Wie normal wird das neue Schuljahr?

Sechs Wochen Sommerferien - und schon sind sie wieder fast vorbei. Bildungsministerin Karin Prien stimmte Schüler, Eltern und Lehrer heute schon mal auf das neue Schuljahr. Es soll „so viel Normalität wie möglich“ geben, betonte die Ministerin mit Blick auf die ungewisse Corona-Lage. Aber was ist schon normal? Die Lehrkräfte kämpften in den vergangenen Tagen mal wieder mit einem ganz anderen Problem. Zumindest das ist wohl gelöst.

In Schleswig-Holstein stehen die Schulranzen in den meisten Familien wohl schon bereit. Die Lehrkräfte haben dagegen ein Problem. Sie kommen nicht an ihre Dienstmails heran.

Für 361.700 Schülerinnen und Schülern in Schleswig-Holstein beginnt am kommenden Montag wieder der Schulalltag. Nach Homeschooling, Maskenpflicht, Impfkampagne und der ewigen Debatte, ob Schulen nun Corona-Hotspots sind oder nicht, soll das kommende Schuljahr so normal wie möglich laufen - hofft nicht nur Bildungsministerin Karin Prien (CDU), die heute auf die kommenden Monate blickte. Was die bringen, ist ungewiss. Die Erkenntnis, dass es keine gute Idee ist, die Schulen bei einer neuen Corona-Welle als erstes zu schließen, hat sich ja inzwischen durchgesetzt. Welche Auswirkungen eine Energiekrise auf die Heizungen in den Klassenzimmern haben könnte, mag dagegen noch niemand vorauszusagen. Ganz zu schweigen von der nun wirklich zentralen Zukunftsfrage, wie eigentlich die Lernrückstände nach den Pandemiejahren aufgeholt werden sollen. Immerhin: Ein Problem ist schon mal gelöst. Lehrerinnen und Lehrer, die sich allen Vorurteilen zum Trotz in der letzten Ferienwoche auf die Schule vorbereiten wollten, waren in den vergangenen Tagen vermutlich ziemlich genervt. Zwar haben inzwischen alle Lehrkräfte eine dienstliche Mailadresse. An ihre Mails kamen sie aber gar nicht erst heran. Heute Morgen konnte die Ministerin verkünden, dass das Mail-System wieder läuft. Eine Sorge weniger. Was da los war, lesen Sie hier.

Vielleicht hilft bei diesen Herausforderungen der Blick in den nächtlichen Himmel über Schleswig-Holstein. Dort sind jetzt wieder besonders viele Sternschnuppen zu beobachten, bei deren Anblick ja auch immer ein kleiner Wunsch drin sein soll. Rein wissenschaftlich betrachtet durchläuft die Erde derzeit schlicht und ergreifend einen alten Kometenschweif und trifft auf unzählige Staubpartikel, die der Schweifstern abgesondert hat. Die Meteore scheinen aus dem Sternbild Perseus zu kommen, weshalb sie Perseiden genannt werden. Ob an der Sache mit den Wünschen etwas dran ist, mag jeder für sich selbst beurteilen. Dem Aberglauben zufolge gehen die ja auch nur dann in Erfüllung, wenn die Sternschnuppe niemand anderes gesehen hat. Wie soll das funktionieren in Zeiten, in denen bei solchen Phänomenen jeder sein Handy in die Höhe streckt?

Oliver Kahn war dabei und Felix Magath. Horst Hrubesch durfte nicht fehlen. TV-Moderator Carlo von Tiedemann und die ehemalige Nachrichtensprecherin Dagmar Berghoff wurden ebenfalls gesehen. Alle kamen sie, um heute einen der größten Fußballspieler aller Zeiten zu ehren. Die Trauerfeier für Uwe Seeler war so etwas wie ein Staatsakt in der Welt des runden Leders. Natürlich mag man sich darüber Gedanken machen, wie „uns Uwe“ das gefunden hätte, der nicht nur für Fallrückzieher und Kopfballtore verehrt wurde, sondern auch für Bodenständigkeit, Treue und Bescheidenheit. So viel Rummel um seine Person. Er hätte sich bestimmt gefreut, dass sich ihm zu Ehren so viele auf den Weg ins Hamburger Volksparkstadion gemacht haben. Ausgerechnet der „Kaiser“ musste anders Abschied nehmen.

Ganz groß: Anlässlich der offiziellen Trauerfeier für Uwe Seeler hat der Künstler Martin Lichtenstern ein Bild mit dem Text "Uns Uwe" auf den Rasen des Volksparkstadions gesprüht. © Quelle: Christian Charisius/dpa-Pool/dpa

