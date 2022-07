Das Wochenende naht - und somit auch der Start der Zweiten Liga. Doch auch jenseits des Fußballs ist einiges geboten. Was? Das verraten wir Ihnen in der „Post aus dem Newsroom“.

Bereit für die neue Saison: Holstein Kiel startet am Sonnabend bei Greuther Fürth in die Zweite Liga.

Wie schlägt sich Holstein Kiel am ersten Spieltag? / Tipps fürs Wochenende

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

endlich wieder Zweitliga-Fußball! Freuen Sie sich auch so auf den Start der neuen Saison? Und haben Sie schon einen Tipp, wie die Partie Holstein Kiel bei Greuther Fürth endet? KSV-Coach Marcel Rapp sieht „ein dickes Brett“ vor sich. Welch‘ Glück, dass er personell gut aufgestellt in die Hinrunde starten kann.

Wir werden am Sonnabend live vom Spiel tickern. Im Anschluss können Sie die Leistung der einzelnen Spieler bewerten. Wir sind gespannt, welche Noten im Schnitt herauskommen!

Das Wochenende besteht aber nicht nur aus Fußball! Von Seebrückenfest bis Kindertag - wir verraten Ihnen auf KN-online.de, was Sie die kommenden Tage erleben können. Unser spezieller Tipp: Versuchen Sie, die Autobahn zu meiden. In NRW und Bremen starten die Ferien. Und erfahrungsgemäß staut sich der Verkehr dann auf den Autobahnen in Schleswig-Holstein.

Weitere Nachrichten des Tages erfahren Sie in der folgenden Übersicht!

Ein Halbfinalist in der Fußgängerzone: Dominik Simmen, bekannt aus der TV-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“, singt in der Holstenstraße in Kiel. © Quelle: Uwe Paesler

Dass Dominik Simmen aus Kiel gut singen kann, hat er einem Millionenpublikum bei „Deutschland sucht den Superstar“ gezeigt. Neben dem Studium arbeitet er weiter an seiner Musikkarriere - nicht nur als Straßenmusiker. Wo er am Wochenende live zu sehen ist.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Tanja Köhler, stellvertretende Chefredakteurin

