﻿Wie Kirchen in Schleswig-Holstein zu Weihnachten mit dem Heizen umgehen

Die Kirchen haben ihren Gemeinden nahegelegt, diesen Winter Energie zu sparen. An Weihnachten müssen sich Gottesdienstbesucher deshalb auf fünf bis 14 Grad in ihren Kirchen einstellen. Wie Gemeinden damit umgehen und was Pastoren gegen Frösteln im Gottesdienst empfehlen.

Pastor Jens Voß empfiehlt warme Kleidung für den Gottesdienst an Heiligabend: Frische 13 bis 14 Grad werden es diese Weihnachten in der Dankeskirche in Kiel-Holtenau sein.

Kiel. Seit fast drei Monaten feiert Pastor Jens Voß die Gottesdienste mit seiner Gemeinde in Kiel-Holtenau schon nicht mehr in der Dankeskirche, sondern im Gemeindehaus. So soll es noch bis zum Frühling bleiben, um Gas in der Energiekrise zu sparen. Denn das Aufheizen des neugotischen Kirchenbaus verbraucht viel.

"Es ist unser Anliegen, aus ökologischen Gründen Energie einzusparen", sagt Voß. Aber auch Geld habe eine Rolle bei den Überlegungen gespielt. Im Gemeindebrief wird vorgerechnet, dass im Haushalt der Kirche für dieses Jahr 7000 Euro für Heizkosten einkalkuliert waren. Wenn sie über den Winter jeden Sonntag geheizt worden wäre, hätte es mindestens 23.000 Euro gekostet.

Dankeskirche in Kiel-Holtenau: 14 statt 17 Grad an Heiligabend

An Heiligabend gibt es jedoch eine Ausnahme: Krippenspiel, Christvesper und -mette finden in der Kirche statt, die mehr Platz bietet als der Gemeindesaal. Zur Feier des Tages wird die Heizung eingeschaltet. „Wir haben in den vergangenen Wochen schon so viel Gas eingespart, dass wir uns diesen Abend erlauben können“, sagt Voß. Statt allerdings wie sonst auf 17 Grad hoch zu heizen, sollen es nur 14 Grad werden. „Die Devise lautet deshalb: Zieht euch bitte warm an.“

In der evangelischen Trinitatisgemeinde in Kiel-Elmschenhagen war es zuletzt nur etwa acht Grad warm. Deswegen liegen in der Kirche Decken aus. Pastor Georg Alexi rät zum Zwiebellook. „Ich kann keine dicke Winterjacke unter den Talar anziehen, aber trage eben ein Thermohemd und dicke Pullover“, erzählt er. Auch Handschuhe habe er schon zwischendurch angezogen. Die regelmäßigen Gottesdienstteilnehmer hätten sich längst darauf eingestellt und zögen meist mehrere Schichten an. Für die begrenzte Zeit eines Gottesdienstes sei das eigentlich ausreichend.

Tipps für den Gottesdienst zu Weihnachten: Handwärmer, Zwiebellook und Decken

„Ich habe aber schon jemanden mit Wärmflasche erlebt. Manche haben auch Handwärmer mit Klickplättchen in der Jackentasche oder so eine Art Powerbank mit Heizfunktion dabei.“ Weil die ausliegenden Decken an Heiligabend möglicherweise nicht für alle reichen könnten, wäre es sinnvoll, eine eigene mitzubringen, sagt Alexi.

Er hoffe, dass trotz kühler Temperaturen viele Menschen in den Gottesdienst kommen. Nachdem in den Pandemie-Jahren nicht so gefeiert werden konnte wie normalerweise, sei es schließlich schön, dass das wieder gehe. So sieht das auch Propst Thomas Benner von der katholischen Pfarrei Franz von Assisi in Kiel. „Es darf wieder gesungen werden. Das ist etwas, worüber sich die Menschen sehr freuen.“ Gegen das Frösteln helfe ein dicker Pulli. Wenn es zu Weihnachten voll in der Kirche werde, sei es bei den vielen Leuten ohnehin meist etwas wärmer.

Pastoren raten zu Wärmflaschen, warmen Strümpfen und sogar Tee

Im Schleswiger Dom müssen sich Kirchgänger auf 12 bis 14 Grad einstellen. In Lübeck soll die Temperatur im Dom bei acht Grad liegen, in der Marienkirche rechnet Pastor Robert Pfeifer sogar mit weniger als fünf Grad. Sein Tipp: Eine kleine Wärmflasche mitbringen. Er trage selbst eine unter dem Ornat. "Das klappt wunderbar." Vor sieben Jahren fiel in der Lübecker Kirche die Heizung aus und konnte nicht mehr repariert werden. Ein Sanierungskonzept ist in Arbeit, solange bleibt die Kirche kalt. Weihnachten kommen die Menschen trotzdem, rund 1000 sind es pro Gottesdienst.

In Sülfeld (Kreis Segeberg) verlegt die evangelische Kirchengemeinde vier Gottesdienste an Heiligabend gleich nach draußen. Um 23 Uhr gibt es eine Christmette in der Kirche bei 14 Grad. „Mir helfen warme Strümpfe. Und die Menschen können natürlich gerne Heißgetränke mitbringen“, sagt Pastor Steffen Paar. Während eines Gebetsteils sind die Besucher aufgefordert, am Altar Kerzen anzuzünden. Auch das wärme etwas – äußerlich wie innerlich.

