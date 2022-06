126 Kilometer von Neumünster bis Schwerin – mit diesem Gleitschirmflug hat Mike Naismith aus Mönkeberg einen Rekord seines Startplatzes in Kleinkummerfeld aufgestellt. Er erzählt, wie man hier im Norden so lange gleiten kann und warum Vögel oder Pusteblumen gute Thermik anzeigen.

Gleitschirmflieger Mike Naismith übt auf der Germaniakoppel in Mönkeberg mit seinem Gleitschirm. Wirklich losfliegen darf er hier nicht, aber das Verhalten des Schirms in der Luft trainieren.

Mönkeberg.126 Kilometer Distanz und über fünf Stunden in der Luft – Mike Naismith (57) aus Mönkeberg ist mit seinem Gleitschirm von Neumünster bis Schwerin geflogen. Damit verbucht er den längsten Flug vom Startplatz Kleinkummerfeld auf seinem Konto. Weil er bei seinem Rekordflug Ende Mai nicht den kürzesten Weg zwischen Start- und Landepunkt, sondern eine Route mit einigen Schlenkern und Ecken flog, hat er gemessen über Grund sogar knapp 200 Kilometer zurückgelegt.

So lange mit dem Gleitschirm in der Luft zu bleiben klingt beachtlich – vor allem im flachen Schleswig-Holstein. Denn Gleitschirmfliegen verbinden die meisten Menschen mit den Bergen: Der Pilot oder die Pilotin startet an einem Abhang, kreist in der Luft und landet schließlich im Tal.

Gleitschirmfliegen in Schleswig-Holstein: Der Windenstart

Dass man auch im ebenen Norden lang und weit fliegen kann, hat Mike Naismith mit seinem Rekordflug bewiesen. Sein zuvor weitester Flug führte ihn in über drei Stunden nach Sankt Peter-Ording. Er findet das Fliegen hier sogar spannender. „Im Norden ist es viel schöner. In den Bergen kann es jeder“, sagt er mit einem Zwinkern. Doch wie funktioniert das Gleitschirmfliegen im Norden?

Mike Naismith (57) auf seinem Rekordflug von Neumünster bis Schwerin. Über fünf Stunden war er dabei in der Luft. © Quelle: Mike Naismith

Mike Naismith hat sich am Sonntag seines Rekordflugs von einer Winde in die Luft ziehen lassen. Dabei wird ein etwa 1000 Meter langes Seil an einem Ende am Gurtzeug der Pilotin oder des Piloten befestigt. Am anderen Ende treibt ein Motor eine Seiltrommel an, die das Seil aufrollt und dadurch den Flieger in die Luft zieht.

Am Vormittag bediente der 57-Jährige noch selbst die Winde, um andere Pilotinnen und Piloten in die Luft zu ziehen. Nach einem Rekordtag sah es zu dieser Zeit noch nicht aus, erzählt er: „Eigentlich war an dem Tag keiner lang oben“. Viele der anderen Gleitschirmfliegerinnen und Flieger landeten nach kurzer Zeit wieder, die Bedingungen schienen ungünstig. Kurz nach 13 Uhr startete er dann selbst. Einmal in der Luft muss ein Gleitschirmflieger Thermik finden, also warme, aufwärtsströmende Luft, die längeres Gleiten ermöglicht.

Wolken, Vögel oder Pusteblumen zeigen Thermik an

Wolken, Vögel oder auch Pusteblumen oder Blätter können ein guter Anzeiger für Thermik sein, erklärt Naismith. Doch was genau bedeutet das? Wenn feuchte Luft aufsteigt, kondensiert die Feuchtigkeit und es bilden sich Kumuluswolken, die an diesem Ort Thermik signalisieren. Es gibt aber auch Thermik ohne Wolken, das nennt sich „Blauthermik“. Herumwirbelnde Pusteblumen oder Blätter können dann anzeigen, dass an einem Ort Luft aufsteigt. Auch an kreisenden Vögeln lassen sich Thermikströme erkennen.

"Ich finde das Spiel mit der Thermik spannend", sagt Naismith. Wind und Wetter spielen eine wichtige Rolle beim Gleitschirmfliegen. "Ich muss beim Gleitschirmfliegen auch Meteorologe sein", sagt er. Gute Vorbereitung sei wichtig und vor jedem Start müsse man überlegen, ob die Bedingungen einen Flug zulassen. "If in doubt, chicken out", sei deshalb sein Lieblingsspruch. "Im Zweifelsfall lieber kneifen", bedeutet das frei übersetzt.

Per Anhalter zurück zum Startplatz nach Kleinkummerfeld

Mike Naismith arbeitet als Geologe und wohnt mit seiner Familie in Mönkeberg. Er fliegt seit 2011 Gleitschirm und brachte schon Erfahrung vom Segelfliegen mit. Im Gleitschirmfliegen sieht er jedoch den Vorteil, dass man flexibler ist. Ein Segelflugzeug muss aufwendig transportiert werden. Den Gleitschirm packt er zurück in eine Art Rucksack und kommt häufig per Anhalter zurück zum Startplatz.

So kam er auch von seinem Rekordflug zurück. Er landete südlich von Schwerin auf einer Wiese in der Nähe der Autobahn. Von dort ging er zur Autobahnauffahrt, um eine Mitfahrgelegenheit zu finden. Ein Fahrer nahm ihn in Richtung Hamburg mit, ein weiterer fuhr ihn direkt zum Startplatz zurück. „Man trifft auf dem Rückweg so viele nette Leute“, sagt Mike Naismith. Nicht nur der Flug selbst sei deshalb ein Erlebnis.