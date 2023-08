Seit dem Frühjahr begeistert Delfin „Delle“ in der Ostsee die Einheimischen und Touristen. Doch wie lange kann der kranke Delfin mit der Hautinfektion leben? Meeresbiologe Harald Benke spricht über die Chancen des Tieres.

Lübeck/Warnemünde. In den letzten Jahren verirren sich immer häufiger Delfine in die Ostsee. Doch diese Ausflüge sind für die Meeressäuger oft nicht ungefährlich. Seit dem Frühjahr befindet sich auch Delfin „Delle“ in der Ostsee vor Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern und begeistert die Menschen. Eine Hauterkrankung bereitet Meeresbiologen aber Sorgen.