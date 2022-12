Wie feiern Sie in diesem Jahr Silvester? Jetzt bei der Leser-Umfrage mitmachen

Kiel. Für die einen ist es die Nacht des Jahres, andere halten den Abend für überbewertet: Silvester. Unter unseren Lesern wollen wir deswegen ein Stimmungsbild einholen: Wie feiern Sie den Jahreswechsel? Nach den Corona-Einschränkungen der vergangenen Jahre ist dieses Mal wieder privates Feuerwerk erlaubt. Im Fernsehen laufen die Silvester-Klassiker, die in keinem Jahr fehlen dürfen. Und natürlich blicken die Menschen auf 2022 zurück – und fassen gute Vorsätze für 2023.

Wie feiern Sie in diesem Jahr Silvester?

Eine große Silvester-Party im Club oder eine kleine Feier zuhause? Ein gutes Essen mit Freunden und Familie oder alleine auf dem Sofa? Es gibt viele Wege, ins neue Jahr zu rutschen. Wie werden Sie in diesem Jahr Silvester feiern? Hier können Sie abstimmen.

Wer am Silvesterabend pünktlich anstoßen möchte, vertraut dabei nur selten der eigenen Armbanduhr, sondern verlässt sich lieber auf Countdowns. Die werden zum Beispiel bei TV-Shows eingeblendet oder sind im Internet zu finden. Gemeinsam mit Freunden und Familie wird heruntergezählt, um pünktlich in das neue Jahr zu starten.

Wo Sie am 31. Dezember 2022 passende Silvestercountdowns im TV und Livestream aufrufen können und welche sonstigen Möglichkeiten sich anbieten, haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Was halten Sie von einem Böllerverbot?

Nach zwei Jahren Böllerverbot ist privates Feuerwerk in der kommenden Silvesternacht wieder erlaubt. Und damit wird auch ein Dauerthema in Deutschland wieder diskutiert: Feuerwerksverbot an Silvester – ja oder nein? Das farbenfrohe Lichterspiel um Mitternacht belastet die Umwelt: Rund 2050 Tonnen Feinstaub werden jährlich durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern freigesetzt – rund 75 Prozent davon in der Silvesternacht. „Diese Menge entspricht knapp einem Prozent der insgesamt in Deutschland freigesetzten Feinstaubmenge“, heißt es in einem Bericht des Umweltbundesamts.

Neben dem Umweltaspekt dreht sich die Diskussion auch um die angespannte Lage in den Krankenhäusern. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft erwartet einen Wiederanstieg der Schwerverletztenzahlen – während die Lage in den Kliniken durch die aktuelle Krankheitswelle ohnehin angespannt ist. Die Gewerkschaft der Polizei spricht sich unterdessen weiter für ein Feuerwerksverbot aus. Doch wie halten Sie es: Halten Sie ein Verbot für überfällig oder gehört Böllern für Sie dazu?

In diesem Jahr liegen die Importe von Feuerwerkskörpern deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau. Von Januar bis September 2022 wurden rund 5700 Tonnen Feuerwerkskörper nach Deutschland importiert, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Das waren 81 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vor-Corona-Jahres 2019, damals waren es 29.800 Tonnen. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Import von Feuerwerk aber wieder um 2300 Tonnen.

Nicht für jeden ist Silvester mit Spaß verbunden. Was für viele Menschen den Höhepunkt des ausgehenden Jahres markiert, ist für Tiere die reinste Tortur. Sie sind durch den erhöhten Lärm-, Licht- und Geräuschkulisse enormem Stress ausgesetzt. So können Sie Ihre Haustiere an Silvester schützen.

Mehr zum Thema Sichererer und umweltfreundlicher Sichererer und umweltfreundlicher Alternativen zum Silvesterfeuerwerk: Mal anders ins neue Jahr

Gucken Sie Dinner for One?

„Dinner for One“ ist der ewige Jahresendzeitliebling deutscher TV-Zuschauer. Der Sketch um den 90. Geburtstag einer britischen Lady und der zunehmenden Trunkenheit ihres Butlers wird auch in diesem Jahr wieder ausgestrahlt – „same procedure as every year“... Der Sketch begeistert seit 1963 die deutschen Fernsehzuschauer, seit 1972 gehört „Dinner for One“ zum deutschen TV-Silvester. Am 31. Dezember läuft er in den dritten Programmen der ARD hoch und runter: Hier finden Sie alle Sendetermine. Werden Sie in diesem Jahr einschalten?

Wussten Sie, dass „Dinner for One“ in England, der Heimat seiner Hauptdarsteller, erstmals im Jahr 2018 ins Fernsehen kam? Hier sind zwölf Fakten zum Fernsehkult.

Welche Vorsätze haben Sie für 2023?

Neues Jahr, neue Vorsätze: Im Kühlschrank stehen ungewohnt gesunde Zutaten, die angebrochene Zigarettenschachtel wurde verbannt und das örtliche Fitnessstudio inspiziert. Auch für 2023 werden wir wieder aufs Neue gute Vorsätze fassen, um gesünder zu werden und mehr Zeit für unsere Freunde und Familie zu haben. Was nehmen Sie sich für das neue Jahr vor? Verraten Sie es uns.

Jedes Jahr zu Silvester fassen wir aufs Neue gute Vorsätze. Aber bei vielen Menschen wird dann doch nichts draus – der innere Schweinehund ist einfach stärker. Warum scheitern die guten Vorsätze so oft und was kann man dagegen tun? „Unser Gehirn ist auf Gewohnheitsbildung trainiert“, sagt der Berliner Psychoanalytiker Hans-Werner Rückert. Wer den alltäglichen Trott durchbrechen will, muss sich anstrengen. So schaffen Sie es, mit den Vorsätzen durchzuhalten.

Von RND/jad