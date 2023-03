﻿Wie US-Technik die deutsche Marine in Europa voranbringen soll

Der Wettbewerb um die neue Fregatten-Klasse 127 läuft auf Hochtouren. Dabei mehren sich die Anzeichen, dass die angedachte Kooperation mit den Niederlanden in Gefahr gerät. Der Vorstoß der Kieler Werft TKMS hat nicht nur die Stärkung des deutschen Schiffbaus zum Ziel, sondern auch die Kooperation mit den USA bei der Ausstattung.

Kiel. Es war einer der Momente, in denen der neue Verteidigungsminister vorgeführt bekam, wie unterschiedlich die Fähigkeiten der deutschen Marine 2023 auf See sind. Als Boris Pistorius vor zwei Wochen beim Antrittsbesuch in der Eckernförder Bucht von der Fregatte „Hessen“ auf das Sehrohr von „U 32“ schaute, schob sich im Hintergrund der Zerstörer „Arleigh Burk“ drohend ins Bild.

Während „U 32“ simuliert die fast wehrlose deutsche Fregatte „Baden-Württemberg“ anzugreifen drohte, wachte der US-Zerstörer mit seinem aus über 90 Flugkörpern bestehenden Waffenarsenal am Horizont. An Bord des 9000-Tonnen-Kolosses ist alles, was ein Kriegsschiff braucht. Neben weitreichenden Flugkörpern gegen Raketen, Flugzeuge und Drohnen auch ASROC-Flugkörper – ein fliegender Torpedo mit Raketenantrieb, der für geortete U-Boote und ihre Besatzung fast immer tödlich ist.

Ersatz für Fregatten der Klasse 125

Es gibt 2023 große Unterschiede bei der Ausstattung der Marineschiffe in der Nato. Die 2011 in Hamburg bei Blohm + Voss auf Kiel gelegte Fregatte „Baden-Württemberg“ ist auf dem Papier eines der neuesten deutschen Kampfschiffe. Seit April 2019 ist sie im Dienst. Gegen U-Boote ist sie aber genauso wehrlos wie gegen moderne Kampfflugzeuge. Es fehlt dem Schiff an Radaranlagen und Waffen.

Einen Einsatz hat das 7000-Tonnen-Schiff bislang auch noch nicht fahren können. Wegen der begrenzten Möglichkeiten und der schwachen Ausstattung droht den Schiffen der Klasse 123 sogar ein vorzeitiges Ende.

Als am Wochenende die Planung Marine-Ziel 2035+ des Verteidigungsministeriums auftauchte, war die Zahl der Fregatten der Klasse 123 bereits wieder von vier auf drei reduziert – nach nicht einmal 20 Dienstjahren im 2035.

Dafür sind als Ersatz sechs Fregatten der Klasse 127 und sechs Fregatten der Klasse 126 im Plan eingetragen, die bis 2028 von der niederländischen Damen-Werft gebaut werden.

Große Fliegenklatsche

Euphorie ist bei den Einsatzperspektiven der Klasse 125 in der deutschen Marine selten zu spüren. Nur eine Erkenntnis ist da: Bei den nächsten Fregatten soll alles anders werden. Die jetzt geplante Klasse 127 soll eine maritime Keule und Schutzschild gegen alles, was fliegt, werden – eine 12 000 Tonnen schwere schwimmende „Fliegenklatsche“ zum Schutz des Luftraums an Nord- und Ostsee. Eine Aufgabe, die aktuell die großen US-Zerstörer in der Ostsee übernehmen.

Das Kampfsystem Aegis von Lockheed-Martin gilt dabei als Schlüssel für den Schutz ganzer Regionen gegen Luftangriffe, Drohnen und Raketen. International gibt es wohl kein anderes Waffeneinsatz- und Führungssystem für große Luftabwehrschiffe mit so guten Referenzen. Australien, Japan, Korea, Spanien und auch Norwegen setzen darauf. Mit Kanada kommt der nächste Kunde dazu. Die 60 Aegis-Zerstörer der US Navy sind bereits unterwegs.

Sollte die deutsche Marine ihren Wunsch erfüllt bekommen, wird es diplomatisch nicht einfach. Die jahrelange Partnerschaft mit dem niederländischen Radarbauer Thales bekommt Konkurrenz. Die Wahl von Aegis als System löst die von Thales bei den Vorgänger-Modellen F124 und F126 gelieferten Systeme ab.

US-System gefährdet Kooperation mit den Niederlanden

Bei der Kieler Werft setzt man auf die Fähigkeiten des US-Systems. „Auch mit Blick auf Ballistic Missile Defence“, so Oliver Burkhard, TKMS-Vorstand. Auch die Einbindung in die US-Flugzeugträgerverbände wird mit dem Aegis-System erleichtert.

Bereits einmal hat Deutschland bei der Flugabwehr auf See auf Technologie aus den USA gesetzt. Die Ende der 60er-Jahre in den USA gebauten Zerstörer der „Lütjens“-Klasse waren bis zu ihrer Außerdienststellung die leistungsfähigsten Schiffe der deutschen Marine. Sie hatten nur einen Nachteil: Die Dampfturbinen mit ölgefeuerten Kesseln waren als Antrieb ab 2003 nicht mehr zeitgemäß.