﻿Wie gut ist der Unterricht? Schüler in SH sollen künftig Feedback geben

Eine ehrliche Rückmeldung kann auch mal wehtun. An den 800 allgemein- und berufsbildenden Schulen in Schleswig-Holstein sollen Kinder und Jugendliche künftig regelmäßig ein Feedback abgeben: zum Unterricht, zum Klima an ihrer Schule, zur Benotung – und auch zu ihren Lehrkräften.

Kiel. Die 800 allgemein- und berufsbildenden Schulen in Schleswig-Holstein sind aufgerufen, ihre Klassen um eine persönliche Einschätzung der Unterrichtsqualität zu bitten. Unter dem Titel „Schülerfeedback.SH“ soll es flächendeckend darum gehen, in allen Jahrgangsstufen die Bewertungen der 361 000 Schülerinnen und Schüler abzufragen, ihre Motivation zu steigern und Lernerfolge zu sichern.

Lehrer verteilen Beurteilungsbogen mit 32 Fragen an Schülerinnen und Schüler

Unter anderem wurde ein standardisierter Fragebogen mit 32 Punkten entwickelt, den die Lehrkräfte künftig austeilen und ausgefüllt wieder einsammeln sollen. „Wie sehr stimmst du den folgenden Aussagen zu?“, heißt es da: „Ich fühle mich in unserer Schule wohl. An unserer Schule gibt es klare Regeln. Die meisten Lehrerinnen und Lehrer behandeln mich fair. Wir können Veränderungen an unserer Schule mitgestalten.“

Die Schülerinnen und Schüler können differenziert antworten – von voller Zustimmung bis zu klarer Ablehnung. Gefragt wird nach Vandalismus, verbaler und körperlicher Gewalt, nach dem Schulklima – und der Unterrichtsqualität. Interessiert sich die Lehrkraft eigentlich dafür, ob der Stoff verstanden wird? Wird geübt, wie man sachlich seine Meinung vertritt? Ist es peinlich, im Unterricht Fragen zu stellen? Und wie nachvollziehbar sind die Noten?

Landesschülersprecher Felix Lewe Höneise: Konstruktive Kritik muss erlernt werden

„Ich bin überzeugt, dass Veränderungen in Schule vor allem dann gelingen und akzeptiert werden, wenn alle an der Schule Tätigen einbezogen werden“, schreibt Bildungsministerin Karin Prien (CDU) im Vorwort zur neuen Broschüre, die den Schulen in diesen Tagen zur Verfügung gestellt wird. Kommunikation mit allen Beteiligten sei eine entscheidende Voraussetzung. „Die Landesregierung will deshalb die Feedbackkultur an Schulen stärken.“ Prien verweist auf ein Rahmenkonzept: Regelmäßiges Schülerfeedback als Instrument der Unterrichts- und Schulentwicklung wird ausdrücklich empfohlen.

Felix Lewe Höneise (18), Landessprecher der Schülerinnen und Schüler an Gemeinschaftsschulen, lobt die Initiative der Landesregierung. „Wenn es zur Normalität wird, dass wir ein Feedback geben dürfen, dann schafft das an unseren Schulen ein Klima des Respekts und der Wertschätzung.“ Konstruktive Kritik müsse erlernt werden – „übrigens auch unter Schülerinnen und Schülern.“

Bewertungsbogen an Schulen in Schleswig-Holstein: IQSH bietet Kommunikationstraining an

Feedbackkultur sei an vielen Schulen längst selbstverständlich, stellt Barbara Langlet-Ruck fest, Chefin des Philologenverbands. „Davor muss man keine Angst haben.“ Auch GEW-Landeschefin Astrid Henke sichert dem Vorhaben Unterstützung zu. „Wichtig ist uns insgesamt eine Stärkung der Beteiligungsrechte.“

Das Lehrer-Fortbildungsinstitut IQSH will Schulen und einzelnen Lehrkräften zusätzlich Kommunikationstraining anbieten. Nicht alle stünden dem Thema aufgeschlossen gegenüber. CDU-Bildungspolitiker Martin Balasus kennt Feedback aus eigener Lehrtätigkeit. Wie in jedem Beruf gebe es auch in seinem Kollegenkreis einige, denen es gut täte, wenn ihnen ihr Verbesserungspotenzial vor Augen geführt würde. „Mir wurde mal zurückgemeldet, dass ich zu viele Hausaufgaben aufgeben würde. Das habe ich dann natürlich geändert.“