über Nutztierhaltung wissen.

Lesen Sie auch

Welche falschen Vorstellungen sind verbreitet?

Das plakativste Beispiel ist die Vorstellung von der lila Kuh. Noch mehr Menschen denken, dass Kühe keine Hörner haben: Es gibt zwar genetisch hornlose Rinder, aber die meisten Rinder hätten eigentlich Hörner, würde man ihnen als Kälbchen die Hörner nicht ausbrennen. Viele Verbraucher wissen auch nicht, dass eine Kuh ein Kalb bekommen muss, um Milch zu geben. Ihnen ist nicht bewusst, dass die Milch, die sie trinken, eigentlich für das Kalb bestimmt ist. Die meisten Kälbchen werden kurz nach der Geburt von der Mutter getrennt, bekommen günstigere Ersatznahrung und wachsen in einer kleinen Plastikbox auf.

Kindern die Bedürfnisse der Tiere erklären

Das Wissen über Nutztiere wird traditionell Kindern in ihren Familien vermittelt. Fernab der Realität werden oft Bilderbücher mit der Bauernhof-Idylle gezeigt. Was sollten Eltern ihren Kindern stattdessen erzählen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wichtig ist, Kindern Wertschätzung für Nutztiere zu vermitteln. Dies bildet die Grundlage, um bewusste Konsumentscheidungen treffen zu können. Dafür können sich Eltern zunächst selbst über Missstände informieren. Das geht vor Ort auf einem Betrieb, und man bekommt Informationen in den Medien oder bei Organisationen wie Provieh. Zunächst kann man dann seinen Kindern erklären, welche Bedürfnisse sogenannte Nutztiere haben. Was brauchen Schweine, Rinder, Hühner und Puten um sich wohlzufühlen? Und dann lässt sich erklären, wie die Tiere heute stattdessen gehalten werden. Zum Beispiel, dass in Bodenhaltung bis zu 18 Legehennen auf einem Quadratmeter leben. Wichtig ist es, den Kindern das anschaulich zu machen, also den Quadratmeter abzustecken und Stoffhennen hineinzustellen.

Verein Provieh bietet Schülern „Blick über den Tellerrand“ Der Verein Provieh e.V. mit 15 festangestellten Kräften hat den Hauptsitz in Kiel und ein Büro in Berlin. Er bezeichnet sich als „Deutschlands erfahrenste Organisation für Nutztiere“. Seit 1973 setzt sich Provieh für verbesserte Haltungsbedingungen von Tieren in der Landwirtschaft ein. Ziel ist es, dass die Nutztierhaltung an die Bedürfnisse der Tiere ausgerichtet wird, anstatt Anpassungen am Tier vorzunehmen. Noch bis Ende des Jahres läuft das Projekt „Blick über den Tellerrand“ für Schüler im Alter von zehn bis 14 Jahre. Schulen und Lehrer können Svenja Taube und ihre Kolleginnen für einen Workshop anfragen. Das Arbeitsheft „Unsere Nutztiere“ kann von Lehrern und Eltern bestellt werden. Mehr Infos unter www.provieh.de, Küterstraße 7-9, in Kiel, Tel. 0431/248280.

In Ihrem neuesten Bildungsprojekt „Blick über den Tellerrand“ geben Sie Workshops in Schulen und ein Arbeitsheft heraus. Über welche Missstände berichten Sie da?

In der industriellen Haltung haben die Tiere oft keinen Freilauf, das bedeutet ein Leben auf engem Raum im Stall. Sie stehen ohne Tageslicht und Frischluft in Metallkörben und auf Spaltböden. Die Tiere können in den Ställen ihre arteigenen Bedürfnisse nicht ausleben. Beispiel Nahrungsaufnahme: Schweine können nicht im Erdreich wühlen, Hühner nicht picken, Rinder nicht grasen. Die Tiere langweilen sich. Die Schweine fangen an sich gegenseitig die Schwänze abzukauen. Das wiederum führt zu weiteren Eingriffen: Bei den Ferkeln werden die Ringelschwänze amputiert, bei den Putenküken die Schnabelspitzen entfernt, die Kälber werden enthornt – all das, damit sich die Tiere in der engen Haltung nicht gegenseitig verletzen. Wir berichten aber nicht nur über Missstände, sondern bieten auch Lösungsansätze und informieren über Landwirte, die es besser machen.

Solche Berichte sind für Kinder noch schwerer zu ertragen als für Erwachsene. Wie fangen Sie das auf?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit unserem Bildungsprojekt möchten wir zeigen, wie gute Tierhaltung aussehen kann, geben auch positive Beispiele und ermutigen Kinder damit, in Zukunft bewusste Konsumentscheidungen zu treffen. Wir vermeiden es, blutige Bilder oder Filme zu zeigen. Wir bleiben sachlich und geben den Schülern am Ende Tipps mit auf den Weg, was sie selbst tun können. Wir sagen nicht, ihr müsst euer Leben umkrempeln, sondern zum Beispiel: Ihr könntet einmal pro Woche weniger Fleisch essen. Wenn es gut läuft, dann könntet ihr Euch vegetarisch oder vegan ernähren. Das ist auch eine Idee für Eltern: Man kann sich mit der ganzen Familie überlegen, ob man eine vegetarische Woche macht. Ein weiterer Tipp: möglichst wenig Lebensmittel wegschmeißen. Wenn Wurstpackungen im Müll landen, sind die Tier umsonst gestorben. Man kann auch versuchen, tierfreundlichere Produkte zu kaufen oder Bio. Dazu kann man sich bei den Erzeugern auf dem Wochenmarkt erkundigen, wie sie ihre Tiere halten.